„Visam la Sfântul Sava, acum sper doar la un liceu bun”. Ce spun elevii înaintea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2026

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate până miercuri, 8 iulie, iar pentru mii de absolvenți ai clasei a VIII-a emoțiile sunt la cote maxime. „Visam la «Sfântul Sava», dar acum nu mai știu dacă prind un liceu de top”, spune Andrei, unul dintre elevii care au vorbit cu „Adevărul” despre dezamăgirea provocată de unul dintre cele mai dificile examene din ultimul deceniu. După doar șapte medii de 10 la nivel național și peste 21% dintre candidați sub nota 5, admiterea la liceu rămâne plină de incertitudini.

Mediile de admitere la liceu ar putea fluctua cu cel mult 20 de sutimi față de cele de anul trecut, a estimat secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion.

„Dacă anul trecut s-a intrat la un liceu cu 9,70, foarte posibil ca anul acesta să se intre cu 9,50”, a declarat acesta, o estimare care vine ca o gură de aer pentru cei care au fost dezamăgiți de rezultate, mai ales că subiectele din acest an au fost considerate mai dificile decât în sesiunile anterioare, iar mulți elevi au luat note mai mici decât în simulări.

„La Matematică am luat 7,40, iar la Română 8,10, deși în simulare am luat peste 9”

Andrei, un elev dintr-o școală generală din Sectorul 6, mărturisește că nu și-a revenit încă după emoția stârnită de notele primite.

„Sincer să fiu nu mi-am revenit încă din șoc. La Matematică am luat 7,40, iar la Română 8,10, deși în simulare am luat peste 9 la ambele. Am încercat să mă pregătesc cât am putut de bine, dar anul acesta subiectele au fost altceva. La ultimul subiect de la Mate m-am blocat, iar la Română am fost foarte presat de timp.

Visam la Colegiul Național «Sfântul Sava», dar acum habar n-am dacă mai prind vreun liceu de top. Mă consolează faptul că nu sunt singurul în situația asta. Am vorbit cu restul colegilor și mulți, aproape toți, au luat mai puțin decât în simulări.

Poate mediile de intrare vor scădea puțin, pentru că suntem mulți în aceeași barcă. Nu mai visez la Sfântul Sava, dar poate prind un liceu bun, dacă mă reprofilez pe un profil mai puțin căutat”, a povestit Andrei.

Tamara: „Ce-mi doresc e să găsesc un liceu unde profesorii sunt dedicați”

Tamara, elevă la o școală generală din Sectorul 6, colegă de bancă cu Andrei, a avut o experiență similară, obținând 6,90 la Matematică și 7,80 la Limba Română.

Ea și-a exprimat frustrarea față de dificultatea subiectelor, pe care le consideră concepute pentru a induce în eroare candidații.

„Am luat 6,90 la Matematică și 7,80 la Limba Română. Când am văzut îmi venea să arunc telefonul, pentru că știu care e potențialul meu. Mă pregăteam să nu iau mai puțin de 8 la nicio probă, dar la examen parcă au dat niște subiecte care să te încurce intenționat.

Problemele de geometrie la Matematică au fost un coșmar, iar la Română m-am încurcat mai mult decât era cazul la gramatică pentru că erau prea multe capcane. Contestația e o formalitate, am auzit că și anul trecut puțini au avut de câștigat, iar acum, cu probele astea, cred că o să fie și mai rău.

Cum se calculează media de admitere la liceu şi când contează media generală din gimnaziu

Sincer vorbind, cred că o să mai scadă puțin mediile de admitere anul acesta, având în vedere că toată lumea s-a plâns de subiecte. Ce-mi doresc e să găsesc un liceu unde profesorii sunt dedicați și să nu mai trebuiască să fac meditații.

O să aștept rezultatele finale de la contestații, chiar dacă nu am mari așteptări, și apoi o să iau o decizie în cunoștință de cauză. Cel mai important e să mă pregătesc temeinic pentru ce urmează, indiferent unde ajung”, a explicat Tamara.

„În capul meu, eram sigur că intru la «Gheorghe Lazăr» sau la «I.L. Caragiale»”

Ștefan, elev la o școală generală din Sectorul 3 și verișorul Tamarei, a obținut 9,40 la Matematică și 8,10 la Română, note care, deși bune, sunt sub așteptările sale. El a visat la un liceu de top din Capitală, iar subiectele dificile i-au zdruncinat încrederea.

„Am luat 9,40 la Matematică și 8,10 la Română. Eu unul îmi făceam speranțe să fiu măcar cât mai aproape de nota 10, dacă nu reușesc chiar să iau 10 la ambele. Subiectele au fost mult prea grele. În capul meu, eu eram sigur că intru la «Gheorghe Lazăr» sau la «I.L. Caragiale», pe Mate-Info.

Sper să îmi mai crească punctajul la Română după contestație. Am pierdut timp aiurea la ultimul subiect, dar sper ca profesorii să interpreteze altfel la contestație. Poate situația nu e așa neagră, pentru că toți am luat mai puțin decât ne așteptam și mediile de admitere vor scădea.

Sunt mulți în situația mea, poate nu intru la liceul pe care mi-l imaginam, dar asta nu înseamnă că nu pot învăța bine și acolo unde mă duc; am auzit că la unele licee mai puțin cunoscute sunt profesori foarte tineri și implicați.

O să încerc să mă concentrez pe materiile de bază, să merg la pregătiri suplimentare dacă e nevoie și să văd cum fac față provocărilor. Aștept listele finale și o să mă adaptez orice ar fi”, a declarat Ștefan.

Ce urmează după Evaluarea Națională: repartizarea computerizată și importanța opțiunilor din fișă

După publicarea rezultatelor finale, absolvenții de clasa a VIII-a și părinții lor intră într-o perioadă la fel de importantă și stresantă: admiterea la liceu.

Repartizarea computerizată, programată pentru 22 iulie, este algoritmul național care plasează absolvenții în clasele a IX-a, iar în acest proces, media de admitere și opțiunile completate în fișa de înscriere sunt decisive.

În București, unde concurența este acerbă, iar diferența între admiși și respinși poate fi de doar câteva sutimi, completarea unui număr suficient de opțiuni – până la 546, conform fișei-model – este esențială pentru a prinde un loc în prima etapă.

Algoritmul funcționează simplu: toți elevii sunt așezați într-o listă unică, de la cea mai mare medie la cea mai mică, iar primul elev este repartizat la prima sa opțiune unde sunt locuri libere.

Când o specializare sau o clasă se ocupă, ultimul elev admis stabilește media de admitere a acelei clase.

Este important de menționat că nu există niciun dezavantaj în a trece un liceu de top printre primele opțiuni, chiar dacă media nu este suficient de mare; algoritmul va trece pur și simplu la următoarea opțiune.

De aceea, mediile de admitere din anii anteriori sunt utile pentru a-ți face o idee, dar nu ar trebui să te determine să renunți la o opțiune pe care ți-o dorești cu adevărat.