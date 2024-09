Se poate și altfel: O școală specială din Pașcani, premiată de Comisia Europeană

O școală specială din Pașcani, unde învață și mulți copii cu autism, a fost premiată de Comisia Europeană în cadrul „European Innovative Teaching Award”. Dascălii au fost recompensați pentru metodele inovatoare de predare, care îi ajută pe cei mici să se dezvolte, să socializeze și se se integreze mai bine în colectivitate. Faptul că școala românească a intrat în „vizorul” Comisiei Europene nu demonstrează decât un singur lucru: dacă se vrea, se poate!

„Art therapy for Autism”, proiectul cu care Școala Gimnazială Specială Pașcani s-a prezentat în fața Comisiei, este un parteneriat strategic derulat în perioada 2020-2023 și care a avut un buget de peste 164.000 de euro, bani europeni. „Parteneri ne-au fost școli din Turcia, Grecia, Macedonia de Nord, Polonia și Letonia. Noi am decis să înființăm un atelier de olărit. Celelalte țări s-au axat pe alte activități”, a declarat pentru „Adevărul” Andrei Barbir , profesor psihopedagog în cadrul unității de învățământ și coordonatorul Comisiei pentru proiecte europene și proiecte cu finanțare externă. Olăritul, continuă dascălul, este o activitate relaxantă, liniștitoare, o adevărată terapie prin care copiii învață să-și coordoneze mișcările, să aibă răbdare, să socializeze, învață ce înseamnă munca în echipă și cum să se integreze mai ușor într-o colectivitate.

„Lutul ne ascultă dacă îi oferim timp și atingere”

La atelierul de olărit participă toți copii școlii, de la cei mai mici până la cei mai mari. „Avem 18 clase și 120 de elevi pe care îi luăm din clasa pregătitoare și îi ducem până la clasa a X-a. Vorbim despre copii cu deficiențe mintale severe și asociate, mulți copii cu autism”, ne-a declarat și directoarea unității de învățământ, Zinica Lungu. „Dimineața avem un program de predare și după-amiaza un program de terapii. Este o programă pentru învățământul special. Se fac adunări, scăderi, se merge pe domeniul cognitiv, autonomie, Limbă și comunicare, abilități matematice. Însă ne mândrim foarte mult cu atelierul nostru de olărit și cu minunățiile care ies din mânuțele copiilor noștri”, ne-a mai spus directoarea.

„Am făcut totul pas cu pas. La început am învățat noi, dascălii, să lucrăm cu lutul. Apoi, i-am învățat și pe cei mici. Acum facem împreună tot soiul de figurine. Însă povestea noastră începe acum 10 ani când am obținut prin intermediul unui ONG o sursă de finanțare”, continuă profesorul coordonator al programului, Andrei Barbir.

„Inițial am avut două roți electrice. Dar a fost dificil pentru copii căci era vorba despre coordonare mână-picior. Mai avem două cuptoare, avem glazuri, instrumente de prelucrare a lutului, prese de lut. La noi, ora de lucru este de 45 de minute, iar copiii vin la atelier o dată sau de două ori pe săptămână. Și le place foarte mult. Este una dintre activitățile lor preferate”.

Deși la prima vedere olăritul ar părea doar o simplă joacă, la Școala Specială din Pașcani această activitate este una foarte serioasă. „Am dorit să aflăm care sunt, concret, beneficiile acestei activități în ceea ce-i privește pe copiii cu nevoi speciale. Este o art-terapie, motiv pentru care am încercat să aflăm ce progrese înregistrează elevii noștri pe parcursul unui an. Alte țări participante au ales, de exemplu, terapia prin dans, meloterapia, terapia prin teatru, prin confecționarea de păpuși, pictură etc. Noi olărim. Și o facem cu pasiune. Căci lutul ne ascultă dacă îi oferim timp și atingere”, a mai spus profesorul.

În cadrul proiectului au fost urmați cu strictețe mai mulți pași. „Am elaborat o grilă de evaluare cu care am măsurat patru dimensiuni: comunicare și limbaj, socializare și dezvoltare. Această grilă a fost aplicată la două grupuri de copii. Inițial, ei au fost supuși unei evaluări, iar apoi cu grupul experimental am lucrat timp de un an de zile. Apoi am făcut o nouă evaluare. Și s-a observat un progres”. Copiii care au urmat cursurile de olărit au devenit mult mai deschiși, și-au dezvoltat partea motorie, au reușit să manipuleze mult mai bine obiectele din jur, și-au dezvoltat autonomia personală, au prins încredere în ei și au reușit să comunice mai bine.

Premierea va avea loc luna viitoare. „Suntem așteptați la Bruxelles”

Din păcate, mai spune profesorul, lumea se transformă, copiii cu probleme sunt într-un număr din ce în ce mai mare, iar noi ca societate și școală trebuie să venim în sprijinul lor cu servicii adaptate și personalizate. „Proiectul nostru s-a terminat în toamna anului trecut. Au urmat apoi raportul final și evaluarea raportului final. Iar aici am obținut peste 70 de puncte, ceea ce ne-a dus în ultima fază de evaluare, la nivel național. În luna iunie am fost contactat de un reprezentant al Agenției naționale pentru proiecte în domeniul educației și formării profesionale. Mi s-a spus că școala noastră a intrat în ultima fază de evaluare, apoi mi s-a spus că am fost câștigători și vom reprezenta România mai departe”.

Premierea va avea loc la Bruxelles, în luna noiembrie, acolo unde România își va primi distincția în cadrul unui dineu. Din 2020 și până în prezent Școala Specială din Pașcani a accesat aproape 500.000 de euro prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană.Același premiu a fost acordat și Grădiniței „Ciupercuța” din sectorul 4 al Capitalei, care a câştigat la categoria „Educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari” pentru proiectul „Amazing Children, Amazing Nature„ (ACAN).

Introdus în 2021, premiul pentru predare inovatoare este acordat pe baza a patru criterii: metodologii utilizate, medii de inovare, rolul profesorilor, impact și rezultate. Premiul recunoaşte contribuţia Programului Erasmus+ la Spaţiul European al Educaţiei, precum şi importanţa cooperării şi creării de reţele între şcolile din Europa, explică Ministerul Educaţiei. În 2024, tema centrală a fost „Bunăstarea în şcoală”, ce reflectă eforturile educaţionale care contribuie la crearea unui mediu şcolar sănătos şi incluziv.