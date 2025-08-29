Ciprian Ciucu îi dă replica lui Daniel Băluță: „Crin Antonescu a fost propunerea PSD la alegerile prezidențiale”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a reacționat la afirmațiile lui Daniel Băluță, favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, care a spus că PSD a susținut un candidat comun la alegerile prezidențiale și a dat de înțeles „că este rândul” liberalilor să susțină un candidat social-democrat.

Ciprian Ciucu i-a dat replica primarului PSD al sectorului 4, Daniel Băluță, spunând că fostul liberal Crin Antonescu a fost, de fapt, propunerea PSD la alegerile prezidențiale, potrivit Digi24.

„A fost propunerea PSD din capul locului - noi doar am mers mai departe. A fost propunea domnului Ciolacu si a domnului Hunor, deci poate să o pună în dreptul lor acea susținere”, a explicat prim-vicepreședintele PNL.

Ciucu a mai spus că, „evident discutii putem avea - și chiar sunt de dorit să avem discuții cu PSD, cu USR, cu toată lumea - să vedem dacă se va ajunge la o concluzie, dar, înainte, cel mai important este să avem o dată a alegerilor, respectând legea”.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a susținut joi că alegerile locale din București ar trebui amânate, întrucât țara se află într-o „situație de forță majoră”. El acuză partenerii de coaliție de „bullying politic”.

Băluță a atras atenția asupra tensiunilor din interiorul coaliției, afirmând că unii parteneri politici tratează PSD incorect.

„Dacă vrem să fim într-o coaliție, trebuie să respectăm această coaliție. Nu este doar rândul PSD de fiecare dată să susțină pe cineva. Mai mult decât atât, timpul, rezultatele sunt cele care definesc. (...) Este o situație de forță majoră, o situație economică deosebită care generează tensiuni sociale și consider că nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri. (...) Trebuie fiecare să fie fair-play și să înceteze acest «bullying» politic pe care îl realizează de mai mult timp în legătură cu PSD și membrii lui”, a spus Băluță, potrivit News.ro.

Primarul PSD al sectorului 4, a amintit că PSD a susținut în trecut candidați comuni în alianță și a transmis că acum responsabilitatea le revine liberalilor.

„Am făcut o alianță cu colegii de la PNL la europarlamentare, am susținut un candidat comun la legile prezidențiale. Cred că este și rândul dânșilor să susțină un candidat comun. (...) Tot PSD-ul să susțină pe cineva? Cred că e timpul să ne oprim din această retorică”, a afirmat Băluță.