Ministrul Transporturilor cere controale la firmele care manipulează bagaje în aeroporturi. „Toleranţă zero”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, cere Autorităţii Aeronautice Civile şi Poliţiei Transporturi să intensifice inspecţiile la companiile de handling, anunţând toleranţă zero faţă de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi.

”Toleranţă zero faţă de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi! Am primit în ultima perioadă mai multe plângeri de la pasageri care mi-au povestit că, odată ajunşi la destinaţie, şi-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă. Vreau să fiu foarte clar: oamenii plătesc pentru siguranţă şi respect, nu ca să-şi vadă lucrurile stricate sau dispărute”, spune ministrul Ciprian Şerban, pe Facebook.

Ministrul Transporturilor cere Autorităţii Aeronautice Civile (aflată în subordinea MTI) şi Poliţiei Transporturi să intensifice inspecţiile la companiile de handling.

”În acelaşi timp, solicit firmelor de handling să acorde o atenţie mult mai mare procesului de selecţie, instruire şi monitorizare a angajaţilor. Integritatea şi profesionalismul trebuie să fie criteriile principale atunci când oferi acces unor oameni la bunurile pasagerilor”, precizează ministrul Transporturilor.

Ciprian Şerban mai spune că astăzi a fost, din nou, sesizat personal cu privire la o astfel de situaţie şi îi felicită pe reprezentanţii structurilor statului care s-au mobilizat rapid şi au rezolvat problema în cel mai scurt timp posibil.

”Respectul faţă de pasageri înseamnă respect faţă de munca şi reputaţia fiecăruia dintre noi. Prin responsabilitate şi transparenţă putem construi încredere şi putem evita astfel situaţii neplăcute care ne afectează pe toţi”, subliniază ministrul.