Guvernul a prelungit termenul de utilizare a tichetelor educaționale, în valoare de 500 lei. Până când pot fi folosite

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației și Cercetării anunță extinderea perioadei în care pot fi cheltuite sumele de pe cardurile educaționale destinate elevilor din medii defavorizate.

Tichetele pot fi utilizate până la finalul lunii octombrie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, au anunțat că perioada de utilizare a tichetelor educaționale în valoare de 500 de lei a fost prelungită. Noul termen limită este data de 31 octombrie 2025.

Decizia a fost luată în ședința de Guvern de joi, 28 august, în condițiile în care sumele neutilizate de pe carduri însumau 29.109.637 lei.

Potrivit MIPE, măsura oferă un timp suplimentar beneficiarilor pentru a accesa sprijinul financiar și are ca scop facilitarea achiziției de produse și servicii necesare elevilor la început de an școlar.

„Știm cât de importante sunt primele zile de școală pentru fiecare copil și cât de mari pot fi cheltuielile pentru părinți. Prin sumele virate și prin extinderea perioadei de utilizare a banilor, ne asigurăm că sprijinul din fonduri europene este disponibil când este cea mai mare nevoie. Educația copiilor noștri trebuie să fie o prioritate, iar fondurile europene ne ajută să sprijinim educația copiilor din toate mediile”, a transmis Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Peste 666.000 de carduri, alimentate în 2024-2025

În anul școlar 2024-2025, MIPE a alimentat 666.373 de carduri educaționale, fiecare cu sprijinul de 500 lei.

Dintre acestea, 18.228 de carduri au fost încărcate în luna august 2025, în baza validărilor realizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Valoarea totală virată pentru anul școlar în curs a fost de 333.186.500 lei, aferentă cardurilor confirmate de unitățile de învățământ ca fiind predate către părinți sau reprezentanții legali ai copiilor eligibili.

Sprijinul continuă și în anii următori

Programul va fi finanțat și în anii școlari 2025-2026 și 2026-2027, când elevii din medii defavorizate vor primi, la fel ca până acum, un sprijin anual de 500 de lei, într-o singură tranșă.

Cardurile educaționale sunt susținute din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, continuând măsurile implementate anterior prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020.