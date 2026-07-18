Legea salarizării: Cum cresc indemnizațiile președintelui României și ale parlamentarilor până în 2031

Noua grilă de salarizare propusă prin proiectul Legii salarizării unitare introduce creșteri etapizate și pentru funcțiile de demnitate publică alese la nivel național. Președintele României, conducerea Parlamentului și parlamentarii nu vor ajunge direct la coeficienții finali prevăzuți în grilă, ci vor beneficia de majorări progresive până în anul 2031.

Spre deosebire de varianta proiectului publicată în luna mai, în care coeficienții de salarizare finali erau prevăzuți direct pentru fiecare funcție, noua lege a salarizării unitare publicată în 17 iulie stabilește valori intermediare pentru perioada 2026-2030. Nivelurile finale rămân aceleași, însă acestea vor fi atinse abia în anul 2031.

Pentru calcularea indemnizațiilor trebuie utilizată valoarea de referință stabilită în proiect. Documentul prevede că, prin excepție de la regula generală, valoarea de referință pentru luna decembrie 2026 și pentru anul 2027 este de 4.100 lei.

Formula de calcul este:

Indemnizație brută = valoarea de referință × coeficientul de salarizare

Președintele României ajunge la 32.800 lei în 2031

Pentru funcția de Președinte al României, coeficientul de salarizare din prima etapă este 6,47.

Acest coeficient înseamnă că indemnizația brută va fi de aproximativ 26.527 lei în perioada 2026-2027, urmând ca în anul 2031, când coeficientul ajunge la 8,00, indemnizația calculată la aceeași valoare de referință să fie de 32.800 lei.

Diferența dintre nivelul inițial și cel final este de 6.273 lei lunar.

În proiectul din 25 mai, coeficientul de 8,00 era prevăzut direct în grilă, fără o etapizare a creșterilor.

Președinții Senatului și Camerei Deputaților

Pentru funcțiile de Președinte al Senatului și Președinte al Camerei Deputaților, coeficientul pornește de la 6,17 în perioada 2026-2027 și ajunge la 7,50 în anul 2031.

Aplicat la valoarea de referință de 4.100 lei, acest lucru înseamnă salarii de aproximativ 25.297 lei în prima etapă, iar la atingerea coeficientului final, în 2031, valoarea va ajunge la 30.750 lei.

Diferența dintre cele două niveluri este de 5.453 lei lunar.

Senatorii și deputații

Pentru senatori și deputați, coeficientul de salarizare crește de la 4,85 în perioada 2026-2027 la 6,00 în anul 2031.

Calculată la aceeași valoare de referință, indemnizația brută va crește de la aproximativ 19.885 lei la 24.600 lei.

Diferența dintre nivelul inițial și cel final este de 4.715 lei lunar.

Cum se schimbă față de proiectul din 25 mai

Compararea celor două variante arată că modificarea principală nu este reprezentată de reducerea nivelurilor finale, ci de introducerea unei perioade de tranziție.

În proiectul din luna mai, pentru aceste funcții erau prevăzuți direct coeficienții finali: 8,00 pentru Președintele României, 7,50 pentru președinții celor două camere ale Parlamentului și 6,00 pentru senatori și deputați.

În noua variantă, aceleași valori sunt păstrate pentru anul 2031, însă coeficienții aplicați în primii ani sunt mai mici. Astfel, creșterea indemnizațiilor se va realiza treptat, prin majorări anuale până la atingerea nivelurilor finale.

Pentru celelalte funcții parlamentare, mecanismul este similar. Vicepreședinții Senatului și Camerei Deputaților, secretarii și chestorii celor două camere, liderii grupurilor parlamentare și conducerile comisiilor permanente vor ajunge la coeficienții finali abia în anul 2031.

Prin urmare, noul proiect al Legii salarizării unitare nu schimbă țintele finale pentru funcțiile de demnitate publică alese, ci modifică ritmul în care acestea vor fi atinse. Creșterile salariale sunt distribuite pe mai mulți ani, printr-o aplicare etapizată a noii grile.