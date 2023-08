Pompieri ieșeni, în iadul grecesc: „Copacii și iarba se aprindeau din senin, lângă noi. Fără echipamente nu supraviețuiai”

Primul echipaj format din pompieri ieșeni s-a întors cu bine de pe frontul „roșu” al Greciei, unde au intervenit pentru stingerea incendiilor din insula Rhodos. Mărturiile lor sunt cutremurătoare. Intervențiile vor continua, iar un alt echipaj a plecat din nou în Grecia.

Pompierii ieșeni de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) s-au întors din Rhodos, unde au acționat timp de mai multe zile pentru stingerea incendiilor. Din cauza temperaturilor ridicate din Grecia, care au provocat incendii devastatoare, autoritățile elene au cerut ajutorul echipajelor de intervenție din alte țări. În ajutorul pompierilor greci au fost detașate echipaje din mai multe zone din țară, inclusiv un echipaj de șase persoane de la ISU Iași.

Pompierii ieșeni au intervenit, în cea mai mare parte, la incendiile din Rhodos, unde au întâlnit situații pe care nu le-au mai văzut.

„Este pentru prima dată când de la Iași se pleacă într-o misiune internațională, pentru stingerea unui incendiu de pădure. Noi am mers în Atena prima dată. Am stat cazați la o unitate militară, iar dimineață am fost anunțați că insula Rhodos arde la propriu. Am ajuns de urgență pe insulă. Nu am reușit nici să am emoții înainte să plec, am primit un telefon seara târziu că trebuie să plecăm a doua zi”, explică maiorul Răzvan Romașcu.

Vântul, principalul inamic în lupta cu focul

Potrivit maiorului, temperaturile au fost atât de ridicate încât unii copaci au luat foc din senin.

„Prima intervenție a fost într-un sat, am intrat într-o casă unde am găsit câțiva iepurași și niște pisici care aveau nevoie disperată de ajutor. Vântul ne-a creat foarte mari probleme, incendiul se răspândea foarte repede, iar vegetația uscată nu ne ajuta deloc. Deci au fost situații când din senin începea să se aprindă iarba de lângă noi, la un moment am văzut un copac care a luat foc instant, așa, din senin”, adaugă maior Răzvan Romașcu, ISU Iași.

Totodată, programul nu mai era program, pompierii fiind nevoiți să stea pe teren de la ora 6:00 dimineața până noaptea târziu, pentru a opri răspândirea focului.

„Temperaturile erau foarte ridicate, peste 45 de grade Celsius, nu am văzut în viața mea așa ceva. Noi am stat 14 zile în total, au fost momente când am lucrat și câte 15-16 ore pe zi. Oboseala se aduna, însă nu puteam să ne oprim, am încercat să dăm tot ce avem mai bun”, spune maior Răzvan Romașcu.

Pompierii au fost primiți foarte bine de către localnici, dar și de autoritățile elene.

„A fost o misiune reușită, nu am avut probleme și nici nu am găsit victime din rândul civililor. Localnicii erau foarte prietenoși, veneau, ne ofereau apă, mâncare, ne aplaudau atunci când treceam cu mașinile”, a explicat maiorul.

„Adrenalina își făcea efectul, nu mai simțeai oboseala”

Incendiul de vegetaţie din nord-estul Greciei, care a început în apropiere de oraşul Alexandroupolis, este „cel mai mare înregistrat pe teritoriul european în ultimii ani”, cuprinzând, până în prezent, un total de 72.344 de hectare. Lupta cu focul nu se poate face fără echipament.

„Adrenalina își făcea efectul și treceau zilele, nici nu mai simțeai oboseala. Fără echipamente nu aveai cum să supraviețuiești, temperaturile erau extrem de ridicate, iar fumul era devastator, nori întregi de fum se ridicau pe cer”, mai spune pompierul ieșean.

Misiunea din Grecia va mai continua pentru încă 14 zile. În acest moment, un alt echipaj din Iași s-a deplasat la fața locului.

„Echipajul din Iași a avut șase pompieri care au dat tot ce au avut mai bun în Grecia. Noi am colaborat cu celelalte echipaje din România, dar și din alte țări. Fiecare dintre noi nu ar sta pe gânduri, dacă ar fi din nou o astfel de situație, până la urmă, asta este meseria noastră și o facem cu mândrie”, a conchis Răzvan Romașcu.

Incendiu necontrolat

Pompierii greci luptă, pentru a 11-a zi consecutiv, cu un incendiu care devastează pădurea protejată din Dadia, un parc naţional din reţeaua europeană „Natura 2000", aflat în nord-estul Greciei şi cunoscut pentru habitatul său important pentru păsările de pradă. În total, 475 de pompieri sprijiniţi de o sută de vehicule, şase avioane şi patru elicoptere sunt mobilizaţi în Grecia.

Incendiul, care a izbucnit în apropierea oraşului Alexandroupolis, s-a extins necontrolat în regiunea Evros din nord-estul Greciei, alimentat de vânturi puternice şi de temperaturi ridicate.

„Este definiţia a ceea ce numim un megaincendiu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Pavlos Marinakis.

Toate victimele ucise până la momentul scrieri acestui articol, cu excepţia uneia, erau migranţi ilegali care se ascundeau în pădure.