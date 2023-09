Mașina prefectului de Olt a luat foc. La volan se afla șefa de cabinet, care a ieșit la timp din autoturism VIDEO

Mașina personală a prefectului de Olt, Mario De Mezzo, a fost cuprinsă de flăcări, arzând aproape în totalitate. La volan se afla șefa cabinetului prefectului, care a ieșit la timp din autoturism.

Evenimentul care se putea încheia tragic s-a petrecut vineri-dimineață, 29 septembrie 2023, pe raza localității Vlădila din județul Olt.

Diana Crețu, directorul cancelariei prefectului județului Olt, se îndrepta către Studina, unde a fost programată o întâlnire a copiilor din localitatea Studina cu primul consilier AI (inteligență artificială) al guvernului, pe nume ION.

Cu puțin timp înainte de a ajunge la destinație, în localitatea Vlădila, s-a produs incendiul. Diana Crețu oprise la semaforul montat într-o zonă în care se execută lucrări, iar unul dintre lucrători i-a atras atenția că din mașină curge un lichid.

„Am oprit la un semafor, sunt semafoare de lucrări, într-o zonă în care se circulă pe o singură bandă. (...) Eram prima la semafor. Domnul care avea pancarta în mână m-a avertizat că din partea dreaptă curge ulei. Eu am oprit motorul, am coborât din mașină să văd ce curge și fumul a crescut în intensitate. Am văzut și flăcări, mici încă. Am plecat de lângă mașină, am sunat la 112. Mi-am dat seama că nu mai am ce să caut lângă ea”, a relatat Diana Crețu, pentru „Adevărul”.

Pompierii au ajuns la fața locului și au stins flăcările, însă autoturismul a fost distrus aproape în totalitate.

„Un autoturism a ars, în proporție de 90 la sută, la intrarea în comuna Vlădila, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric.

Pentru gestionarea evenimentului au intervenit pompierii Detașamentului Caracal, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor, autoturismul ardea generalizat, iar femeia care se afla la volan în momentul izbucnirii incendiului se afla în afara autoturismului, fără urme de traumă. Aceasta a fost asistată medical de echipajul SMURD și a refuzat transportul la spital”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.

Mașina care a ars aproape în întregime era cu toate reviziile la zi, a mai precizat Crețu. „Eu am mai condus-o, domnul prefect o conduce, evident, mașina este cu reviziile la zi, ITP-ul la zi, nu are nici mulți ani, nu e nici o mașină veche...”, a mai spus Diana Crețu. Cu toate acestea, Crețu spune că nu are altfel de suspiciuni cu privire la cauzele care au dus la producerea evenimentului.

„Pompierii spun, preliminar, pentru că nu e gata încă raportul, că a fost un scurtcircuit. Și eu și domnul prefect refuzăm să credem că ar fi vorba de altceva”, a mai precizat Crețu.

Prefectul Mario De Mezzo, membru PNL, ocupă funcția de la începutul lunii august 2023, când l-a înlocuit pe Florin Homorean, membru al aceluiași partid. Tot atunci s-a produs și schimbarea directorului Cancelariei prefectului. Numirea lui De Mezzo în funcția de prefect a stârnit vii discuții la nivelul organizației PNL Olt, președintele organizației PNL Olt, senatorul Liviu Voiculescu, fiind luat prin surprindere de schimbare, după cum declara acesta la acel moment.