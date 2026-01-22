Cum poți schimba furnizorul de energie electrică sau gaze naturale în 2026

Românii pot rezilia oricând contractul cu furnizorul de energie electrică sau gaze naturale, fără costuri suplimentare și fără a li se întrerupe furnizarea de energie. În cele ce urmează prezentăm pașii de urmat pentru a schimba furnizorul actual cu un altul care poate avea o ofertă mai avantajoasă.

În primul rând, înainte de a decide schimbarea furnizorului de energie electrică sau gaze naturale este indicat să consulți lista furnizorilor activi și ofertele pe care le-au anunțat aceștia la ANRE. Listele pot fi consultate mai jos:

- Lista furnizorilor activi de energie electrică poate fi consultată pe pagina de internet a ANRE aici

- Lista furnizorilor de gaze naturale poate fi consultată pe pagina de internet a ANRE – aici

După ce ai ales furnizorul cu oferta cea mai avantajoasă pentru tine, contactezi furnizorul ales pentru a depune documentele (CI, factură/ATR, index contor) și cererea - fie online prin Platforma Online de Schimbare a Furnizorului (POSF) (pentru clienți casnici) fie direct la furnizor, proces ce durează aproximativ 21 de zile și nu implică costuri sau deconectare.

Cum pot rezilia contractul și să schimb furnizorul de energie

În conformitate cu legislația secundară elaborată de ANRE, clientul final de energie electrică sau de gaze naturale are dreptul să denunţe unilateral contractul încheiat cu furnizorul său înainte de ajungerea la termen, cu respectarea condiţiilor contractuale.

Încetarea contractului de furnizare prin denunţare unilaterală de către client nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.

În ceea ce privește schimbarea furnizorului de energie electrică, amintim că acest proces este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. Clientul final are dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică ori de câte ori doreşte, fără ca vreunul dintre operatorii economici implicaţi să aibă dreptul să se opună. În acest scop, clientul final are dreptul să denunţe contractul încheiat cu furnizorul actual.

De asemenea amintim faptul că schimbarea furnizorului se va face cu respectarea condiţiilor contractuale și ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile în vederea iniţierii şi derulării procesului e schimbare a furnizorului de energie electrică.

La schimbarea furnizorului, există vreun risc de deconectare?

Nu, pe durata derulării procesului de schimbare a furnizorului este asigurată continuitatea în furnizare cu energie electrică a locului de consum.

Care sunt motivele care ar putea să mă împiedice să schimb furnizorul?

Odată cu liberalizarea pieţelor de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor clienţilor finali de energie electrică, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), să îşi aleagă furnizorul dorit şi să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.

Pot schimba furnizorul fără sa platesc penalități?

Toţi clienţii finali de energie electrică au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale și ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

De asemenea, clienţii casnici, întreprinderile mici şi microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piaţă implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare. Prin derogare de la această prevedere, furnizorii de energie electrică sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare pot percepe clienţilor finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.

Procesul tehnic de schimbare al furnizorului se desfăşoară în 24 de ore prin POSF.

Documente Necesare (pentru clienți casnici):

Copie după Cartea de Identitate (CI).

Copie după ultima factură de utilități sau Certificatul de Racordare (ATR).

Indexul actual al contorului (poate fi obținut de la furnizorul actual sau operatorul de rețea).

Depunerea Cererii:

Platforma Online de Schimbare a Furnizorului (POSF): Accesează www.posf.ro (pentru electricitate și gaze, 100% online, fără deplasare).

Contact Direct: Contactează noul furnizor ales (ex. Hidroelectrica) direct, pe site-ul lor sau prin email/telefon, pentru a iniția contractul.

Finalizarea Procesului:

Noul furnizor preia contractul și comunică cu operatorul de rețea și furnizorul vechi.

Schimbarea se realizează în aproximativ 21 de zile (10 zile lucrătoare pentru notificare, 10 zile pentru procesare).

Important: Nu există costuri de schimbare, iar furnizorul actual nu poate refuza plecarea ta. Prosumatorii (cei ce produc și consumă) semnează contractul de vânzare-cumpărare separat, direct cu furnizorul, în afara platformei POSF