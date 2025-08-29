INCREDIBIL Eliberat după 20 de ani, un schizofrenic care și-a ucis tatăl a fost lăsat în stradă de autorități: „Este imprevizibil, un real pericol”

Un caz șocant readuce în prim-plan problemele sistemului românesc de sănătate mintală și asistență socială. Un bărbat din comuna Hida, județul Sălaj, care și-a ucis tatăl cu toporul în urmă cu 20 de ani, a fost eliberat recent din Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei. Rămas fără familie și fără locuință, a fost lăsat în voia sorții și de autoritățile statului.

De la psihiatrie, direct în stradă

M. Pop, astăzi în vârstă de 50 de ani, a fost transportat cu ambulanța în satul natal după externare. Acolo, a descoperit că mama lui murise, unchiul îi vânduse casa, iar vecinii, înfricoșați de crizele sale, au sunat imediat la poliție.

Bărbatul a fost dus la Spitalul de Psihiatrie Zalău, însă medicii nu au putut găsi o soluție. DGASPC Sălaj a motivat că pacientul „nu figurează cu certificat de handicap și, deci, nu poate fi primit în centrele rezidențiale”.

Primarul comunei Hida, Dumitru Petruș, a încercat alternative, dar a recunoscut limitele instituției.

„Am căutat soluții pentru acest om, inclusiv la centre din Arad și Timișoara, dar răspunsurile au fost negative. Noi, ca primărie, nu avem nici resursele și nici infrastructura necesară să îi asigurăm un trai decent și sigur. Este nevoie de o soluție națională pentru astfel de cazuri, pentru că altfel riscăm tragedii. Comunitatea locală este speriată și pe bună dreptate”, a declarat el.

Bărbatul, lăsat la un adăpost din Dumbrava

După refuzuri în lanț, de la Ministerul Sănătății, DGASPC și autoritățile locale, singura organizație care a acceptat să-l primească a fost așezământul de la Dumbrava, coordonat de Viorel Pașca.

Bărbatul a fost lăsat practic „la poartă” în Dumbrava, evidențiind lipsa unui sistem coerent pentru reintegrarea și supravegherea persoanelor eliberate după comiterea unor crime grave și diagnosticate cu boli psihice.

„De acolo (spitalul de Psihiatrie Zalău) m-au sunat poate de vreo zece ori să îl primim la Dumbrava deoarece conform legislației in vigoare nu mai pot să-l țină internat. (...) Până la urmă, având în vedere refuzul statului român de a primi acest om, ieri am acceptat să fie trimis la Dumbrava, iar în urmă cu câteva minute a fost "debarcat" în fața casei noastre. (foto). Având în vedere că este schizofrenic și implicit imprevizibil, oricând acesta poate recidiva, fiind un real pericol pentru cei din jur”, a povestit Viorel Pașca.

Problema, pasată de la o autoritate la alta

Viorel Pașca a încercat să obțină sprijin chiar de la Florin Manole, ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din România în Guvernul Bolojan. Acesta a răspuns că problema nu ține de competența ministerului și că trebuie să se adreseze DGASPC Sălaj.

Instituția județeană a precizat la rândul său că nu are locuri disponibile pentru internarea bărbatului și că nu poate interveni, redirecționând cazul către Primăria localității unde acesta deținea anterior locuința.

Primarul a declarat că nu dispune nici de resurse, nici de infrastructura necesară pentru a-i asigura condiții adecvate de trai, lăsând bărbatul practic fără sprijin din partea autorităților.

„Am cerut să-i scrie domnului ministru Manole pentru a le sugera ce să facă iar răspunsul a venit așa cum ne așteptam, spunând că nu e treaba ministerului domniei sale și să se adreseze DGASPC Sălaj. Cei de acolo au răspuns și ei că nu e de competența lor și oricum nu au locuri unde să-l interneze, trimițându-i la Primaria localității unde avea bolnavul casă în urmă cu douăzeci de ani. Primarul a răspuns la rândul lui că nu are nici banii și nici locația necesară pentru a-i asigura bolnavului condiții necesare vieții de zi cu zi”, a mai relatat Pașca.

Viorel Pașca, cunoscut în România ca „Îngerul oamenilor fără adăpost” sau „Bunul samaritean”, întrucât adăpostește, încă din 2006, în propria casă, oameni abandonați, solicită în continuare intervenția autorităților centrale:

„Solicit cu aceasta ocazie intervenția celor doi miniștri să găsească soluții optime pentru acest bolnav pentru că așa cum au știut să denigreze activitatea de la Dumbrava, să ofere și soluții pentru problemele cu care se confruntă bolnavii de aici”, a mai scris el.

Lipsa de soluții și revolta comunității locale

Cazul ridică întrebări privind responsabilitatea statului în gestionarea persoanelor cu tulburări psihice severe, în special în comunitățile rurale, și pune în lumină eforturile unor persoane private, precum Viorel Pașca, care încearcă să suplimenteze lipsa sprijinului instituțional.

„În locul dvs aș pune public răspunsul fiecărei instituții legat de situația bolnavului în cauză. Cum au refuzat, din ce cauză. Trimis toate răspunsurile către presă. Sau puse public, aici pe facebook. De ce, poate o să mă întrebați? Pentru că în caz de ceva, orice, cade vina... ghiciți pe cine? Da. Trist, dar adevărat”, a comentat cineva pe Facebook, Viorel Pașca răspunzând că deține toate aceste răspunsuri.

„Eu nu l-aș fi luat dacă reprezintă un pericol. În caz (Doamne ferește) de ceva, toate autoritățile vor sări și vă vor face responsabil 100%.Vă expuneți inutil”, a scris altcineva.

„Nu trebuia să-l primiți. Vă complicați viața. Trebuie strânse cu menghina autoritățile”, este părerea unui alt internaut.

Zeci de persoane cu tulburări psihice grave sunt eliberate anual, fără strategii clare de supraveghere sau reintegrare, problemă care generează revoltă atât în comunitățile locale, cât și la nivel național.