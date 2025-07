Admitere liceu 2025. Top 20 licee din ţară după ultima medie de admitere

Ministerul Educației și Cercetării a dat publicității lista primelor 20 de licee din țară ordonate după ultima medie de admitere. În Top 3 licee nu au loc cele din provincie.

Miercuri, 23 iulie 2025, s-au afișat rezultatele repartizării computerizate a candidaților care au susținut Evaluarea națională 2025 și au completat fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. 3.442 candidați au rămas nerepartizați, în toată țara. La liceele din Top 3, ordonate după ultima medie de admitere, nu puteau accede absolvenți cu media sub 9,60.

Primele două, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, ambele din București, se situează la egalitate, având ultima medie de admitere 9,62 și același număr de elevi admiși - 234. „Gheorghe Lazăr” are 13 candidați cu media 10 admiși, iar „Tudor Vianu” are 11 candidați cu media 10. Pe locul 3 este Colegiul Național „Sfântul Sava”, tot din București, cu 9,60 ultima medie de admitere și 208 elevi admiși, dintre aceștia opt cu media 10. Colegiul Național Iași are șase candidați cu 10 media de admitere, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța - patru candidați cu media 10, Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara are trei candidați cu media 10, alte opt licee au câte doi candidați cu media 10, plus zeci de licee din toată țara cu câte un candidat de 10.

Zece dintre liceele din top 20 sunt din București.

Iată cum arată lista celor 20 de licee, ordonate după ultima medie de admitere, cu mențiunea că prima cifră reprezintă ultima medie de admitere, cea de-a doua este prima medie de admitere, iar ultima cifră - numărul de locuri la clasa a IX-a.

1. B Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” 9.62 - 10.00 - 234

2. B Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” 9.62 - 10.00 - 234

3. B Colegiul Naţional „Sfântul Sava” 9.6 - 10.00 - 208

4. CTColegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” ’ Constanța 9.57 - 10.00 - 182

5. B Colegiul Național „Spiru Haret” 9.52 - 10.00 - 208

6. MS Liceul UMFST „George Emil Palade” Târgu-Mureș 9.42- 9.92 - 52

7. IS Colegiul Național Iași 9.42 - 10 - 130

8. B Colegiul Național „Matei Basarab” 9.42 - 9.90 - 208

9. B Colegiul Național „Mihai Viteazul” 9.4 - 10.00 - 260

10. IS Colegiul Naţional „ Costache Negruzzi” Iași 9.37 - 9.92 - 130

11. IS Colegiul Naţional „Emil Racoviță” Iași 9.37 - 10.00 - 130

12. B Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” 9.35 - 9.95 - 234

13. B Colegiul Național „Cantemir Vodă” 9.35 - 9.85 - 182

14. CJ Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca 9.35 - 10.00 - 130

15. TM Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara 9.32 - 9.97 - 130

16. CJ Colegiul Naţional „Emil Racovița” Cluj-Napoca 9.32 - 10.00 - 78

17. B Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” 9.3 - 9.92 - 156

18. CTLiceul Teoretic „Ovidius” Constanța 9.3 - 10 - 182

19. B Colegiul Naţional „Grigore Moisil” 9.25 - 9.97 - 156

20. CT Liceul Teoretic „Traian”’ Constanța 9.2 - 9.75 - 182