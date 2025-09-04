Tânără de 19 ani, bătută și violată pe o stradă din București. Unul dintre agresori a filmat atacul

O tânără de 19 ani a fost forțată să întrețină acte sexuale, fiind lovită și trântită la pământ de un individ, pe o stradă din Sectorul 1. Agresorul a beneficiat de sprijinul unui alt bărbat. Cei doi au fost reținuți.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 2 au pus joi, 4 septembrie, în executare două mandate de percheziție domiciliară, unul în municipiul București și unul în județul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de viol și complicitate la viol.

Din cercetări a reieșit că agresiunea a avut loc pe 5 aprilie 2025. Un bărbat, în baza unei înțelegeri prealabile, „ar fi determinat o tânără de 19 ani să întrețină acte de natură sexuală, prin exercitarea de acte de violență - lovind-o cu palma la nivelul feței și trântind-o la pământ – și profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia, pe o stradă din Sectorul 1”.

Totodată, polițiștii au stabilit că bărbatul a beneficiat de sprijinul unui alt bărbat, care ar fi realizat înregistrări ale infracțiunii săvârșite.

„În urma activităților desfășurate au fost identificate două persoane bănuite de comiterea faptei. Astfel, astăzi, 4 septembrie 2025, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Ilfov. Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în fața magistraților cu propunere legală”, a precizat Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol și complicitate la viol”.