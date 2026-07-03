Dezastru la o școală din Sectorul 3, unde promovabilitatea a fost zero la Evaluarea Națională. Care a fost cea mai mare notă

O școală gimnazială din Sectorul 3 a înregistrat o rată de promovabilitate de zero la sută la Evaluarea Națională din acest an, după ce niciun candidat nu a reușit să obțină o medie de trecere.

Rezultatele înregistrate la Evaluarea Națională de anul acesta au arătat o situație dezastruoasă: numărul absolvenților cu note maxime a fost unul foarte redus, fiind raportate doar șapte medii de 10 pe linie la nivelul întregii țări.

Un caz alarmant a fost înregistrat în Capitală, unde o școală din Sectorul 3 nu a avut niciun elev cu medie de trecere.

Cea mai mare medie calculată la nivelul acestei școli s-a oprit la valoarea de 4.97, iar nota minimă înregistrată în baza de date pentru această instituție a fost de 3.30, potrivit Click!.ro.

Pentru candidații care consideră că lucrările lor au fost evaluate incorect, Ministerul Educației aplică un calendar strict.

Perioada de depunere a contestațiilor este cuprinsă între 1 și 3 iulie, ceea ce înseamnă că elevii mai pot depune cereri doar în cursul zilei de astăzi, în intervalul orar 14:00 – 18:00.

Citește articolul complet pe Click!.ro