Alertă în municipiul Slatina. Peste 220 de elevi și cadre didactice de la Liceul „N. Titulescu” au fost evacuate din cauza unui miros suspect

Peste 220 de persoane, elevi, profesori și personal auxiliar din cadrul Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina, au fost evacuate, vineri după-amiaza, după ce un trecător a sesizat miros de gaze în zona unității de învățământ.

Sesizarea a venit în jurul orei 15.00, un trecător semnalând un miros suspect. Au fost alertați pompierii și reprezentanții Distrigaz, dispunându-se evacuarea persoanelor aflate în incinta liceului.

„Sesizare miros de gaze în municipiul Slatina, strada Aleea Rozelor, zona Liceului Nicolae Titulescu Slatina, au fost evacuate, preventiv, 223 de persoane (elevi, cadre didactice și personal auxiliar). La fața locului se află echipaje din cadrul Detașamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru cercetare chimic, biologic, radiologic și nuclear, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție. De asemenea, la fața locului se află două echipe Distrigaz”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.

Conform ISU Olt, înn urma măsurătorilor efectuate la fața locului de echipajele ISU Olt și Distrigaz nu a fost detectată prezența gazului metan.

Cel mai probabil, sursa mirosului este un recipient golit în spațiul verde din zona adiacentă liceului.

