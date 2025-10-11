search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
"Săptămâna Altfel", între activități educative și adâncirea inechităților sociale. Secretar de stat: "Nu poți să strângi bani de la părinți ca să organizezi activități"

Publicat:

Săptămâna "Școala Altfel" e una dintre cele mai așteptate de elevi. În loc de lecțiile obișnuite, școlile trebuie să programeze altfel de activități educaționale. Numai că de multe ori această costă și nu toți copiii își permit. În mediile defavorizate, profesorii încearcă abordări diferite.

Coadă la Muzeul ,,Grigore Antipa", în timpul Săptămânii Școala Altfel
Coadă la Muzeul ,,Grigore Antipa", în timpul Săptămânii Școala Altfel

Ce este programul ,,Școala Altfel"

 "Școala Altfel" este definită de ministerul Educației ca "un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor". Pentru asta, "cadrele didactice vor proiecta, testa și evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competențe și abilități". Fiecare unitate de învățământ poate decide în ce săptămână din anul școlar derulează aceste activități.

În practică, în marile orașe și comunitățile rurale dezvoltate, fiecare "săptămână altfel" vine cu o serie de activități și excursii pentru care părinții plătesc. 

"Se face excursie la Sibiu, 160 lei și intră în această sumă transportul plus intrările la 2 sau 3 obiective. Mie mi se pare ok suma, nu este nimic obligatoriu, cine vrea și poate merge, cine nu sta acasă", spune un părinte pe un grup de Facebook dedicat.

"La noi o excursie este 375 lei de copil", adaugă altcineva.

Propunerile de excursii pot ajunge și la sume care depășesc salariul mediu pe economie. 

,,Eu știu scoli în Bucuresti care au permis accesul unor agenții de turism, ca să promoveze vacanțe în Laponia, la 1300 de euro", scrie un părinte.

Cele mai multe agenții care organizează excursii prezintă variante frumos împachetate, pline de activități. Prețul este rareori menționat în anunțuri. Acesta se află la cerere.

Exemplu de propunere de excursie în Săptămâna Școala Altfel
Exemplu de propunere de excursie în Săptămâna Școala Altfel

Ministerul Educației: Nu poți să strângi bani de la părinți pentru activitățile din "Școala Altfel"

,,A nu se confunda <<Școala Altfel>> cu o săptămână de vacanță!  Profesorii pot realiza activități chiar la clasă, în timpul orelor de curs. Activități care să aibă mai degrabă o aplicatibilitate în viața de zi cu zi. Evident că pot fi făcute și sub formă de activități în afara școlii - o vizită la un muzeu, la o rezervație naturală sau în orice altă locație care are de oferit activități cu componentă educațională", explică Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. 

Vizitele din afara școlii nu trebuie plătite individual, de fiecare părinte în parte, spune secretarul de stat.

"Nu poți să strângi bani de la părinți ca să organizezi activități în Săptămâna Școala Altfel. Atunci când organizăm o excursie sursa de finanțare trebuie să fie de la Comitetul de Părinți, înființat cu personalitate juridică, care poată să susțină financiar. Și mai e o problemă legată și de echitate, pentru că atunci când un elev nu poate participa la o astfel de activitate, școala este obligată să îi pună la dispoziție activități similar în această perioadăNu prea e în regulă dacă fiecare părinte dă bani pentru excursie. Pentru că vom ajunge în situația în care 20 de copii din clasă își permit și merg în excursia aia, iar cinci copii nu își permit. Asta este problema!", subliniază Sorin Ion. 

În metodologie scrie că „nu sunt permise deplasări ale elevilor care presupun costuri și pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare”.

În loc de excursii în Laponia, licitații caritabile 

Școala Generală din Curcani, județul Călărași, e situată la doar 50 de kilometri din București, dar diferențele economice sunt cum nu se poate mai mari. Aici, programul "Școala Altfel" nu implică niciun fel de costuri. 

,,Avem în decembrie programată Săptămâna Altfel. Activitățile vor fi făcute în școală. În funcție de cum va fi vremea, putem organiza și în curtea școlii, pentru că avem o curte generoasă și putem să facem multe activități.

Dacă vremea nu ne permite, vom face în sălile de clasă. Avem norocul că avem un hub educațional pe care ni l-au donat cei de la Asociația ,,Zi de bine"  și acolo se mai pot desfășura activități, mai ales legate de Științe (Fizică, Chimie), pot face mici experimente. Și în rest în sălile de clasă, unde avem tablele inteligente pe care le-am achiziționat prin PNRAS. Și încercăm să fie bine și pentru copii și pentru noi. Să vadă și altfel de activități", spune Vali Neagu, consilier educațional și profesoară de Limba și Literatura Română. Comunitatea unde predă de 20 de ani este una vulnerabilă, în care prea puțini și-ar permite activități costisitoare.

Cea mai dragă activitate pentru copii e Târgul de Crăciun, desfășurat tot în perioada Săptămânii Altfel. Activitatea i-a învățat pe copii despre puterea de a face bine și despre munca în echipă. 

"Am făcut un târg înainte de Crăciun și toată săptămâna au muncit pentru acel târg. Au făcut tot felul de decorațiuni, prăjituri, au invitat părinții, am lucrat la afișe, brăduțul clasei. Au vândut decorațiuni, iar bănuții strânși i-am donat către Asociația pentru Mastocitoză. Am strâns în jur de 1.500 de lei. (...) Și a fost o clasă în care erau copii modești, care au făcut prăjiturele și vreau să vă spun că la final m-au rugat dacă din bănuții pe care i-au strâns pot păstra o sumă, nu pe toată (au donat și pentru Asociația de Mastocitoză) să o doneze unei colege din clasă, un copil conștiincios, care învață bine, dar care nu și-ar fi permis de Crăciun să-și cumpere ceva. Eu am vrut să le las toată suma, pentru că nu a fost o sumă mare, a fost în jur de 300 de lei. Dar nu au vrut, au zis că nu, îi dau și ei și vor să dea și pentru copii bolnavi".

Imagine de la târgul organizat în timpul Școlii Altfel
Imagine de la târgul organizat în timpul Școlii Altfel

Târgul va fi desfășurat și în acest an. Profesorii se gândesc chiar la o licitație, în sprijinul copiilor vulnerabili. 

"Ne-am dorit noi cumva să reușim să facem mai multe pentru ei și să știe mai multă lume despre acest târg. Avem o fetiță la clasa șasea care pictează foarte frumos și ne-am dorit ca picturile ei să fie cumpărate de alți oameni, să le licităm cumva și să strângem mai mulți bănuți, pentru că scopul nostru ar fi ca la sfârșit de anul școlar să trimitem 2-3 copii în tabără, pentru că sunt copii care n-au ieșit din localitate și pentru ei o tabără ar fi minunată.Lucruri de genul acesta facem".

Consilierul educațional Vali Neagu alături de elevi
Consilierul educațional Vali Neagu alături de elevi

Expert educațional: „Școala altfel” ar trebui să fie o săptămână de învățare vie

Experții în educație  atrag și ei atenția că activitățile din "Școala Altfel" nu ar trebui să fie contra cost. 

,,Dincolo de litera regulamentului, e vorba despre spiritul lui – aceste programe au fost gândite ca forme alternative de învățare. 

Când transformăm o săptămână care ar trebui să fie despre curiozitate, descoperire și echitate într-una despre „cine își permite excursia la munte”, pierdem complet sensul. În loc să creeze punți între copii, le adâncește diferențele", spune expertul  în educație Gabriela Bartic.

Aceasta completează: "Ideal, „Școala altfel” ar trebui să fie o săptămână de învățare vie, nu de „pauză elegantă” între două etape de predare. Din păcate, în multe locuri a ajuns exact asta: o săptămână de semi-vacanță, lăsată în grija dirigintelui, fără implicarea reală a colectivului profesoral și fără intenția de a testa ceva nou. Mai grav, în unele cazuri, s-a transformat într-o mică industrie locală – excursii costisitoare, activități scumpe cu „specialiști” aduși din afara școlii, cluburi plătite care nu au nicio legătură cu învățarea. 

Dacă ne întoarcem la sensul real al programului, el e o săptămână a experimentării. Un moment în care școala poate testa altfel de moduri de a învăța(...)  E o ocazie să vedem ce îi ține pe copii conectați, curioși, implicați — și cum putem aduce acel tip de învățare și în restul anului."

Exemple de activități care pot fi organizate gratuit

Gabi Bartic și cu o serie de propuneri de activități: 

- ateliere interdisciplinare – de exemplu, un proiect care combină biologia cu educația civică și arta vizuală pentru a învăța despre mediu;

- peer-learning – ore în care elevii predau unii altora, sau în care profesorii schimbă clasele pentru a aduce perspective diferite;

- mini-competiții sportive sau artistice, în care accentul nu e pe performanță, ci pe participare și spirit de echipă;

- activități de viață practică – gestionarea bugetului, prim-ajutor, gătit sănătos, dezbateri etice, lucruri care chiar îi ajută pe copii în viață;

- parteneriate locale – cu biblioteci, muzee, pompieri, ONG-uri, firme tech, dar cu accent pe învățare, nu pe poze de PR.

,,Nu prețul activității dă valoare săptămânii „altfel”, ci felul în care reușim să facem învățarea vie, relevantă și deschisă pentru toți", concluzionează expertul în educație.

Expertul educațional Gabi Bartic
Expertul educațional Gabi Bartic
