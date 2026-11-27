Luni, Sorin Grindeanu le-a promis comunelor mici bani și impozite la jumătate dacă se unesc de bunăvoie. În aceeași conferință de presă a spus și ce le așteaptă pe cele care refuză: „Dacă nu va fi benevolă această unire de localități, ea va fi făcută în etapa a doua. Și va fi făcută fără aceste beneficii.” Întrebat câți angajați vor dispărea din primării, liderul PSD a răspuns: „Nu am făcut calcule”. În aceeași zi, vicepreședintele PSD Dragoș Benea a anunțat că reforma va fi definitivată în șase luni, înainte de alegerile din 2028, prin asumarea răspunderii Guvernului.

Foto: Captură video Digi24

Proiectul de ordonanță pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării privește 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori. Consiliile locale votează unirea, cetățenii o aprobă prin referendum, iar fiecare localitate primește cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții și impozite reduse la jumătate pe casă și teren timp de cinci ani. A doua zi, la Banca Națională, Enrico Letta a prezentat raportul Institutului Jacques Delors despre competitivitatea României. Prima lui recomandare este un pact național care să țină reformele în viață „dincolo de schimbările de guvern și de ciclurile electorale”. Premierul Luca Niculescu a citat din raport cifra care ne descrie: 11 prim-miniștri în 10 ani.

PSD a pus reforma administrativă pe calendarul electoral și a început-o cu cele mai mici 429 de comune ale țării. O hartă desenată în șase luni, prin asumarea răspunderii, cu alegerile în față, servește partidul care o desenează. Reforma statului trebuie să înceapă de sus.

Comasarea voluntară există deja în lege. Greoaie și aproape imposibilă: hotărâre de consiliu local cu majoritate absolută în localitățile învecinate care agreează așa ceva, organizare de referendum în aceste UAT-uri (prezență minimă de 30%) și ulterior lege trecută în Parlament pentru fiecare caz în parte. Noutatea PSD sunt banii. Ministerul a pregătit pentru comune un program de investiții de 4 miliarde de lei în 2027 și 2028, iar nota de fundamentare spune că impozitele înjumătățite timp de cinci ani vor fi compensate integral de la bugetul de stat. Banii nu devin economie, ci pleacă din același buget pe care clamează să-l ocrotească. Întrebat dacă reforma aduce economii, Grindeanu a răspuns „Evident”, în aceeași conferință în care recunoscuse că nu are calcule. Mutăm cheltuiala dintr-un buzunar în altul și o prezentăm drept economie.

Costul administrației locale poate scădea de mâine, fără să redesenăm harta României. Ilie Bolojan a pus problema simplu: două comune sărace lipite una de alta rămân o comună săracă. Economiile reale se fac altfel. Mai puțini consilieri locali, indemnizații reduse, fără funcția de viceprimar și fără consilieri personali în localitățile mici, desființarea posturilor care există doar pe hârtie. Toate se pot vota în Parlament într-o singură sesiune, fără referendum și fără ordonanță de urgență.

Reorganizarea teritorială se face după criterii, iar numărul de locuitori este doar unul dintre ele. Un prag de 1.500 de suflete pune în aceeași categorie o comună de munte, cu satele risipite pe 30 de kilometri, și o comună de câmpie lipită de un oraș. Contează distanța până la școală și dispensar, baza fiscală, depopularea, drumurile. Polonia a arătat în 1999 cum arată o reformă serioasă: a redus voievodatele de la 49 la 16, a refăcut nivelul districtelor și a mutat competențe și bani odată cu noua hartă. Grindeanu spune că descentralizarea vine la final, după comasări și după reforma instituțiilor. Polonezii au făcut descentralizarea chiar prin reformă, iar ea a ținut pentru că a fost votată de un Parlament, după o dezbatere publică reală.

Liderul PSD a amintit că actuala organizare datează din 1968. Legea din 16 februarie 1968 a fost desenată la centru, fără consultarea nimănui, și a ținut 58 de ani tocmai pentru că niciun guvern de după 1989 nu a avut curajul să o deschidă cu argumente. O a doua hartă desenată la centru, de un singur partid, sub presiunea unui termen electoral, ar repeta metoda din 1968 cu instrumentele democrației.

Reforma trebuie să înceapă cu cei care conduc statul. Pe 22 noiembrie 2009, 88,84% dintre românii care au votat la referendum au cerut un Parlament de cel mult 300 de membri. Duminică s-au împlinit 17 ani, iar votul lor nu a fost aplicat niciodată. Tot luni, Grindeanu a spus despre reducerea numărului de parlamentari: „Nu avem niciun fel de problemă”. Atunci nu mai există niciun motiv de amânare. Primul pas concret al PNL va fi depunerea proiectului de reducere a numărului de parlamentari, iar PSD are ocazia să-l voteze înainte să ceară sacrificii primarilor din comunele de 1.500 de oameni.

PNL susține reorganizarea administrativă și o vrea făcută temeinic. Vom cere trei lucruri. Primul: votul pe proiectul de reducere a numărului de parlamentari, înaintea oricărei ordonanțe despre comune. Al doilea: un studiu de impact public, cu costuri, economii, criterii și efectul asupra serviciilor primite de oameni, prezentat înainte ca Guvernul să adopte ceva. Al treilea: o lege dezbătută în Parlament, într-o comisie specială, cu toate partidele la masă. Dacă PSD trece harta României prin asumarea răspunderii, înainte de alegeri, o va trece singur și va răspunde singur pentru ea.

Raportul Letta cere reforme care să supraviețuiască guvernelor. PSD propune o reformă care să fie gata înaintea alegerilor. Harta din 1968 a ținut 58 de ani. Una desenată pentru 2028 riscă să nu țină până la următorul guvern.