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Ierarhia pentru admiterea la liceu se publică pe 9 iulie. Cum poți vedea pe ce loc ești în județul tău

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Ierarhia județeană pentru admiterea la liceu se publică pe 9 iulie, arătând poziția fiecărui elev. Media se calculează fără rotunjire, iar la egalitate departajarea se face după notele la Română, Matematică și mediile V-VIII. Ministerul Educației recomandă compararea cu mediile trecute și o listă echilibrată. Fișele se completează 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată are loc pe 22 iulie.

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Ierarhia pentru admiterea la liceu se publică pe 9 iulie. FOTO: Arhiva Adevărul

După o perioadă intensă de emoții, corecturi și contestații, absolvenții clasei a VIII-a au primit miercuri, 8 iulie 2026, rezultatele finale ale Evaluării Naționale, iar acum ochii lor sunt îndreptați către un alt moment-cheie al admiterii la liceu. Joi, 9 iulie 2026, Ministerul Educației va publica pe platforma admitere.edu.ro ierarhia județeană și cea a municipiului București, un clasament care stabilește poziția fiecărui candidat în funcție de media obținută la examen.

Ierarhia se întocmește exclusiv pe baza mediilor de la Evaluarea Națională, iar elevii sunt așezați în ordine descrescătoare, de la nota cea mai mare la cea mai mică. Locul ocupat în această listă reprezintă un reper esențial, deoarece le oferă candidaților o imagine clară asupra șanselor de a fi repartizați la liceul, profilul sau specializarea dorită. Pe lângă poziția în ierarhie, absolvenții trebuie să țină cont și de ultimele medii de admitere din anii precedenți, de numărul de locuri disponibile și de strategia personală de completare a fișei de opțiuni, astfel încât să își maximizeze șansele de a prinde un loc la unitatea de învățământ mult visată.

Cum se folosește ierarhia pentru alegerea liceului

Ierarhia publicată pe 9 iulie nu este un scop în sine, ci un instrument practic care îi ajută pe elevi să își dimensioneze realist opțiunile. Înainte de a completa fișa de înscriere, fiecare candidat trebuie să își cunoască poziția în județul său și să o compare cu numărul de locuri disponibile la liceele pe care le are în vizor. De exemplu, dacă un elev se află printre primii o sută de candidați dintr-un județ unde liceul de top oferă doar cincizeci de locuri, șansele sunt rezonabile, dar nu garantate, iar lista de opțiuni trebuie să includă și alternative sigure. În schimb, dacă poziția este mai jos, este necesar să se orienteze către unități școlare cu medii de admitere mai accesibile, pentru a evita surpriza neplăcută de a rămâne nerepartizat.

Pentru a înțelege cum se ajunge la această ierarhie, trebuie cunoscut modul de calcul al mediei de admitere. Potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 6060/2025, criteriul de repartizare îl reprezintă rezultatul obținut la Evaluarea Națională, calculat ca medie aritmetică a notelor de la probele examenului, cu două zecimale și fără rotunjire. Astfel, dacă un candidat obține 8,60 la Limba și literatura română și 9,40 la Matematică, media sa de admitere va fi exact 9,00, nu 9,01, iar cu această valoare va intra în procesul de repartizare. Este important de reținut că media se calculează fără nicio rotunjire, iar fiecare zecimală poate face diferența între a fi admis la liceul dorit sau la altul.

În situația în care doi sau mai mulți elevi au aceeași medie de admitere, departajarea se face printr-un set de criterii clare, aplicate în ordine strictă. Primul criteriu este nota obținută la proba de limba și literatura română, urmată de nota la matematică, apoi de nota la limba și literatura maternă, pentru elevii care au susținut această probă, iar ultimul criteriu este media generală de absolvire a claselor V-VIII. Aceste reguli asigură transparența și elimină orice subiectivitate, oferind fiecărui candidat certitudinea că poziția sa în ierarhie este corect stabilită. De asemenea, există o excepție importantă pentru absolvenții care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională și la această disciplină: aceștia pot solicita ca nota de la proba de limbă și literatură maternă să nu fie inclusă în calculul mediei generale, printr-o declarație depusă la unitatea de învățământ de proveniență.

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De ce contează ultimele medii de anul trecut

Comparând mediile de anul trecut cu ierarhia actuală, candidații pot evalua concurența reală pentru fiecare liceu, deoarece aceste praguri fluctuează în funcție de dificultatea subiectelor de examen și de numărul de solicitanți.

Un liceu care a avut constant medii mari de admitere este, cel mai probabil, în continuare foarte căutat, iar un elev cu o notă apropiată de acele valori trebuie să fie conștient că se află într-o luptă strânsă cu alți candidați care au performanțe similare.

Se recomandă ca, atunci când completezi fișa de opțiuni, să îți construiești o listă echilibrată, care să includă atât licee de top, cât și o așa-numită „plasă de siguranță”. Aceasta înseamnă să cobori, pe ultimele poziții ale fișei, cu cel puțin un punct sub media ta actuală față de mediile de anul trecut, asigurându-ți astfel un loc de rezervă, în caz că opțiunile mai ambițioase nu se materializează.

De asemenea, istoricul mediilor te ajută să eviți nerealismul: poți începe cu liceele visate chiar dacă media ta este mai mică, dar trebuie să știi unde să tragi linia și să nu adaugi opțiuni care, pe baza datelor istorice, sunt aproape imposibil de atins. Dinamica numărului de candidați din fiecare an poate schimba ierarhia, dar ultimele medii rămân un reper sigur pentru a nu pierde din vedere realitatea concurenței.

Când are loc repartizarea computerizată

După publicarea ierarhiei pe 9 iulie, elevii intră în faza operațională a admiterii, iar primul pas este completarea fișelor de înscriere, care se va desfășura în perioada 13-20 iulie 2026. În acest interval, absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși, iar elevii care optează pentru un alt județ își vor transmite fișele în aceeași perioadă. Este momentul în care toate informațiile acumulate – poziția în ierarhie, mediile din anii trecuți, locurile disponibile – se concretizează într-o listă de preferințe care va fi prelucrată de sistemul computerizat.

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Marele moment al repartizării computerizate este programat pentru 22 iulie 2026, când candidații vor fi repartizați în funcție de media de admitere, de ordinea opțiunilor completate și de locurile disponibile la fiecare unitate de învățământ. Procesul îi vizează atât pe absolvenții din seria curentă, cât și pe candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului școlar 2026-2027, asigurându-se astfel că toți cei eligibili au șansa de a ocupa un loc la liceu. Imediat după repartizare, în perioada 23-28 iulie, elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși, iar situațiile speciale apărute după repartizare vor fi soluționate de comisiile județene de admitere și de Comisia de Admitere a Municipiului București în intervalul 29-31 iulie.

Pentru elevii care nu au fost repartizați în prima etapă sau care participă ulterior la admitere, există o a doua șansă: a doua etapă se va desfășura în perioada 31 iulie - 18 august 2026, la nivelul comisiilor județene și al Comisiei de Admitere a Municipiului București. Această etapă este destinată să ocupe locurile rămase libere după prima repartizare și să ofere o oportunitate suplimentară celor care nu și-au găsit un loc în prima rundă. Este important ca toți candidații să fie atenți la termenele limită și să nu depindă exclusiv de a doua etapă, deoarece oferta de locuri poate fi mult mai restrânsă.

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