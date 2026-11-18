Un tânăr de 19 ani, din județul Olt, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că a obținut online imagini cu conținut sexual explicit de la patru fete minore. Mai mult, două dintre adolescente au fost amenințate că fotografiile compromițătoare vor fi distribuite pe rețelele de socializare sau trimise membrilor familiilor lor, dacă nu continuă să îi transmită astfel de materiale.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Tribunalului Olt. Foto: arhivă Adevărul

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, faptele ar fi avut loc în perioada noiembrie 2025 – iunie 2026. În acest interval, tânărul ar fi abordat patru victime minore, cărora le-ar fi solicitat, inclusiv în timpul unor apeluri video, să producă și să îi trimită imagini cu caracter sexual explicit. Acesta le-ar fi cerut și să se masturbeze, în timp ce el înregistra ecranul telefonului pentru a păstra materialele.

Anchetatorii susțin că tânărul ar fi trimis, la rândul său, imagini cu conținut sexual explicit uneia dintre victime, deși îi cunoștea vârsta.

Ulterior, pentru a obține în continuare materiale compromițătoare, acesta ar fi recurs la șantaj. Două dintre fete ar fi fost amenințate că fotografiile lor vor ajunge pe anumite conturi de socializare sau vor fi trimise părinților și altor membri ai familiei, conform News.

Verificările polițiștilor au mai scos la iveală că tânărul ar fi deținut și stocat, încă din noiembrie 2023, imagini cu conținut sexual explicit în care apărea o altă victimă minoră.

Tânărul este cercetat pentru operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, șantaj și coruperea sexuală a minorilor, toate în formă continuată.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Tribunalului Olt, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.