 Legea salarizării: Cum cresc salariile miniștrilor și demnitarilor până în 2031. Cât va încasa premierul | adevarul.ro
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Legea salarizării: Cum cresc salariile miniștrilor și demnitarilor până în 2031. Cât va încasa premierul

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Noua grilă de salarizare propusă prin proiectul Legii salarizării unitare introduce creșteri etapizate și pentru funcțiile de demnitate publică numite. Membrii Guvernului, conducerea unor instituții importante ale statului, prefecții și ceilalți demnitari nu vor ajunge direct la coeficienții finali prevăzuți în grilă, ci vor beneficia de majorări progresive până în anul 2031.

Ședință de Guvern
Salariile miniștrilor vor crește etapizat până în 2031. Foto gov.ro

Spre deosebire de varianta proiectului publicată în luna mai, unde coeficienții finali erau prevăzuți direct pentru fiecare funcție, noua lege a salarizării unitare publicată în 17 iulie stabilește valori intermediare pentru perioada 2026-2030. Nivelurile finale rămân aceleași, însă acestea vor fi atinse treptat, până în anul 2031.

Pentru calcularea indemnizațiilor trebuie utilizată valoarea de referință stabilită în proiect. Documentul prevede că, prin excepție de la regula generală, valoarea de referință pentru luna decembrie 2026 și pentru anul 2027 este de 4.100 lei.

Formula de calcul este:

Indemnizație brută = valoarea de referință × coeficientul de salarizare

Premierul ajunge la o indemnizație brută de 30.750 lei în 2031

Pentru funcția de prim-ministru al României, coeficientul de salarizare din prima etapă este 6,17.

Acest coeficient înseamnă că indemnizația brută va fi de aproximativ 25.297 lei în perioada 2026-2027, urmând ca în anul 2031, când coeficientul ajunge la 7,50, indemnizația calculată la aceeași valoare de referință să fie de 30.750 lei.

Diferența dintre nivelul inițial și cel final este de 5.453 lei lunar.

În proiectul din 25 mai, coeficientul de 7,50 era prevăzut direct în grilă, fără o etapizare a creșterilor.

Miniștrii vor ajunge la coeficientul 6,50 în anul 2031

Pentru funcția de ministru, noua grilă stabilește un coeficient de 5,56 pentru perioada 2026-2027, care va crește anual până la 6,50 în anul 2031.

Aplicat la valoarea de referință de 4.100 lei, coeficientul din prima etapă înseamnă o indemnizație brută de aproximativ 22.796 lei.

În 2031, la atingerea coeficientului final, indemnizația va ajunge la:

6,50 × 4.100 lei = 26.650 lei

Diferența dintre cele două niveluri este de aproximativ 3.854 lei lunar.

Pentru viceprim-ministru, coeficientul crește de la 5,66 în perioada 2026-2027 la 6,60 în anul 2031. Indemnizația brută calculată la aceeași valoare de referință ar urma să crească de la aproximativ 23.206 lei la 27.060 lei.

Secretarii de stat și subsecretarii de stat cresc gradual până în 2031

Și pentru funcțiile de rang inferior din Guvern este prevăzut același mecanism de etapizare.

Pentru un secretar de stat, coeficientul pornește de la 4,37 în perioada 2026-2027 și ajunge la 5,60 în anul 2031. Indemnizația brută ar crește astfel de la aproximativ 17.917 lei la 22.960 lei.

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Pentru un subsecretar de stat, coeficientul crește de la 3,86 la 5,10, ceea ce înseamnă o evoluție a indemnizației brute de la aproximativ 15.826 lei la 20.910 lei.

Prefecții și subprefecții vor avea creșteri mai moderate

Pentru funcțiile din Instituția Prefectului, creșterile sunt mai reduse comparativ cu cele din Guvern.

În cazul unui prefect, coeficientul crește de la 4,70 în perioada 2026-2027 la 5,25 în anul 2031. Aplicat la valoarea de referință de 4.100 lei, indemnizația brută ar urma să crească de la aproximativ 19.270 lei la 21.525 lei.

Pentru un subprefect, coeficientul pornește de la 3,98 și ajunge la 4,70 în 2031, ceea ce înseamnă o creștere a indemnizației brute de la aproximativ 16.318 lei la 19.270 lei.

Cum se schimbă față de proiectul din 25 mai

Compararea celor două variante arată că modificarea principală nu constă în reducerea nivelurilor finale ale indemnizațiilor, ci în introducerea unei perioade de tranziție.

În proiectul din luna mai, coeficienții de salarizare finali erau prevăzuți direct. Astfel, pentru prim-ministru era stabilit coeficientul 7,50, pentru viceprim-ministru 6,60, pentru ministru 6,50, iar pentru secretarii de stat 5,60.

Noua variantă păstrează aceleași valori pentru anul 2031, însă aplică în primii ani coeficienți mai mici. Creșterile sunt distribuite pe mai multe etape, până la atingerea nivelurilor finale.

De exemplu, în cazul unui ministru, proiectul din 25 mai prevedea direct coeficientul 6,50, ceea ce ar fi însemnat o indemnizație brută de 26.650 lei la valoarea de referință de 4.100 lei.

În varianta din 17 iulie, pentru perioada 2026-2027 este aplicat coeficientul 5,56, rezultând o indemnizație brută de aproximativ 22.796 lei, urmând ca nivelul final să fie atins în anul 2031.

Creșterile se aplică tuturor funcțiilor de demnitate publică numite

Mecanismul de creștere etapizată este prevăzut pentru toate categoriile incluse în Anexa nr. IX – Funcții de demnitate publică numite. Acesta vizează nu doar membrii Guvernului, ci și conducerea unor instituții precum Academia Română, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, Consiliul Național al Audiovizualului sau Administrația Prezidențială.

Astfel, funcțiile de conducere din aceste instituții vor ajunge la coeficienții finali abia în anul 2031, după aplicarea etapelor intermediare prevăzute în noua grilă.

Prin urmare, proiectul publicat în 17 iulie nu modifică nivelurile maxime stabilite pentru demnitarii numiți, ci schimbă calendarul de aplicare. Creșterile salariale sunt transformate într-un proces gradual, desfășurat pe parcursul mai multor ani.

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