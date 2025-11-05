Tânăr arestat pentru hărțuirea fostei partenere prin telefon și pe Facebook

Un tânăr de 26 de ani din municipiul Galaţi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că şi-ar fi hărţuit, în ultimele două luni, fosta prietenă, o tânără de 22 de ani din oraşul sibian Avrig, prin intermediul reţelelor sociale şi prin apeluri telefonice, pe care a ameninţat-o cu acte de violenţă.

"La data de 4 noiembrie a.c., faţă de bărbatul în vârstă de 26 de ani judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Avrig a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările sunt continuate la nivelul Poliţiei Oraşului Avrig, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig", potrivit Agerpres.

Tânărul a fost reţinut iniţial pentru 24 de ore, potrivit IPJ Sibiu.

"În cadrul operaţiunii JUPITER, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 3 noiembrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Avrig din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în judeţul Galaţi, într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de ameninţare, hărţuire, violarea vieţii private în formă continuată şi fals informatic în formă continuată. O persoană a fost reţinută. Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în perioada septembrie-octombrie, un tânăr de 26 de ani, din municipiul Galaţi, ar fi hărţuit-o în mod repetat pe fosta sa concubină, o tânără, de 22 de ani, din oraşul Avrig, prin intermediul reţelelor sociale şi prin apeluri telefonice, adresându-i ameninţări cu acte de violenţă", se precizează într-un comunicat al IPJ Sibiu, emis marţi.

Tânărul ar fi creat mai multe conturi pe reţelele sociale, prin intermediul cărora ar fi introdus fără drept date informatice legate de identitatea tinerei, date personale şi fotografii fără consimţământul acesteia şi ar fi prezentat informaţii neadevărate către utilizatori, legate de prestarea unor servicii de natură sexuală, în schimbul unor remuneraţii, indicând în acest sens numărul de telefon şi contul bancar ale persoanei vătămate.

În urma percheziţiei efectuate au fost descoperite mai multe medii de stocare şi echipamente electronice, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, au mai precizat cei de la IPJ Sibiu.