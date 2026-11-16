Inteligența artificială alimentează o nouă formă de abuz sexual asupra copiilor. Fenomenul ia amploare

Numărul imaginilor generate cu inteligență artificială (AI) care înfățișează abuzuri sexuale asupra copiilor a crescut cu peste 8.400% în ultimii doi ani, potrivit unei cercetări internaționale.

Numărul raportărilor a crescut alarmant în ultimii doi ani Foto: Arhivă

Investigația realizată la nivel global arată că numărul cazurilor documentate a crescut cu peste 395.300 în perioada 2023-2025. Cercetătorii au estimat, de asemenea, că peste 300 de milioane de copii din întreaga lume sunt victime anual ale cel puțin unei forme de exploatare sau abuz sexual facilitat de tehnologie, scrie The Independent.

Mai mult, aproximativ unul din patru copii riscă să se confrunte cu o formă de abuz online înainte de a împlini vârsta de 18 ani.

Peste 400.000 de raportări în doi ani

Statisticile au fost compilate în cadrul unui amplu proiect internațional la care au participat și experți scoțieni de la Childlight Global Child Safety Institute, institut cu sediul la Universitatea din Edinburgh.

Potrivit Childlight, numărul raportărilor privind materialele generate cu AI care înfățișează abuzuri sexuale asupra copiilor, transmise de companiile de tehnologie către Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați (NCMEC) din Statele Unite, a crescut de la aproximativ 4.700 în 2023 la peste 400.000 în 2025.

Materialele includ imagini de tip „deepfake”, create cu ajutorul unor aplicații de tip „nudify”, care permit suprapunerea digitală a feței unui copil real peste imagini cu caracter sexual explicit. Procesul poate fi realizat în doar câteva secunde, iar rezultatul poate părea autentic.

Deși imaginile sunt false, consecințele asupra copiilor sunt cât se poate de reale, avertizează cercetătorii. În unele cazuri, materialele sunt folosite pentru șantajarea victimelor, agresorii solicitând bani sau alte imagini în schimbul promisiunii că nu le vor distribui.

Cercetătorii atrag atenția că fenomenul nu îi vizează doar pe copiii unor persoane cunoscute sau pe cei aflați în atenția publicului, ci și pe oamenii obișnuiți.

Studiul precizează însă că modificările în metodele de detectare și raportare ar fi putut contribui, într-o anumită măsură, la creșterea spectaculoasă a cifrelor.

„Ritmul în care inteligența artificială schimbă natura amenințărilor la adresa copiilor este profund îngrijorător. Aceste cifre arată o creștere extraordinară a raportărilor privind materialele generate cu AI care înfățișează abuzuri sexuale asupra copiilor, în doar doi ani”, a declarat profesoara Debi Fry, director global pentru date în cadrul Childlight, la Universitatea din Edinburgh.

Ea a adăugat că, deși îmbunătățirea metodelor de detectare și raportare ar putea explica o parte din această creștere, rezultatele cercetării arată cât de urgent este ca guvernele și companiile de tehnologie să înțeleagă și să prevină noile forme de abuz și să elimine rapid materialele de acest tip.

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Lipsa datelor îngreunează protejarea copiilor

Noul studiu internațional realizat de Childlight avertizează și asupra unor lacune majore în datele furnizate de guverne, care afectează eforturile de prevenire și protejare a copiilor.

Din 103 țări și teritorii analizate în cadrul celor trei regiuni incluse în cercetare, doar 22 dispun de date obținute prin sondaje reprezentative, care să acopere atât abuzurile din mediul offline, cât și pe cele facilitate de tehnologie.

Potrivit institutului, anumite categorii de copii sunt insuficient reprezentate în aceste statistici. Printre acestea se numără copiii cu dizabilități, cei din comunitățile indigene, copiii migranților, cei aflați în zone afectate de crize umanitare, copiii foarte mici și cei abuzați în interiorul propriilor familii.

În acest context, Childlight solicită guvernelor să trateze exploatarea și abuzul sexual asupra copiilor drept o problemă de sănătate publică ce poate fi prevenită. Institutul cere investiții în colectarea unor date fiabile și consecvente, precum și utilizarea dovezilor pentru consolidarea măsurilor de protecție, sprijinirea victimelor și prevenirea abuzurilor înainte ca acestea să se producă.

Organizația pledează, de asemenea, pentru responsabilizarea mai strictă a companiilor din sectorul tehnologic, adoptarea unor legi adaptate noilor amenințări și începerea programelor de prevenție de la vârste cât mai fragede.

„Milioane de copii sunt victime ale exploatării și abuzurilor sexuale, însă guvernele lucrează adesea cu o imagine incompletă asupra locurilor în care se produc aceste abuzuri și a persoanelor care sunt cel mai expuse riscului”, a declarat Paul Stanfield, directorul executiv al Childlight.

„Ceea ce rămâne invizibil riscă să nu fie abordat. Nu putem preveni eficient abuzurile și nu putem proteja copiii fără să înțelegem amploarea și natura reală a fenomenului”, a avertizat acesta.

Stanfield a subliniat că exploatarea și abuzul sexual asupra copiilor nu reprezintă un fenomen inevitabil.

„Cu o conducere susținută și prin colaborare internațională, putem preveni abuzurile, putem interveni mai devreme și putem oferi unui număr mult mai mare de copii șansa unei copilării în siguranță”, a adăugat el.

Mai multe țări au înăsprit legislația privind siguranța online

În pofida dificultăților, raportul evidențiază și progrese înregistrate în mai multe state, care au consolidat legislația privind siguranța online, au îmbunătățit metodele de detectare a abuzurilor și au acordat o atenție mai mare prevenirii acestora.

Cercetătorii consideră că accesul la informații mai bune, acțiunile coordonate și investițiile susținute le oferă guvernelor posibilitatea de a proteja sute de milioane de copii și de a contribui la crearea unui mediu mai sigur pentru aceștia.

Concluziile sunt incluse în raportul „Into the Light Index 2026”, realizat de Childlight și prezentat luni, în cadrul unui summit internațional dedicat combaterii violenței împotriva copiilor, la care au participat reprezentanți din peste 100 de guverne.