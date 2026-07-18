 Legea salarizării: Cum cresc indemnizațiile președintelui României și ale parlamentarilor până în 2031 | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 18 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Legea salarizării: Cum cresc indemnizațiile președintelui României și ale parlamentarilor până în 2031

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noua grilă de salarizare propusă prin proiectul Legii salarizării unitare introduce creșteri etapizate și pentru funcțiile de demnitate publică alese la nivel național. Președintele României, conducerea Parlamentului și parlamentarii nu vor ajunge direct la coeficienții finali prevăzuți în grilă, ci vor beneficia de majorări progresive până în anul 2031.

Ședință în Parlament
Indemnizațiile președintelui României și ale parlamentarilor vor crește etapizat. Foto Inquam Photos

Spre deosebire de varianta proiectului publicată în luna mai, în care coeficienții de salarizare finali erau prevăzuți direct pentru fiecare funcție, noua lege a salarizării unitare publicată în 17 iulie stabilește valori intermediare pentru perioada 2026-2030. Nivelurile finale rămân aceleași, însă acestea vor fi atinse abia în anul 2031.

Pentru calcularea indemnizațiilor trebuie utilizată valoarea de referință stabilită în proiect. Documentul prevede că, prin excepție de la regula generală, valoarea de referință pentru luna decembrie 2026 și pentru anul 2027 este de 4.100 lei.

Formula de calcul este:

Indemnizație brută = valoarea de referință × coeficientul de salarizare

Președintele României ajunge la 32.800 lei în 2031

Pentru funcția de Președinte al României, coeficientul de salarizare din prima etapă este 6,47.

Acest coeficient înseamnă că indemnizația brută va fi de aproximativ 26.527 lei în perioada 2026-2027, urmând ca în anul 2031, când coeficientul ajunge la 8,00, indemnizația calculată la aceeași valoare de referință să fie de 32.800 lei.

Diferența dintre nivelul inițial și cel final este de 6.273 lei lunar.

În proiectul din 25 mai, coeficientul de 8,00 era prevăzut direct în grilă, fără o etapizare a creșterilor.

Președinții Senatului și Camerei Deputaților

Pentru funcțiile de Președinte al Senatului și Președinte al Camerei Deputaților, coeficientul pornește de la 6,17 în perioada 2026-2027 și ajunge la 7,50 în anul 2031.

Aplicat la valoarea de referință de 4.100 lei, acest lucru înseamnă salarii de aproximativ 25.297 lei în prima etapă, iar la atingerea coeficientului final, în 2031, valoarea va ajunge la 30.750 lei.

Diferența dintre cele două niveluri este de 5.453 lei lunar.

Senatorii și deputații

Pentru senatori și deputați, coeficientul de salarizare crește de la 4,85 în perioada 2026-2027 la 6,00 în anul 2031.

Calculată la aceeași valoare de referință, indemnizația brută va crește de la aproximativ 19.885 lei la 24.600 lei.

Diferența dintre nivelul inițial și cel final este de 4.715 lei lunar.

Cum se schimbă față de proiectul din 25 mai

Compararea celor două variante arată că modificarea principală nu este reprezentată de reducerea nivelurilor finale, ci de introducerea unei perioade de tranziție.

În proiectul din luna mai, pentru aceste funcții erau prevăzuți direct coeficienții finali: 8,00 pentru Președintele României, 7,50 pentru președinții celor două camere ale Parlamentului și 6,00 pentru senatori și deputați.

În noua variantă, aceleași valori sunt păstrate pentru anul 2031, însă coeficienții aplicați în primii ani sunt mai mici. Astfel, creșterea indemnizațiilor se va realiza treptat, prin majorări anuale până la atingerea nivelurilor finale.

Pentru celelalte funcții parlamentare, mecanismul este similar. Vicepreședinții Senatului și Camerei Deputaților, secretarii și chestorii celor două camere, liderii grupurilor parlamentare și conducerile comisiilor permanente vor ajunge la coeficienții finali abia în anul 2031.

Prin urmare, noul proiect al Legii salarizării unitare nu schimbă țintele finale pentru funcțiile de demnitate publică alese, ci modifică ritmul în care acestea vor fi atinse. Creșterile salariale sunt distribuite pe mai mulți ani, printr-o aplicare etapizată a noii grile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
digi24.ro
image
DIICOT a ”dezacordat” Pianul. 17 membri ai clanului, trimiți în judecată pentru infracțiuni grave. Ce au făcut interlopii
stirileprotv.ro
image
Audiat din altă sală, cu fața ascunsă și vocea modificată. Cine este martorul care o poate ”îngropa” pe fiica lui Ioan Crișan în dosarul atacului cu bombă din Arad
gandul.ro
image
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
mediafax.ro
image
Cine sunt Victoria și Zoe, frumusețile care au făcut senzație la Cupa Mondială. Sunt căsătorite cu doi dintre cei mai cunoscuți frați fotbaliști
fanatik.ro
image
Cine este Loic Matrier, hackerul care a scos la vânzare datele Cadastrului din România. A găsit parole precum „passw0rd” sau „Pan4:mea”
libertatea.ro
image
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Decizia luată de FIFA în privința finalei Cupei Mondiale, după ce New York-ul a fost acoperit de nori de fum dens
digisport.ro
image
Țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Se află foarte aproape de România
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
O călătorie cu autobuzul în Brașov i-a costat pe 2 irlandezi 400 de lei. Greșeala făcută după urcare
observatornews.ro
image
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: Sunt amețită
cancan.ro
image
Cupoanele de pensie au 5 culori diferite. Ce semnifică fiecare? Care îți „garantează” o pensie mai mare?
newsweek.ro
image
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
prosport.ro
image
De ce s-a desprins geamul unui avion Ryanair în timpul zborului. Cât de probabil este ca un astfel de incident să se repete
playtech.ro
image
Verdictul lui Cristi Balaj: a fost penalty la Tavi Popescu în FCSB – FC Argeș 2-0? Comparația cu faza identică a lui Teles din U Craiova – Vitebsk
fanatik.ro
image
Grecia a pierdut primul loc în topul celor mai căutate destinații de vacanță. Top 10 al celor mai apreciate insule din Europa
ziare.com
image
Rică Răducanu, externat: ”Mă doare peste tot!”. Ce i-au spus asistentele când a plecat
digisport.ro
image
Londra, Paris sau Roma? Care este cea mai bună capitală europeană pentru un city break în 2026
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şi-a dat DEMISIA. Şocul finalului de săptămână, se resetează TOT!
romaniatv.net
image
Nativii care ar putea obține o sumă mare de bani. Horoscopul weekendului
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Cine a câștigat Mireasa și ce premiu a încasat. Cu câți bani au plecat, de fapt, acasă
actualitate.net
image
O turistă străină, impresionată de un loc de la noi din țară: „E ca un mini rai”
click.ro
image
Rareș Cojoc și Andreea Matei au făcut spectacol! Au devenit din nou campioni mondiali, iar momentul lor a cucerit internetul
click.ro
image
Cele două zodii care vor avea parte de o surpriză neașteptată între 18 și 25 iulie. Soarele va răsări, în sfârșit, și pe strada lor
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (fotografie de Melinda Sue Gordon / © Universal Studios)
Cine este Odiseu, eroul noului film epic al lui Christopher Nolan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A prezis viitorul altora, dar nu și pe al ei! Carmen Harra, obligată să plătească aproape 7 milioane de dolari
image
O turistă străină, impresionată de un loc de la noi din țară: „E ca un mini rai”

OK! Magazine

image
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte

Click! Pentru femei

image
Dan Negru: „Inteligența artificială nu face altceva decât să copieze niște gândiri și cred că la un moment dat se va plafona‟

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în doar 17 secunde?