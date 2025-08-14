Alertă pentru turiștii români din Grecia: este pericol mare de incendii. UE a ridicat avioane de urgență, inclusiv din România

Ministerul Afacerilor Externe avertizează că în Grecia se menține riscul ridicat de incendii de vegetație, din cauza temperaturilor foarte ridicate, a lipsei precipitațiilor, a umidității scăzute și a vântului puternic. Călătorii români sunt sfătuiți să fie prudenți și să evite zonele de risc.

Atenționare de călătorie din partea autorităților de la București pentru turiștii români care merg la mare în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Elenă că autorităţile locale au anunţat menţinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie, din cauza condiţiilor meteorologice extreme - temperaturi înalte, lipsa precipitaţiilor, umiditate scăzută şi vânt puternic, potrivit Agerpres.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze, înainte de începerea călătoriei, în legătură cu situaţia existentă şi să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, iar cetăţenii români care se află într-o zonă în care are loc un incendiu să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

De asemenea, MAE recomandă consultarea paginii de internet a Ministerului elen al Protecţiei Civile şi al Crizelor Climatice, care conţine informaţii de actualitate despre incendiile de vegetaţie, hărţi zilnice de prognoză a incendiilor, disponibile la adresa https://civilprotection.gov.gr/xartis, precum şi un ghid de autoprotecţie împotriva incendiilor.

Turiștii români trebuie să fie atenți la alertele din partea Serviciului 112 din Grecia

În cazul în care cetăţenii români aflaţi în Republica Elenă primesc alerte telefonice din partea Serviciului 112, sunt sfătuiţi să urmeze instrucţiunile primite pentru evitarea zonelor afectate sau pentru evacuările organizate de către autorităţi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875, +30 210 6728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +30 694 604 9076.

Este alertă de protecție civilă la nivelul UE din cauza incendiilor. România a trimis aeronave de urgență

Grecia, Bulgaria, Muntenegru şi Albania au activat în ultima săptămână mecanismul de protecţie civilă al UE pentru a a primi asistenţă în combaterea incendiilor forestiere, multe având loc simultan pe întreg continentul, potrivit unui comunicat publicat joi pe pagina web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România, citat de Agerpres.

Grecia a activat mecanismul pe 12 august şi, ca urmare, vor fi trimise două elicoptere suedeze rescEU, aflate în prezent în Bulgaria. De asemenea, pompieri prepoziţionaţi din Cehia, Republica Moldova şi România au participat la activităţile de stingere a incendiilor.

Miercuri, Spania a activat pentru prima dată acest mecanism pentru a face faţă incendiilor forestiere, iar ca răspuns Comisia Europeană a mobilizat rapid două avioane staţionate în Franţa, care urmau să ajungă pe teren în cursul zilei de joi.

România a ridicat aeronave de la sol pentru a veni în sprijinul țărilor afectate

În cazul Bulgariei, Cehia, Slovacia, Franţa, Ungaria, România şi Suedia au mobilizat aeronave prin intermediul acestui mecanism, inclusiv elicopterele rescEU staţionate în Suedia.

Comisia Europeană a mobilizat active aeriene rescEU din Croaţia, Bulgaria, Italia, Cehia şi Slovacia pentru a ajuta Albania să combată incendiile de pe teritoriul său.

Pentru incendiile din Muntenegru, Comisia a mobilizat active rescEU staţionate în Cehia, Croaţia şi Italia. Serbia, Ungaria şi Bosnia şi Herţegovina au trimis, de asemenea, aeronave ca parte a unor oferte bilaterale, iar Austria a oferit echipe terestre de stingere a incendiilor.

Mecanismul de protecţie civilă al UE a fost deja activat de 16 ori în acest sezon

Mecanismul de protecţie civilă al UE a fost deja activat de 16 ori în actualul sezon de incendii. Numărul de activări din 2025 este deja egal cu numărul total de activări pentru incendii forestiere pe parcursul întregului sezon de incendii din 2024.

Mecanismul Copernicus pentru gestionarea răspunsului la dezastre naturale a fost de asemenea activat pentru incendiile din Grecia, Spania şi Bulgaria.