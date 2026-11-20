În țara în care e greu să nu întâlnești oameni cerșind un colț de pâine în fața covrigăriilor și în care gările, pe timp de iarnă, devin adăpostul celor fără acoperiș deasupra capului, primăriile dintr-un județ întreg raportează că nu există această categorie de persoane vulnerabile, potrivit reprezentantului AJPIS. Legea, în schimb, le obligă să asigure servicii sociale acestor năpăstuiți.

O ședință în cadrul căreia s-au întrunit, la Prefectura Olt, reprezentanții instituțiilor cu roluri clare în Comandamentul Județean pentru Situații de Urgență a fost prilejul unei discuții tragi-comice. Printre altele, s-a pus în discuție instituirea unui mecanism clar de gestionare a situației persoanelor fără adăpost care au, în timpul iernii, nevoie de mai mult sprijin pentru a nu le fi pusă viața în pericol.

Reprezentantul Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială, instituție care are atât rol de îndrumare, cât și de control, în domeniul serviciilor sociale a afirmat că primăriile din județ raportează zero persoane fără adăpost. Tot aceste primării ar asigura, însă, cazarea persoanelor fără adăpost.

„Găsesc un om pe stradă, e ger afară, unde-l duc?”, a vrut să știe prefectul județului Olt., Emil Albotă, iar de aici s-a pornit discuția aproape ireală. „Autoritățile locale trebuie să asigure cazarea unor astfel de persoane. Din cunoștințele mele și din raportările pe care le-am văzut, nu există oameni fără adăpost la nivelul județului Olt, nu am găsit declarați”, a spus Cătălin Davidescu, reprezentantul AJPIS.

„Am avut în audiență, miercuri, doi. I-am trimis, evident, la primărie”, a replicat prefectul.

„UAT-urile nu au raportat că ar avea oameni fără adăpost. (...) Nu avem un raport oficial. În al doilea rând, autoritățile locale eu știu că asigură cazarea unor astfel de persoane care se află în stare de vulnerabilitate. Și, oricum, trebuie să găsească o soluție pentru cazarea lor. Legea le permite să aprobe, chiar și persoanelor fără venituri, prin consiliul local, suma necesară internării într-un cămin”, a oferit în continuare răspunsul reprezentantul AJPIS.

Managerul Serviciului Județean de Ambulanță Olt, Marinela Prina, a expus însă situația în care se află ambulanțierii chemați să preia de la spital un pacient aflat într-o situație socială extremă.

„Nu avem unde să-i ducem când facem externări. Nu avem o listă cu adrese”, a semnalat Marinela Prina.

Este și acesta un motiv pentru care s-a decis aprobarea unui plan județean de gestionare a situațiilor de acest tip, a afirmat șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, col. Adrian Tănase. În planul de măsuri este expus inclusiv traseul pe care îl parcurge o persoană fără adăpost în funcție de situația în care a fost identificat. Concret, fiecare instituție trebuie să știe ce roluri îi revin, pe cine contactează, la ce numere de telefon etc.

„Pe scurt: se identifică o persoană în stradă. Cine o identifică? ISU, pe traseu, în patrulare. O ia, o transportă la UPU. UPU anunță Serviciul de ambulanță prin 112 și Serviciului de ambulanță trebuie să știe unde să ducă. La Slatina aveam un centru, la Caracal avem stabilit, la Bărăști, la Bobicești, la Ghimpețeni... Cu locuri de cazare. Avem 23 (n. red. – între timp alte patru primării au anunțat că au stabilit astfel de adăposturi), o să reușim să le facem pe toate. (...) Sunt stabilite și soluții când capacitatea unei localități este depășită. Luăm legătura cu celelalte localități. Din punctul meu de vedere, important este să știm persoanele care au nevoie, după, soluții se găsesc la fiecare UAT”, a mai spus șeful ISU.

Șefa Direcție Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Rădița Piroșca, a expus și varianta asocierii, pe care o au primăriile care decid să presteze în comun un serviciu social.

Cine poate oferi adăpost în județ

Județul Olt are 112 localități, două dintre acestea fiind municipii, șase fiind orașe, iar 104 - comune. Cele două municipii, Slatina și Caracal, figurează pe lista localităților cu adăposturi pentru persoanele rămase fără casă, la fel și orașele Drăgănești-Olt și Potcoava. Și aici se oprește lista primăriilor din mediul urban care au raportat un astfel de serviciu social. Celor patru localități urbane li se adaugă alte 23 rurale care au raportat că au adăposturi pentru persoanele fără casă, respectiv: Bărăști, Bobicești, Colonești, Dobrosloveni, Dobrun, Drăghiceni,Ghimpețeni, Giuvărăști, Grădinile, Ipotești, Izbiceni, Morunglav, Movileni, Oboga, Pârșcoveni, Seca, Sâmburești, Stoicănești, Strejești, Ștefan cel Mare, Tătulești, Tufeni și Vulpeni.

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Primarul din Giuvărăști, Daniel Pană, spune că la nivelul localității s-a stabilit ca pentru situații de urgență persoanele vulnerabile să fie cazate în clădirea în care funcționează centrul medical comunitar. „Avem un centru medical comunitar, unde funcționează cabinet de medicină de familie, cabinet de medicină de specialitate, asistentul social și avem, la etaj, unde de fapt ar trebui să fie o garderobă pentru personalul care lucrează acolo și nu se întâmplă asta, acolo avem un spațiu cu grup sanitar, două încăperi unde am putea să cazăm persoane aflate în imposibilitate la un moment dat”, a precizat primarul.

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O singură dată primăria a fost pusă însă, în ultimii ani, în situația de a oferi un spațiu de cazare. A fost vorba de un cetățean căruia casa i-a fost mistuită de flăcări. După câteva zile persoana a fost internată într-un centru de îngrijire a bătrânilor.

Importanța activității sociale este însă deosebită, consideră primarul, și nu se rezumă la situațiile extreme. „Și din fonduri europene, și din fonduri de la bugetul de stat și și din resursele proprii se pot face foarte multe lucruri. Centrul medical-comunitar l-am realizat cu fonduri europene”, a adăugat primarul.

De cinci ani, primăria are asistent social specializat, anterior un funcționar căruia i se delegaseră atribuțiile de asistent social asigurând aceste servicii. „Ar mai fi ceva. Ar trebui să ne dea posiblitatea ca noi să încheiem o colaborare cu un medic de familie și medic de specialitate, pentru că atunci, dacă poți să-l și remunerezi, pe lângă banii pe care el îi primește per capita și ce mai presupune medicina de familie, va fi mult mai ușor de găsit un medic. Pentru că, știți bine, medicii de familie sunt greu de găsit și nu mai vor să vină decât dacă au pacienți foarte mulți, iar medicii de specialitate în niciun caz. E foarte greu să găsești un medic să vină să câștige din contractul cu CJAS”, a mai semnalat primarul.

De când obligă legea primăriile să ofere servicii sociale persoanelor fără adăpost

Cadrul legal privind protecția persoanelor fără adăpost s-a construit treptat. Responsabilitatea principală a fost plasată, încă din 2011, la nivelul administrației publice locale.

Legea asistenței sociale nr. 292/2011 stabilește principiile generale ale intervenției statului în sprijinul persoanelor vulnerabile, iar articolele 57 și 58 reglementează în mod expres serviciile destinate persoanelor fără adăpost: acestea trebuie să asigure găzduire pe perioadă determinată, însoțită de consiliere și măsuri de reinserție sau reintegrare socială, în funcție de nevoile fiecărei persoane.

Legea atribuie autorităților locale responsabilitatea înființării, organizării și administrării acestor servicii, precum și obligația de a organiza adăposturi în situații de urgență, inclusiv atunci când se înregistrează temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate. Ulterior, prin Ordinul nr. 29/2019 al ministrului muncii au fost aprobate standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor fără adăpost, fiind stabilite cerințele pe care trebuie să le respecte furnizorii pentru ca adăposturile și centrele să poată funcționa în condiții corespunzătoare.

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Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2022, a Strategiei naționale privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022–2027, este documentul care abordează problema într-o perspectivă mai largă. Legea nu se mai limitează la oferirea unui loc unde o persoană să poată înnopta, ci urmărește și accesul la servicii sociale, consiliere și reintegrare.

O schimbare legislativă semnificativă a venit în aprilie 2024, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 100/2024, care a modificat atât Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cât și legislația privind asigurarea calității în serviciile sociale. În ceea ce privește persoanele fără adăpost, modificarea articolului 58 a formulat explicit obligația autorităților locale de a înființa, pe raza propriului teritoriu, servicii sociale adecvate și adaptate nevoilor celor care trăiesc în stradă și a menținut, într-o formulare distinctă, obligația de a organiza adăposturi în situații de urgență generate de temperaturi extreme sau calamități. Reforma din 2024 a înăsprit și mecanismele de acreditare, licențiere, evaluare și control al serviciilor sociale, introducând verificări în teren în procedura de licențiere și reguli mai clare privind monitorizarea serviciilor și măsurile care pot fi dispuse atunci când sunt constatate nereguli.

În toamna aceluiași an, Guvernul a adoptat și Hotărârea nr. 1.259/2024, prin care a modificat mecanismul de subvenționare de la bugetul de stat a serviciilor sociale furnizate de asociații și fundații: nivelul mediu lunar al subvenției a fost stabilit la maximum 600 de lei pentru fiecare persoană asistată în cazul adăposturilor de noapte și al serviciilor fără cazare, respectiv la maximum 1.000 de lei pentru serviciile sociale cu cazare, altele decât adăposturile de noapte.

Legea nu impune neapărat fiecărei primării să dețină și să administreze o clădire proprie cu destinația de adăpost de noapte, dar autorităților locale le revine obligația de a asigura servicii sociale adecvate și de a organiza adăpostirea în situații de urgență, fie că sunt asigurate direct, fie prin forme de colaborare cu alți furnizori de servicii sociale.