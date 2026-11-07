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Boomul manichiurii făcute acasă. Ce probleme pot ascunde prețurile mici

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Cursurile de câteva luni și promovarea pe rețelele sociale le permit tot mai multor persoane să intre în domeniul serviciilor de înfrumusețare, uneori chiar de acasă și la prețuri sub cele practicate în saloane. Pentru cliente, oferta pare avantajoasă, însă manichiura ieftină poate ascunde riscuri legate de calitatea produselor, pregătirea prestatorilor și, mai ales, respectarea normelor de igienă și sterilizare.

Serviciile de manaichiură nu le mai aduc venituri la fel de bune prestatorilor
Serviciile de manaichiură nu le mai aduc venituri la fel de bune prestatorilor Foto: Arhiva

Să muncești „în confortul de acasă” pare o soluție pentru multe persoane care nu reușesc să se încadreze în muncă și nici să-și pornească pe cont propriu o afacere după toate rigorile. O meserie care, la o căutare simplă pe Internet, pare la îndemână este cea de manichiuristă.

Cu un curs de câteva luni, uneori chiar și fără, se lansează astfel pe piață noi prestatori de servicii. Și cum astăzi rețelele de socializare sunt cea mai la îndemână resursă, tot aici se încearcă și formarea clientelei. Noii intrați în branșă oferă prețuri mai mici, sub cele din piață, cerând la rândul lor înțelegere pentru un specialist care de-abia pornește la drum.

Ce pot să ascundă prețurile mici

Un preț mic practicat de un astfel de prestator de servicii ridică însă semne de întrebare când ajunge la un nivel sub ceea ce poate fi suportat.

Sunt foarte scumpe toate materialele. S-au scumpit foarte mult. Or, când vezi pe cineva că spune că face manichiură și pedichiură cu 100 lei tot pachetul, ceva este în neregulă”, explică Antonia D., care prestează astfel de servicii la ea în locuință. Explică și de ce s-a răspândit această practică, în loc să lucreze cu contract de muncă la un salon.

Inițial zici că-ți mai rămâne și ție ceva acasă. Dar numărul clientelor a scăzut foarte mult. Făcusem, pe undeva prin iarnă, o evaluare și aveam atunci o medie de una-două cliente pe zi. În sezonul rece dintotdeauna sunt mai puține, dar compensezi vara, când sunt cinci-șase. Doar că anul ăsta s-a schimbat cu totul. N-au mai fost nici pe perioada verii la fel de multe, iar acum cu atât mai puțin. Astăzi aveam două cliente programate, m-au anunțat că nu pot veni. Îmi mai iese media de două pe zi? Acum mai vin doar când au evenimente- nunți, botezuri. Și mai vin constant clientele care au muncă de birou”, continuă Antonia.

În cazul ei, se bazează pe clientele vechi, dar nu se mai pune problema să atragi noi clienți.

Cred că s-au și înmulțit foarte mult astfel de servicii. La mine în bloc suntem deja două”, mai spune manichiurista.

„Nu pot să risc și să cumpăr produse despre care nu știu nimic”

A învățat meseria făcând, cu mai mulți ani în urmă, un curs prin intermediul serviciului public de ocupare. I-a plăcut, iar de acolo, în timp, s-a perfecționat. E însă un domeniu în continuă schimbare, or pentru a ține pasul cu toate aceste tendințe, e nevoie de noi și noi specializări.

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Segmentul meu de cliente este oarecum stabil. Nu mă adresez adolescentelor sau celor foarte tinere, pentru că ele își doresc altceva. Eu merg mult pe manichiura clasică, iar, așa cum spuneam, materialele s-au scumpit foarte mult. Ca să poți să menții prețurile ar însemna să folosești materiale mai ieftine. Dar nici asta nu-mi permit, pentru că nu am experiență cu ele, nu știu dacă pot determina alergii, pe scurt, nu risc”, mai spune Antonia.

Apare firesc și întrebarea: dacă se ajunge din ce în ce mai greu la un minim profit, de ce nu se angajează?

A încercat, explică manichiurista, doar că saloanele sunt interesate de un om cu experiență din două motive: să aibă astfel siguranța calității serviciilor oferte, dar și să dobândească noi clienți. Aceasta a fost, cel puțin, experiența Antoniei.

Nu găsești. La unul dintre saloane mi-a zis că primele 3 luni să mă duc cu toate produsele mele, după care fac o evaluare. Iar asta pentru salariul minim. Deci cu produsele mele, îmi chemam și clientele acolo, iar după 3 luni, dacă nu reușeam să-mi scot salariul, decideau că nu mă mai țin. Iar să-ți plătești asigurările singură e complicat, nu câștigi atât de mult. Practic, banii pe care reușesc eu să-i aduc în casă sunt un foarte mic plus, nu sunt venituri constante și nu ne putem baza pe ei”, a mai spus manichiurista.

Problema specializării ajunge, la un moment dat, și aceasta stringentă pentru a putea ține pasul cu solicitările pieței. Cursurile în domeniu costă. Manichiurista spune că a plătit 2.000 de lei pentru un curs de patru zile de care, la final, a fost tare dezamăgită. Pe de altă parte, este conștientă că pentru un curs bun și costurile sunt mult mai mari.

Interes pentru cursurile de manichiuristă și din partea șomerelor cu studii superioare

Serviciul public de ocupare urmărește care sunt calificările pentru care angajatorii oferă cele mai multe locuri de muncă și le e greu să găsească angajații potriviți, dar și pe cele solicitate de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, și le includ în oferta de formare. Iar cursurile de manichiurist, alături de cele de frizer, cele de lucrător comercial sau cele de îngrijitor personal la domiciliu sunt printre cele mai solicitate.

Agenția Județeană de Ocupare și Formare în Muncă îi specializează gratuit pe șomeri și contra-cost, în limita locurilor disponibile, pe cei interesați și dispuși să plătească. Directorul-adjunct al AJOFM Olt, Narcișa Șerban, spune că astfel de cursuri prezintă interes și pentru persoanele care au absolvit studii universitare, dar care vor să învețe, într-un timp relativ scurt, doar câteva luni, o meserie.

Pe de altă parte, aceeași meserie se deprinde, în ciclul liceal, în trei ani de școală. Liceul Economic „Petre S. Aurelian”, care are de ani mulți în ofertă această calificare, a format astfel de specialiști într-un ciclu complet al școlii profesionale, la final asigurându-le absolvenților calificare nivel III. Elevele fac, în toții anii de școală, foarte multe săptămâni de practică, pentru care școala are încheiate contracte cu saloane de înfrumusețare.

Aici învață și practic atât tehnicile necesare, cât și cum să respecte condițiile de igienă, cel puțin pentru cel din urmă aspect fiind nevoie de aparatură specializată și de substanțe avizate pentru sterilizarea instrumentarului. Acest obiectiv este, de altfel, mai greu de atins atunci când serviciile sunt prestate în spații neautorizate, constituind un risc important pe care clientul și-l asumă pentru un preț mai mic al serviciilor.

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