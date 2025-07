Ce vor tinerii să devină și ce refuză categoric. „Mi-a cerut un mecanic bun, că-i dă 1.500 euro salariul. De unde?”

Învățământul profesional trece printr-o perioadă grea, nefiind în top-ul preferințelor absolvenților de clasa a VIII-a. Din acest motiv școlile care au rămas cu locuri neocupate se uită cu speranță la elevii nerepartizați la liceu.

Liceele cu profil tehnologic nu reprezintă prima opțiune a absolvenților de gimnaziu, o realitate care se vede cu ochiul liber analizând lista locurilor rămase libere după prima etapă de repartizare la liceu. Însă locuri libere sunt în multe unități școlare și la învățământul profesional, deși pentru acestea angajatorii au înaintat cereri către școli. Unii agenți economici chiar sprijină școlarizarea, susținând clase de învățământ dual și achitând burse de câte 300 lei/lună/elev (care se adaugă bursei tehnologige, tot de 300 lei, pe care o oferă statul), sau instituind fel de fel de alte burse, pentru a-i atrage pe copii și a-i determina să accepte un loc de muncă după absolvire. Nici măcar așa învățământul profesional nu devine în toate cazurile atractiv.

Cel mai greu sunt de convins părinții, spun directorii de liceu, pentru că există încă percepția eronată că „e o rușine să mergi la profesională”.

„Este vorba despre mentalitatea părinților, pe care noi din nefericire nu putem s-o schimbăm, care percep o meserie ca pe ceva rușinos, nu ca pe ceva de viitor, ceva din care se poate câștiga bine”, spune Sorina Nicolescu, directorul Liceului Economic „P.S. Aurelian” din Slatina. La dorința de a-și vedea copilul la liceul teoretic mai contribuie uneori nefericit și școala. Se acordă note foarte mari în gimnaziu și părinții ajung să-și supraestimeze copiii. Sunt convinși că nota mică de la Evaluarea Națională „a fost un accident” și nicidecum nu reflectă nivelul cunoștințelor copilului, atrag atenția directorii liceelor tehnologice.

Meseriile care-i ajută să-și câștige repede primii bani, în top

La „Economic” nu a rămas niciun loc liber, nici la liceu și nici la școala profesională, media de admitere la liceu crescând cu peste 1,5 puncte față de anul trecut.

„Avem locurile completate 100% încă din prima etapă. Nu mai avem niciun loc disponibil la școala profesională, nu mai avem niciun loc disponibil la liceu, stăm foarte bine”, adaugă prof. Nicolescu. Primele locuri de la școala profesională care se ocupă an de an sunt cele de la clasele frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist (24 locuri), respectiv ospătar (chelner) - vânzător în unități de alimentație publică (24 locuri). Liceul a mai avut în oferta de locuri la școala profesională și o clasă de mecanic auto (24 locuri) și o alta de bucătar (12 locuri)/comerciant (12 locuri). Clase de învățământ dual nu a avut niciodată, cu toate acestea interesul a existat, pentru că sunt meserii care le oferă elevilor șansa să câștige proprii banii încă din timpul școlii.

„Au fost atractive pe piața muncii și noi întotdeauna facem solicitările pentru aprobarea claselor în funcție de piața muncii. Dacă știm că sunt cerințe, facem solicitări, dacă nu, nu, renunțăm”, a mai spus Sorina Nicolescu.

Cinci locuri libere la Liceul Metalurgic

În Slatina, reședința județului Olt, nu mai este niciun loc disponibil la liceu pentru etapa a II-a de repartizare, chiar dacă au rămas nerepartizați absolvenți ai școlilor din oraș. Speranța profesorilor din liceele în care sunt, în schimb, locuri la școala profesională este că acești elevi vor opta în cele din urmă pentru profesională și nu vor pleca în altă localitate doar pentru a fi admis la liceu.

Liceul Tehnologic Metalurgic mai are disponibile cinci locuri la școala profesională, din patru clase pe care și le-au propus.

„Mai avem cinci locuri libere la a patra clasă, la mecanic întreținere utilaje industriale. S-a ocupat în primul rând dualul, mecanici și electroniști. Am mai avut în ofertă electricieni exploatare joasă tensiune, cu parteneri Artrom și Prysmian, de anul acesta începem colaborarea și cu Prysmian, și încă o clasă de mecanici și operatori mașini cu comandă numerică cu ALRO și Artrom”, a explicat prof. Anișoara Dima, directorul liceului.

Unul dintre partenerii de practică a instituit un sistem de burse care îi motivează pe copii, iar vestea s-a dus repede în oraș și în județ. Se oferă câteva burse la nivelul clasei, iar lunar se reface clasamentul clasei, astfel că ierarhia se poate schimba de la o lună la alta. „Este o întrecere reală între copii să învețe. Profesorii care îi însoțesc la practică au observat lucrul acesta. Reprezentanții firmei îi urmăresc în timpul stagiilor de practică, însă sunt interesați și de rezultatele de la clasă. Și funcționează”, a mai spus Dima.

La clasele de liceu, cu cele mai mari medii s-a intrat la specializarea Tehnician în instalații electrice. „Chiar și la profesională au venit cu medii de la Evaluare (n. red. – la școala profesională elevii se pot înscrie fără să fi susținut Evaluarea Națională) și chiar cu medii peste 5”, a precizat Anișoara Dima.

„Nu cred că au fost îndrumați cum trebuie”

În cea mai dificilă situație se află, la nivelul județului Olt, Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu” din Caracal. Liceul a avut în oferta de școlarizare pentru clasa a IX-a trei clase de liceu și trei de profesională. La liceu au rămas disponibile după repartizare 38 de locuri la Resurse naturale și protecția mediului – Agricultură și, respectiv, 22 locuri la Tehnic – Mecanică.

„Trei clase la liceu și trei la profesională am avut. Am făcut una la liceu și una la profesională. Sper să mai reușim să facem câte una după etapa a doua”, a declarat prof. Clarisa Florica. Speranța este că din cei 100 elevi rămași nerepartizați la nivelul județului se vor îndrepta câțiva și spre liceul din Caracal. De ce s-a ajuns în situația aceasta e greu de spus, pentru că sunt mai mulți factori care concură la realitatea tristă. Poate o repartizare echitabilă între școli a numărului de locuri pentru clasa a IX-a ar fi fost de natură să schimbe situația; poate dacă părinții ar fi fost mai atenți la repartizare, plus alte și alte motive. Au venit chiar părinți care au spus că și-ar fi dorit să fie admis copilul la acest liceu și cu toate acestea a rămas nerepartizat.

„Nu cred că au fost îndrumați cum trebuie. A venit un părinte și a spus că vrea să-l aducă la liceu, a spus că vrea aici, dar când a trecut codul... Le-am explicat ce au de făcut pentru repartizarea în etapa a doua”, a adăugat Florica.

Probleme la completarea numărului de locuri au fost și în anii trecuți, însă nu de o asemenea amploare, a mai spus directorul liceului.

„Ni s-a întâmplat și anii trecuți, dar nu atât de mulți. Anul trecut am făcut una de liceu, dar am făcut două de profesională. Acum avem una cu una. (...) Impedimentul nostru ca și liceu este distanța față de centru. Cu toate că noi îi luăm, îi ducem și-i aducem cu mijlocul nostru de transport. Noi facem tot ceea ce ține de noi, dar mai mult de atât..”, a mai spus Clarisa Florica.

Specializările pe care le propune liceul au căutare pe piața muncii. Ba chiar specialiștii sunt foarte bine plătiți, doar că pe copii nu-i atrag aceste meserii legate de domeniul agricol, deși cei mai mulți elevi ai liceului vin tocmai din mediul rural. „Acum o vreme, într-o discuție, cineva mi-a spus: <Dați-mi un mecanic bun, îi dau 1.500 euro!> De unde, dacă nu vin?”, se întreabă directorul școlii.

De menționat că în oferta liceului sunt locuri inclusiv de tehnician veterinar, specializare unică la nivelul județului, pentru care medicii veterinari concesionari din județ au făcut solicitări. Nici măcar aceasta nu se bucură de o prea mare căutare.

La nivelul județului Olt, în zona de sud a județului au rămas cele mai multe locuri libere. Liceul Tehnologic „Danubius” Corabia are, ca și liceul din Caracal, disponibile în total peste 40 de locuri. 16 locuri sunt la profilul Servicii -specializarea Economic, 23 sunt la Protecția mediului și alte 12 sunt la Mecanică.

Au rămas locuri și la liceele teoretice, Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” din Drăgănești-Olt având libere 21 locuri la profilul Umanist – Filologie și un loc la Matematică-Informatică. Șase locuri sunt și la profilul Real – Științe ale Naturii la Liceul Teoretic „A.I. Cuza” Corabia.