Primarul unui oraș din Dakota de Nord (SUA) a demisionat, după ce i-a trimis prin SMS unei procuroare un videoclip în care se masturba în pauza de prânz. El susține că a trimis din greșeală acel clip.

Primarul orașului Minot, Tom Ross, s-a retras din funcție în urma unei anchete în care este acuzat de hărțuire sexuală. El i-a trimis procuroarei orașului, Stefanie Stalheim, în ianuarie, o înregistrare video în care se masturba. Videoclipul a fost trimis la câteva minute, după ce cei doi au avut o convorbire telefonică despre sinuciderea unui ofițer de poliție.

„Îmi asum responsabilitatea pentru această greșeală. Am încercat să o corectez imediat și nu am putut. Decizia pe care am luat-o este în concordanță cu toată munca mea în numele orașului Minot. Mi-am pus inima și sufletul în această comunitate”, a transmis primarul Tom Ross, potrivit nypost.

Ross a explicat că a înregistrat „videoclipul sexy pentru prietena lui” în pauza de prânz și i-a cerut procuroarei să șteargă pornografia și să păstreze întregul incident între ei doi.

De asemenea, el le-a spus anchetatorilor că numele prietenei sale începe, de asemenea, cu litera „C”, motiv pentru care videoclipul vulgar a fost trimis din greșeală unui contact salvat ca „avocat al orașului”.

Stalheim a depus un raport oficial de hărțuire două săptămâni mai târziu, solicitând scuze oficiale din partea primarului și cerându-i să demisioneze.

Pe de altă parte, primarul i-a cerut procuroarei să șteargă înregistrarea video și a încercat să o convingă să păstreze incidentul între ei.

Ancheta a constatat că Ross „a cauzat în mod direct incapacitatea lui Stalheim de a lucra într-un mediu lipsit de hărțuire sexuală nerezonabilă și a creat un mediu de lucru ofensator”.