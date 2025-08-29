Ministrul Sănătății anunță reorganizarea Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat reorganizarea Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice. Instituția va asigura atât asistență de urgență, cât și activități de învățământ și cercetare.

„La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat reorganizarea și transformarea Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice din București în Institutul Clinic de Urgenţe Oftalmologice „Prof. Dr. Mircea Olteanu”. Această reorganizare are ca obiectiv consolidarea rolului unității medicale în rețeaua spitalelor care asigură atât asistență de urgență, cât și activități de învățământ și cercetare. Institutul va deveni un centru de excelență în oftalmologie, prin stimularea cercetării științifice, dezvoltării experimentale și prin valorificarea resurselor umane de înaltă calificare”, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, noua structură va permite:

- crearea unui cadru competitiv pentru dezvoltarea unui centru medical de elită în oftalmologie;

- desfășurarea de activități de învățământ și cercetare medicală la standarde internaționale;

- coordonare metodologică în domeniul oftalmologiei, unică la nivel național;

- programe de educație medicală continuă pentru studenți, rezidenți și medici specialiști;

- implementarea și extinderea programelor de prevenție și tratament al bolilor oftalmologice;

- asigurarea unei performanțe ridicate în diagnostic și tratament, atât medical, cât și chirurgical;

- dezvoltarea de parteneriate cu institute similare din străinătate;

- valorificarea rezultatelor proiectelor de cercetare și inovare în domeniu.

Alexandru Rogobete a mai precizat că, prin această transformare, România va beneficia de un institut modern, capabil să integreze educația, cercetarea și practica medicală, consolidând totodată poziția țării pe harta internațională a oftalmologiei.