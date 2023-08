Prefectul de Olt a fost schimbat din funcție. Florin Homorean: „Eu nu cer explicații“. Cine îi ia locul

Prefectul județului Olt, Florin Homorean, a fost destituit din funcție în ședința de joi, 3 august 2023. Aflat în concediu de odihnă, Homorean a declarat că nu așteaptă o explicație privind motivele care au dus la această decizie.

Hotărârea privind schimbarea prefectului a surprins pe toată lumea, până acum neexistând reproșuri cu privire la activitatea desfășurată de Homorean, care ocupă funcția de prefect din decembrie 2019.

„Nu are legătură cu un reproș anume, cred. A fost o decizie anume, o luăm ca atare. Eu nu cer explicații. Când am venit, nu am cerut explicații de ce am ajuns prefect, nu cer nici când plec. E o funcție politică, decizia este ca atare”, a declarat Florin Homorean, pentru „Adevărul”.

Aflat în concediu, Homorean a mai precizat că va mai rămâne pentru o perioadă în Suceava, de unde este originar, „după care o să-mi caut un loc de muncă”.

„E un capitol în viață care se închide și vom deschide un nou capitol. Trebuie să privim cu speranță la viitor”, a mai spus el.

Florin Homorean a venit în funcția de prefect din poziția de comisar al Gărzii de Mediu Olt, la care a renunțat cu ceva timp în urmă pentru a putea ocupa funcția politică de secretar general al PNL Olt. Și destituirea sa ar avea legătură cu „jocurile” din filială.

Președintele PNL Olt, senatorul Liviu Voiculescu, a declarat că nu știa de intenția ca prefectul să fie înblocuit și nu cunoaște nici motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru.

„Cu mine nu s-a consultat nimeni. Mai mult nu vreau să comentez. Nu cunosc nici motivele pentru care a fost schimbat, nici motivele pentru care a fost pus alt prefect”, a spus Voiculescu, pentru „Adevărul”.

Cât despre cel care va prelua funcția de prefect, Voiculescu a precizat doar: „Am înțeles că e domnul De Mezzo”.

Mario De Mezzo a fost, pentru scurt timp, candidatul PNL Slatina pentru funcția de primar al Slatinei, fiind înlocuit însă ulterior cu Liviu Voiculescu, la acel moment invocându-se sondaje de opinie care ar fi arătat că Voiculescu ar fi mai bine plasat.

Liviu Voiculescu a obținut 27% din voturile exprimate de slătineni, mandatul revenindu-i candidatului PSD Emil Moț.

La scurt timp de la comunicarea rezultatelor, Mario de Mezzo i-a cerut demisia lui Liviu Voiculescu, acuzându-l că a obținut un rezultat chiar mai slab decât cel indicat de sondaje, de la care a pornit campania.