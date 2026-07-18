 Noua Lege a salarizării unitare: Cât vor crește salariile primarilor și viceprimarilor până în 2031 | adevarul.ro
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Noua Lege a salarizării unitare: Cât vor crește salariile primarilor și viceprimarilor până în 2031

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Primarii și viceprimarii ar urma să beneficieze de creșteri salariale etapizate până în anul 2031, potrivit noului proiect al Legii salarizării unitare aflat în dezbatere publică. Noua variantă păstrează valoarea de referință de 4.100 lei și nivelurile finale ale coeficienților, însă introduce un calendar de majorări progresive, spre deosebire de forma anterioară a proiectului.

Şedinţă a oficialilor din Primăria Capitalei
Primarii şi viceprimarii vor avea creşteri salariale etapiyate până în 2031. Foto arhivă

Ministerul Muncii a publicat vineri, 17 iulie 2026, în dezbatere publică, o nouă variantă a proiectului Legii salarizării unitare. 

Comparativ cu proiectul aflat în consultare publică în luna mai, noua variantă păstrează aceeași valoare de referință pentru începutul aplicării legii, însă introduce un calendar de majorări succesive ale coeficienților de salarizare.

Valoarea de referință rămâne 4.100 lei

Noua lege a salarizării unitare stabilește că, prin derogare de la regula generală, valoarea de referință utilizată pentru luna decembrie 2026 și pentru întreg anul 2027 va fi de 4.100 lei.

Indemnizațiile funcțiilor de demnitate publică se determină prin înmulțirea acestei valori de referință cu coeficientul de salarizare aferent fiecărei funcții.

Principala noutate: creșteri etapizate până în 2031

Spre deosebire de proiectul prezentat în luna mai, în care grila conținea direct coeficienții finali, varianta din iulie introduce o tranziție pe cinci etape, respectiv pentru perioadele 2026/2027, 2028, 2029, 2030 și 2031.

Practic, coeficienții de salarizare cresc anual, urmând să ajungă la nivelul prevăzut în proiectul din luna mai abia în anul 2031.

Exemple de evoluție a coeficienților

Noua grilă de salarizare propusă prin proiectul Legii salarizării unitare introduce o creștere etapizată a coeficienților pentru funcțiile de primar și viceprimar. Spre deosebire de varianta anterioară a proiectului, unde coeficienții finali erau prevăzuți direct în grilă, noua formă stabilește mai multe etape de creștere până în anul 2031.

Astfel, nivelul prevăzut pentru perioada 2026/2027 reprezintă doar prima etapă de aplicare a noii grile, iar coeficienții vor crește anual până la valorile finale stabilite pentru anul 2031.

Pentru primarii localităților mai mici, creșterile sunt cele mai vizibile. De exemplu, pentru primarul unei unități administrativ-teritoriale cu până la 10.000 de locuitori, coeficientul de salarizare pornește de la 3,30 în perioada 2026/2027 și ajunge la 4,35 în anul 2031.

Evoluția este următoarea:

  • 2026/2027: coeficient 3,30
  • 2028: coeficient 3,56
  • 2029: coeficient 3,83
  • 2030: coeficient 4,09
  • 2031: coeficient 4,35

Pentru primarul unei localități cu 10.001 până la 50.000 de locuitori, coeficientul crește de la 3,86 în prima etapă până la 4,50 în anul 2031:

  • 2026/2027: 3,86
  • 2028: 4,02
  • 2029: 4,18
  • 2030: 4,34
  • 2031: 4,50

În cazul primarilor unităților administrativ-teritoriale cu 50.001 până la 200.000 de locuitori, creșterea este mai redusă, deoarece coeficientul de pornire este mai apropiat de valoarea finală:

  • 2026/2027: 4,50
  • 2028: 4,57
  • 2029: 4,65
  • 2030: 4,72
  • 2031: 4,80

Pentru funcțiile de rang superior din administrația locală, creșterile sunt de asemenea etapizate. Primarul unui municipiu reședință de județ va avea un coeficient de 5,44 în perioada 2026/2027, care va ajunge la 6,00 în 2031.

În cazul primarului general al Capitalei, coeficientul pornește de la 6,01 și urcă progresiv până la 6,50:

  • 2026/2027: 6,01
  • 2028: 6,13
  • 2029: 6,26
  • 2030: 6,38
  • 2031: 6,50

Aceeași metodă de creștere graduală este aplicată și pentru viceprimari. Spre exemplu, pentru viceprimarul unei localități cu până la 10.000 de locuitori, coeficientul crește de la 2,66 în 2026/2027 la 3,50 în 2031.

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Pentru viceprimarii municipiilor reședință de județ și ai sectoarelor municipiului București, coeficientul este stabilit la 4,83 în prima etapă și ajunge la 5,30 în anul 2031.

Prin această modificare, proiectul nu schimbă nivelurile finale prevăzute pentru anul 2031, ci introduce o perioadă de tranziție. Practic, indemnizațiile care ar fi rezultat direct din aplicarea coeficienților finali sunt atinse treptat, prin majorări anuale.

Cum se traduc coeficienții în bani. Exemple de calcul

Pentru a vedea efectul concret al noii grile, coeficienții trebuie calculați raportat la valoarea de referință stabilită în proiect. Documentul prevede că, prin excepție de la regula generală, valoarea de referință pentru luna decembrie 2026 și pentru anul 2027 este de 4.100 lei.

Formula de calcul este: Indemnizație brută = valoarea de referință × coeficientul de salarizare

De exemplu, pentru un primar al unei localități cu până la 10.000 de locuitori, coeficientul din prima etapă este 3,30.

Acest coeficient înseamnă că salariul brut va fi majorat în perioada 2026-2027 la 13.530 de lei, urmând ca în anul 2031, când coeficientul ajunge la 4,35, indemnizația calculată la aceeași valoare de referință să fie 17.835 lei.

Diferența dintre nivelul inițial și cel final este de 4.305 lei lunar.

O evoluție similară este prevăzută și pentru celelalte funcții de conducere din administrația locală. De exemplu, pentru un primar de municipiu reședință de județ, coeficientul crește de la 5,44 în perioada 2026-2027 la 6,00 în anul 2031. Astfel, indemnizația brută ar urma să crească de la aproximativ 22.304 lei la 24.600 lei, diferența fiind de 2.296 lei lunar.

În cazul primarului general al Capitalei, coeficientul pornește de la 6,01 și ajunge la 6,50 în 2031. Aplicat la aceeași valoare de referință, acest lucru înseamnă o creștere a indemnizației brute de la aproximativ 24.641 lei la 26.650 lei, respectiv un plus de 2.009 lei lunar.

Prin urmare, noua grilă nu modifică nivelurile finale prevăzute pentru anul 2031, ci stabilește o creștere graduală a indemnizațiilor până la atingerea acestor valori.

Proiectul din 25 mai comparativ cu varianta din 17 iulie 2026

Principala diferență dintre cele două forme ale proiectului Legii salarizării unitare este modul de aplicare a coeficienților.

În varianta publicată în luna mai, grila prevedea direct coeficienții finali. Astfel, pentru fiecare funcție era stabilit nivelul care urma să fie atins, fără o etapizare explicită până în anul 2031.

Noua variantă publicată în 17 iulie păstrează aceleași valori finale, dar introduce o perioadă de creștere graduală.

De exemplu, pentru primarul unei localități cu până la 10.000 de locuitori:

  • proiectul din 25 mai: coeficient 4,35, adică 17.835 lei
  • proiectul din 17 iulie pentru 2026/2027: coeficient 3,30, adică 13.530 lei

Pentru primarul unui municipiu reședință de județ:

  • proiectul din 25 mai: coeficient 6,00, adică 24.600 lei
  • proiectul din 17 iulie pentru 2026/2027: coeficient 5,44, adică 22.304 lei

Pentru primarul general al Capitalei:

  • proiectul din 25 mai: coeficient 6,50, adică 26.650 lei
  • proiectul din 17 iulie pentru 2026/2027: coeficient 6,01, adică 24.641 lei

Așadar, modificarea introdusă prin noua variantă nu constă în reducerea nivelurilor finale ale indemnizațiilor, ci în amânarea atingerii acestora printr-un mecanism de creștere etapizată.

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Ce înseamnă noua etapizare pentru administrațiile locale

Prin aplicarea graduală a coeficienților, impactul financiar asupra bugetelor publice este distribuit pe mai mulți ani. Primarii și viceprimarii vor avea creșteri succesive, însă nivelul maxim prevăzut în grilă va fi atins abia în anul 2031.

Pentru aleșii locali, diferența față de varianta inițială este momentul la care se aplică indemnizația calculată la coeficientul final. Pentru bugetele locale și bugetul de stat, etapizarea înseamnă o creștere mai lentă a cheltuielilor de personal.

Noua variantă a proiectului Legii salarizării unitare schimbă calendarul majorărilor pentru funcțiile de primar și viceprimar, fără să modifice țintele finale prevăzute pentru anul 2031.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, indemnizațiile aleșilor locali vor crește progresiv, în funcție de coeficienții stabiliți pentru fiecare etapă. Astfel, nivelurile maxime din noua grilă nu vor fi aplicate imediat, ci vor fi atinse treptat, pe parcursul următorilor ani.

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