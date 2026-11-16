Directorii executivi ai marilor companii americane apelează tot mai des la pețitori de lux, detectivi particulari și consultanți în securitate pentru a-și proteja viața personală de supraveghere, șantaj și eventuale operațiuni de spionaj industrial.

Jensen Huang și Alice Huang Foto: TVBS

Tendința a devenit mai vizibilă după scandalul în care a fost implicat Jensen Huang, fostul director al Nvidia, despre care au apărut informații privind o presupusă legătură cu o femeie suspectată de colaborare cu serviciile de informații chineze.

În acest context, întâlnirile romantice ale directorilor de top din Statele Unite sunt organizate după reguli tot mai stricte, care includ verificarea potențialilor parteneri, acorduri de confidențialitate și măsuri speciale de securitate, relatează The Wall Street Journal.

Cât costă o întâlnire organizată în condiții de confidențialitate

Amy Andersen, fondatoarea agenției Linx Dating din California, este una dintre pețitoarele care lucrează cu directori din industria tehnologiei.

Ea descrie serviciile oferite drept un mediu controlat pentru întâlniri, în care potențialii parteneri sunt verificați, iar confidențialitatea clienților este o prioritate.

Înainte de prima întâlnire, candidații sunt supuși unor verificări și trebuie să semneze acorduri de nedivulgare a informațiilor. În unele cazuri, identitatea clientului este păstrată secretă până la întâlnire. Potențialilor parteneri li se pot prezenta inclusiv biografii modificate și fotografii ale unor persoane care seamănă cu clientul real.

Serviciile agenției Linx Dating costă între 75.000 și 500.000 de dolari.

Potrivit platformei DateSpot, prețul mediu al serviciilor oferite de pețitori a crescut cu 26% în perioada ianuarie 2025 – ianuarie 2026.

Unii clienți încearcă să ascundă nu doar identitatea, ci și nivelul de avere sau stilul de viață.

O pețitoare a povestit pentru The Wall Street Journal că unul dintre clienții săi a venit la prima întâlnire cu o Toyota Prius închiriată, în loc să folosească propriul Maserati.

Alți directori preferă cafenelele discrete, în timpul săptămânii, în locul restaurantelor frecventate în weekend. Unii le cer persoanelor cu care se întâlnesc să nu folosească telefoanele și să nu dezvăluie locul întâlnirii.

De ce apelează directorii la detectivi particulari

Un alt aspect important al acestor servicii îl reprezintă verificarea antecedentelor și a profilului persoanelor cu care directorii intenționează să înceapă o relație.

Don Aviv, consultant în securitatea persoanelor înstărite și director al companiei Interfor International, a declarat că poate întocmi un dosar despre un potențial partener pentru un tarif suplimentar de aproximativ 4.000 de dolari.

Verificările includ activitatea pe rețelele sociale și istoricul dosarelor judiciare.

Cody Schultz, fost angajat al CIA și reprezentant al companiei Guidepost Solutions, spune că, în trecut, investigațiile se concentrau în principal asupra eventualelor procese civile și penale. În prezent, o atenție tot mai mare este acordată riscurilor de imagine și reputație.

Chiar și o prezență foarte activă pe rețelele sociale sau obiceiul de a publica detalii despre viața personală pot deveni motive de îngrijorare pentru un director care încearcă să-și protejeze intimitatea.

Teama de așa-numitele „capcane romantice”

Printre cele mai serioase riscuri identificate de specialiști se numără așa-numitele „capcane romantice” (honey traps).

Acestea presupun atragerea unei persoane într-o relație sentimentală cu scopul de a obține acces la banii, informațiile personale sau datele confidențiale ale companiei pe care o conduce.

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Pentru directorii din industria tehnologiei, riscul este considerabil. Aceștia pot avea acces la secrete comerciale, informații despre produse aflate în dezvoltare și date cu relevanță pentru securitatea națională.

Potrivit The Wall Street Journal, compania OpenAI a organizat sesiuni de instruire pentru angajați privind metodele folosite de persoane care încearcă să obțină acces la informații corporative confidențiale, inclusiv prin intermediul relațiilor romantice.

Preocupările privind securitatea personală sunt alimentate și de incidentele violente care au vizat reprezentanți ai marilor companii americane.

Printre cazurile menționate de publicație se numără uciderea lui Brian Thompson, directorul UnitedHealthcare, în 2024, precum și atacul cu un cocktail Molotov asupra locuinței lui Sam Altman, directorul OpenAI.

Cum sunt organizate întâlnirile pentru a evita supravegherea

Protejarea vieții private nu se limitează la verificarea persoanelor. Alegerea locului de întâlnire este, la rândul său, o problemă de securitate.

Tehnologiile moderne permit fotografierea și înregistrarea conversațiilor fără ca persoanele vizate să observe. Potrivit The Wall Street Journal, pericolul nu vine doar din partea paparazzilor, ci și a altor clienți din restaurante, care pot folosi telefoane sau ochelari inteligenți cu camere încorporate.

Din acest motiv, unii clienți înstăriți preferă cluburile private, unde personalul poate asigura mese amplasate în zone retrase, poate controla accesul și poate organiza intrări separate pentru participanți.

Uneori sunt folosite soluții mai puțin obișnuite.

Stuart McNeill, directorul serviciului de concierge Knightsbridge Circle, a povestit că a organizat la un moment dat o întâlnire între două persoane cunoscute, într-o lojă privată, la un concert desfășurat pe un stadion.

Pentru ca cei doi să nu atragă atenția, organizatorul a angajat mai multe persoane care să joace rolul unor prieteni veniți împreună la eveniment.

Cum pot influența relațiile personale cariera unui director executiv

Pentru conducătorii companiilor listate la bursă, viața personală poate deveni o problemă de guvernanță corporativă, nu doar una de imagine.

Dacă o relație afectează încrederea investitorilor sau generează un conflict de interese, consecințele se pot răsfrânge asupra întregii companii.

Avocații îi sfătuiesc pe directorii executivi să informeze consiliile de administrație despre noile relații personale, în special atunci când este vorba despre o relație cu un subordonat sau despre o legătură extraconjugală care ar putea genera un conflict de interese.

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The Wall Street Journal amintește mai multe cazuri în care viața personală a unor directori a avut consecințe asupra carierei lor.

În 2023, Bernard Looney a părăsit conducerea companiei petroliere BP, după ce a recunoscut că nu oferise informații complete despre relațiile sale anterioare cu anumite colege.

În 2025, Nestlé l-a demis pe directorul general Laurent Freixe, invocând faptul că acesta nu declarase o relație cu o subordonată directă. Freixe contestă atât motivele, cât și procedura prin care a fost înlăturat din funcție.

Bob Cohen, avocat specializat în dreptul familiei, care a reprezentat-o pe Melinda French Gates, spune că pregătește anual aproximativ 25 de acorduri de conviețuire pentru directori și persoane cu averi importante.

Astfel de documente pot stabili, printre altele, condițiile în care partenerii pot folosi o locuință comună după încheierea relației.

Riscurile asociate vieții personale pot avea, așadar, consecințe profesionale importante.

Potrivit unei cercetări realizate de Michael Nalick, profesor la Universitatea din Denver, directorii executivi sunt de aproape cinci ori mai predispuși să fie concediați din cauza comportamentului din viața personală decât în urma unor abateri financiare.

Pentru liderii marilor companii americane, întâlnirile romantice au devenit astfel o chestiune care depășește sfera intimității: ele pot implica securitatea informațiilor, reputația corporativă și chiar stabilitatea carierei.