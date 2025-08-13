search
Miercuri, 13 August 2025
Cine este românul care a murit încercând să salveze caii şi pe proprietarul unei ferme din Spania cuprinse de flăcări

Publicat:

Românul care a pierit în incendiul care a mistuit o fermă din localitatea Tres Cantos, din Spania, se numeşte Mircea Spiridon şi avea 50 de ani. Pe GoFundMe a fost deschisă o campanie pentru a ajuta familia să-i aducă în ţară trupul neînsufleţit.

Mircea Spiridon a murit încercând să salveze din flăcări un bătrân de 83 de ani. FOTO: GoFundMe
Mircea Spiridon a murit încercând să salveze din flăcări un bătrân de 83 de ani. FOTO: GoFundMe

Mircea Spiridon, care avea 50 de ani, este singura victimă a incendiului devastator care a izbucnit luni, 11 august, în localitatea Tres Cantos, de lângă Madrid.

Plecat din Tulcea şi stabilit în Spania de aproape două decenii, Mircea Spiridon ajunsese aici cu scopul de a-și întreține familia. Căsătorit și tată a doi copii, de 14 și 18 ani, era de profesie mecanic și deținea o firmă de transporturi. Moartea sa tragică, în timp ce încerca să-l ajute pe proprietarul fermei cuprinse de flăcări, a cutremurat comunitatea locală, dar rudele și prietenii săi îl amintesc cu mândrie pentru gestul său eroic, potrivit ABC.es.

Incendiul în care şi-a pierdut viaţa românul a izbucnit pe 11 august, în jurul orei 19:45, într-o zonă de vegetație din apropierea Madridului, dar flăcările s-au extins extraordinar de repede, focul fiind favorizat şi de temperaturile ridicate şi seceta din ultima perioadă.

În mijlocul acestei catastrofe se afla o fermă de cai pe al cărei proprietar, un bătrân în vârstă de 83 de ani, Mircea Spiridon îl cunoştea şi îl ajuta ori de câte ori avea prilejul. Imediat ce a primit apelul de ajutor din partea acestuia, românul a alergat spre grajduri, fără a avea posibilitatea de a cere sprijin, potrivit aceleiaşi surse, cele mai apropiate case aflându-se la aproximativ 800 de metri. A intrat în grajduri pentru a elibera animalele, dar intenţia sa bună i-a fost fatală, pentru că flăcările au cuprins rapid totul.

Mircea Spiridon a fost evacuat noaptea cu un elicopter al Gărzii Civile, însă suferea arsuri pe 98% din corp și avea dificultăți de respirație din cauza inhalării fumului. Transportat de urgență la spitalul La Paz, a decedat marți dimineață. Bătrânul proprietar al fermei, care a suferit un traumatism toracic, a supraviețuit și a fost externat pe 12 august.

Familia şi pritenii cer ajutor pentru repatrierea trupului neînsufleţit

„Până în ultimul moment a demonstrat ce om minunat era și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, au spus apropiații săi, în timp ce pe reţelele sociale vin sute de mesaje de apreciere şi de condoleanţe pentru familie.

Pentru a sprijini familia îndoliată, au fost deschise conturi bancare în Tres Cantos, iar pe platforma GoFundMe a fost inițiată o campanie intitulată „Pentru familia unui erou din Tres Cantos”, pentru repatrierea trupului său la Tulcea, unde trăiește mama sa.

