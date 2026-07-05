Anul școlar ar putea începe mai devreme. Propunerea elevilor după Bacalaureatul desfășurat pe caniculă

După un Bacalaureat desfășurat în plin val de caniculă, președintele Consiliului Național al Elevilor propune modificarea calendarului școlar. Acesta susține că noul an de învățământ ar trebui să înceapă mai devreme, iar examenele naționale să fie reorganizate, astfel încât elevii să nu mai susțină probele în condiții meteo extreme.

Temperaturile care au depășit 40 de grade Celsius, amânările cauzate de Codul roșu de caniculă și inundațiile care au întârziat unii candidați au scos la iveală faptul că centrele de examen nu sunt pregătite să facă față condițiilor extreme ale noii realități climatice, iar măsurile de protecție au fost aplicate inegal în teritoriu.

În acest context, președintele Consiliului Național al Elevilor, Mihnea Haiduc, a explicat pentru „Adevărul” de ce este necesar ca, începând de anul viitor, debutul anului școlar și examenele naționale să fie mutate mai devreme, pentru a reduce riscul expunerii elevilor la caniculă.

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Pentru mulți dintre candidații care au susținut Bacalaureatul în această vară, proba scrisă a însemnat mai mult decât stresul obișnuit al unui examen național. Conform lui Mihnea Haiduc, reprezentantul elevilor, căldura extremă din sălile de clasă a transformat testarea într-un efort fizic suplimentar, iar soluțiile găsite de autorități nu au fost nici uniforme, nici suficiente.

„Pentru mulți dintre colegii mei și pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în acest an, această experiență nu a însemnat doar concentrarea pe subiectele de examen și presiunea firească pe care ar trebui să o implice în mod normal un astfel de test, ci și efortul suplimentar de a rezista timp de trei ore într-o sală de clasă supraîncălzită, cu un aer care, de multe ori, era greu de respirat, iar soluțiile care au fost găsite în anumite centre de examen au fost aplicate în mod inegal la nivelul întregii țări, deoarece, în ciuda adresei trimise de Comisia Națională de Bacalaureat către inspectoratele școlare județene cu câteva zile înainte de începerea probelor, prin care se solicitau măsuri de protecție și asigurarea confortului termic pentru candidați, căldura din multe centre de examen a fost insuportabilă.

Datele care au apărut în presă au arătat în mod clar că, mai ales în centrele de examen din mediul rural, aceste măsuri au fost aplicate în mod inegal, dar aceeași situație s-a înregistrat și în anumite orașe mai mici, ceea ce nu înseamnă însă că toate centrele de examen din Capitală, de exemplu, au fost dotate corespunzător, întrucât și de acolo au venit foarte multe plângeri din partea candidaților”, a explicat președintele Consiliului Național al Elevilor.

În replică la declarațiile recente ale Iulianei Căplescu, profesoară de Istorie la Colegiul Național „Matei Basarab”, care a sugerat că examenele ar putea începe de la 15 iunie pentru a feri elevii de caniculă, Mihnea Haiduc a declarat că este nevoie de acțiuni ferme, nu doar de discursuri.

„Sper ca doamna Căplescu, care este și consilier al Ministerului Educației, să pună în aplicare măsurile necesare și să nu se limiteze doar la a declara la televizor că este nevoie de astfel de măsuri. Avem nevoie de acțiuni concrete de la Minister”, a arătat reprezentantul elevilor.

Acesta a venit și cu o soluție concretă: începerea școlii cu două săptămâni mai devreme și încheierea cursurilor pe 10 iunie, ceea ce ar permite programarea examenelor naționale la mijlocul lunii iunie, când temperaturile ar putea fi mai suportabile, cel puțin în următorii câțiva ani.

„Mergând mai departe, noi, cei implicați, vedem lucrurile astfel: nu am avea nicio obiecție ca școala să înceapă cu două săptămâni mai devreme, de exemplu pe 2 sau 3 septembrie, și să se termine pe 10 iunie, iar atunci examenele naționale ar putea fi programate la mijlocul lunii iunie”, a explicat Haiduc.

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Schimbările climatice, o provocare pe termen lung

Valurile de căldură care au afectat Europa în această vară nu mai reprezintă fenomene excepționale, ci s-ar putea să devină o trăsătură obișnuită a climatului continentului, așa cum avertizează oamenii de știință. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) susține că guvernele trebuie să trateze canicula cu aceeași seriozitate cu care abordează epidemiile de gripă din sezonul rece și să pregătească infrastructura pentru un viitor în care temperaturile vor fi din ce în ce mai ridicate.

Astfel, trebuie să ne pregătim pentru veri cu temperaturi extreme tot mai pronunțate, câtă vreme Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii.

Prin urmare, liderul elevilor este realist și recunoaște că mutarea examenelor mai devreme nu este o soluție pe termen lung, având în vedere imprevizibilitatea schimbărilor climatice și tendința globală de creștere a temperaturilor.

„Totuși, trebuie să recunoaștem că aceasta nu este o soluție pe termen lung, pentru că nu avem nicio garanție că va fi mai răcoare la mijlocul lunii iunie decât a fost la finalul lunii iunie în acest an, iar încălzirea globală este o realitate care, odată cu trecerea timpului, va face ca temperaturile să devină din ce în ce mai ridicate.

În anii următori nu vom mai avea certitudinea că la mijlocul lui iunie temperaturile vor fi acceptabile pentru desfășurarea examenelor în condiții optime. Este adevărat că poate anul viitor va fi mai răcoare și situația va fi mai bună, însă peste câțiva ani nu vom avea această siguranță, iar de aceea această măsură nu poate fi considerată o soluție definitivă și e nevoie de investiții masive în sistemul de învățământ”, a declarat Mihnea Haiduc.

Când ar putea fi programate Evaluarea Națională și Bacalaureatul

Un alt punct important subliniat de președintele CNE este necesitatea de a nu se tăia din perioada de vacanță care precedă examenul, deoarece aceasta este extrem de valoroasă pentru elevii din anii terminali, care o folosesc pentru recapitulare și pentru a-și consolida cunoștințele înainte de probe.

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„De asemenea, nu ne dorim să se taie din perioada de vacanță care precedă examenul, deoarece pentru mulți elevi din anii terminali acea perioadă liberă este extrem de importantă, întrucât le oferă șansa de a recapitula întreaga materie sau de a se concentra asupra acelor aspecte la care încă nu se simt suficient de pregătiți pentru examen, motiv pentru care noi susținem ideea ca școala să înceapă cu două săptămâni mai devreme, spre exemplu pe 2 septembrie, lucru care nu ar reprezenta o problemă pentru noi”, a adăugat Mihnea Haiduc.

Anul școlar 2026-2027 este structurat astfel încât să înceapă pe 7 septembrie 2026, iar cursurile pentru clasa a XII-a se încheie pe 4 iunie 2027, iar pentru clasa a VIII-a pe 11 iunie 2027, conform ordinului de ministru.

Dacă începerea școlii ar fi decalată cu două săptămâni, atunci întregul calendar al semestrelor și al vacanțelor s-ar decala. Astfel, pentru clasa a XII-a, cursurile s-ar încheia în jurul datei de 21 mai, iar pentru clasa a VIII-a, în jurul datei de 28 mai. Deoarece examenele naționale sunt programate, de regulă, la scurt timp după terminarea cursurilor, această devansare ar influența direct perioada de desfășurare a acestora.

Prin urmare, este de așteptat ca Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a (care în mod obișnuit are loc la mijlocul lunii iunie) să fie reprogramată în prima parte a lunii iunie 2027, posibil în jurul datelor de 7-9 iunie, iar probele scrise ale Bacalaureatului pentru clasa a XII-ar putea fi mutate la începutul mijlocul lunii iunie, în săptămâna 14-18 iunie 2027.