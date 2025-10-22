Cum a reușit un director din Caracal să transforme școala cu ajutorul comunității. Ninel Nicolae, premiat pentru antreprenoriat

Iulian-Ninel Nicolae este unul dintre laureații Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2025, câștigând competiția pentru secțiunea Antreprenoriat. Conduce de patru ani o școală din Caracal căreia îi sunt subordonate alte șase structuri.

Asociația pentru Valori în Educație (AVE) a desemnat luni-seara, 20 octombrie 2025, pe scena Operei Române, laureații Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2025. Mariana Stan, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 1 din Dor Mărunt, a fost desemnată Directorul Anului 2025, Sorina Marinela Perșinaru, directoarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 din București, este câștigătoarea titlului Directorul Anului 2025 pentru Egalitate de Șanse, Marius-Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, a primit trofeul Directorul Anului pentru Inovare, iar Iulian-Ninel Nicolae, directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru” din Caracal, este Directorul Anului pentru Antreprenoriat.

Pentru această gală au fost recomandați 1.455 de directori din toată țara, 154 au fost înscriși în competiție, iar dintre aceștia, 12 au ajuns în etapa națională.

Cu Iulian-Ninel Nicolae, câștigătorul secțiunii Directorul Anului 2025 pentru Antreprenoriat, am stat de vorbă pe larg despre reușitele care l-au propulsat în finala Galei.

Școala din Caracal pe care Iulian-Ninel Nicolae o conduce din 2021 este școală afiliată UNESCO din 2024 și de asemenea a fost desemnată Școală a Digitalizării și Școală Eco.

„Tot ce s-a întâmplat de la faza regională până acum a fost bonus pentru mine”

Directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru” din Caracal spune că s-a bucurat de fiecare moment al parcursului său în cadrul competiției. „Tot ce s-a întâmplat de la faza regională până acum a fost bonus pentru mine. Eu nu m-am așteptat niciodată că o să ajung la regiune și am spus la jurizare, la faza regională, că tot ce se întâmplă de acolo până unde se va ajunge e bonus pentru mine”, a declarat Nicolae, pentru „Adevărul”.

Crede că a cântărit foarte mult pentru câștigarea premiului faptul că multe dintre proiecte au fost realizate din fonduri extra-bugetare.

„Am făcut foarte multe lucruri din sponsorizări, din relația cu antreprenorii caracaleni, cu antreprenori județeni. Cred că foarte mult a impresionat sala de clasă în aer liber, baza sportivă și părculețul cu tei din curtea școlii”, a mărturisit directorul.

Fiecare dintre proiecte are o poveste în spate. Parcul cu tei este realizat de la zero, pe un teren viran, „pur și simplu într-o mocirlă, erau niște betoane aruncate”. A transformat „un spațiu mort” din curtea școlii în locul care astăzi atrage ca un magnet.

Pentru sala de clasă în aer liber s-a gândit în primul rând la copiii din clasele primare, deși poate fi utilizată și de cei de la gimnaziu pe toată perioada cât afară este vreme bună.

Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” are 10 clase la ciclul primar și 11 clase de gimnaziu, dar și alte șase structuri în subordine. Una dintre ele este tot o școală gimnazială, două sunt grădinițe cu program prelungit, iar de la 1 septembrie i-au fost arondate și cele trei creșe din municipiul Caracal, o a patra, care este încă în construcție, urmând să ajungă tot în structura acestei școli.

„Avem întâlniri de două ori pe an și discutăm”

Strategia prin care Iulian-Ninel Nicolae a atras aproximativ 100.000 euro din sponsorizări este simplă. „I-am convins (n. red. – pe antreprenori) să investească în educație”, a precizat directorul. Cum? Consultându-i ori de câte ori a considerat oportun și punându-i la aceeași masă de două ori pe an.

„Eu am creat o echipă, un grup cu mediul privat caracalean și din împrejurimi. Avem întâlniri de două ori pe an, înainte de sărbătorile pascale și de sărbătorile de Crăciun. La sfârșit de an eu le prezint situația financiară și punem bazele proiectelor viitoare. Adică ne consultăm, vedem ce mai e de făcut, fiecare cum poate să ajute; care poate să mă ajute, mă ajută, care nu, nu. Nu e nicio presiune pusă pe nimeni, lucrurile vin de la ei, am făcut în așa fel încât ei să-și dorească să investească în educație”, a menționat directorul.

Proiectele realizate împreună cu antreprenorii aduși în sprijinul școlii sunt duse la capăt mult mai repede decât cele din fonduri bugetare. Procedurile sunt rapide, pentru că achizițiile se fac direct, prin intermediul asociației părinților cu care de asemenea are o relație foarte bună.

„Chiar dacă unii, de exemplu, anul acesta nu au stat așa de bine financiar și nu au putut ajuta, anul trecut sau anul dinainte au ajutat. Ei au rămas în aceeași echipă cu mine, mergem mai departe”, a mai adăugat Iulian-Ninel Nicolae.

Fiecare unitate școlară subordonată școlii, care s-a adăugat în timp, vine cu alte și alte probleme. La școala de bază, „Gheorghe Magheru”, în toamnă s-a inaugurat corpul de clădire proaspăt reabilitat din fonduri PNRR și co-finanțare din partea Primăriei Caracal. Din sponsorizări s-a refăcut terenul de sport, afectat pe perioada în care în curte au fost montate containere modulare care le-au servit elevilor drept săli de clasă, și s-au realizat sala de clasă în aer liber și parcul anterior menționat.

Nevoile pentru celelalte unități din subordine sunt însă cel puțin la fel de mari.

La Școala Gimnazială nr. 3 a fost nevoie să se repare gardul, aflat în pericol să cadă peste elevi, iar antreprenorii locali au susținut costurile. „De exemplu, la gard au plătit mai multe firme. A costat undeva la 54.000 de lei, s-au adunat banii și au plătit facturile aferente executării lucrării. (...) Primăria dă, dar are toate școlile de mulțumit. Eu am încercat să mă descurc singur. După aceea, primării au văzut că eu mă implic și lucrurile merg și au început să mă sprijine și dumnealor” a mai spus Nicolae.

Banii atrași de la oamenii care au venit să sprijine școala au fost investiți în primă fază în îmbunătățirea rezultatelor școlare. Astăzi școala are rată de note peste 5 la Evaluarea Națională cu 20 de puncte procentuale peste media județului.

„Vreau să începem și reabilitarea creșelor. Una singură arată bine, cea construită de americani”

De la 1 septembrie 2025, în structura școlii pe care Iulian-Ninel Nicolae o conduce de patru ani au fost incluse și trei creșe. Două dintre ele necesită reabilitări, spune directorul.

„Nu prea-mi place situația de acolo. Doresc mai mult și pentru nivelul ăsta de educație. (...) Sunt foarte vechi și aș dori să încercăm să le reabilităm pe fiecare în parte. Una este nouă, cea construită de americani, arată foarte bine, dar cele două... Pe cea din „Dr. Marinescu” o prinsesem deja într-un proiect, dar acum s-a suspendat totul și încercăm să o facem din fonduri proprii, din fundurile primăriei. Acum sper să am sprijin și mai mare, pentru că au văzut și dumnealor că se poate, probabil că au prins și încredere în mine mai mare și sper să mă ajute mai mult”, a mai spus directorul Anului pentru Antreprenoriat.

În cei patru ani de când conduce Școala „Gheorghe Magheru”, numărul de elevi a crescut cu aproximativ 200 (fără cele trei creșe, preluate de curând).

Școala are și uniformă personalizată, pe care o folosesc inclusiv profesorii. Sălile de clasă reabilitate au fost zugrăvite în culori vesele, din surse extra-bugetare s-au cumpărat perdele și draperii.

„S-a făcut o consultare, am trimis dirigenților câte un link, a votat fiecare clasă în parte. Pentru uniformă am avut mai multe modele. Am consultat și părinții, pe grupurile de clasă, au fost de acord. Așa am redus și cazurile de bullying, nu mai contează că un elev are haine de firmă și celălalt nu. Am introdus și hanorace, personalizate cu sigla școlii”, a mai adăugat directorul unității de învățământ. Pentru elevii ai căror părinți nu și-au permis să achite costurile școala a suportat cheltuiala, tot prin asociația părinților.

„O parte le-au cumpărat ei prin asociația de părinți și o parte a sprijinit asociația de părinți pentru ceilalți, pentru cei care nu au posibilitate. Școala „Gheorghe Magheru” nu este o școală de fițe. E o școală pentru toate categoriile sociale, doar că se face carte și se învață în condiții moderne”, a conchis directorul.