Muzeul Brukenthal din Sibiu va avea parfumul propriu. Este o premieră pentru Europa FOTO VIDEO

Parfumul de la Muzeul Brukenthal din Sibiu are arome de lux precum gardenia, orhideea și cireșul, fiind realizat în două variante – pentru femei și bărbați. Produsul va fi lansat la toamnă.

Cel mai vechi muzeu din România, totodată și primul din Europa de sud-est, Muzeul Național Brukenthal din Sibiu a anunțat că-și va lansa în toamnă propriul parfum, în două variante – pentru femei și bărbați. Cel masculin va purta numele Brukenthal, după cel al fondatorului instituției, baronul transilvănean în memoria căruia a fost creat, iar cel feminin – pe al soției sale, Sofia.

„Nu suntem primul muzeu din Sibiu, ci din țară, și chiar din Europa, din câte știu eu, pentru că nu mai sunt alte muzee de artă în Europa care au un parfum”, a declarat pentru „Adevărul” managerul Muzeului Național Brukenthal, Alexandru Chituță.

Ambalat în sticluțe de 50 ml, parfumul Muzeului Brukenthal va fi creat cu ajutorul unei firme locale, Matca, și va costa 300 de lei. Urmează să fie concepute ambalajul și eticheta.

Varianta pentru bărbați va avea aromă de cireș, iar cea pentru femei de gardenie și orhidee. „Am discutat cu cei care ne consiliază și produc parfumul și am decis de comun acord ce esențe să conțină cele două variante... Nu au legătură cu baronul Samuel von Brukenthal. Nu îi cunoaștem gusturile care oricum, fiind la 1800, diferă față de cele de astăzi. Am încercat însă să facem un parfum pentru timpurile actuale, la prețuri cât de cât accesibile, cu un ambalaj în spiritul acestui secol. Vorbim totuși de un parfum comercial“, arată managerul de la Brukenthal.

Brukenthal devine astfel primul muzeu din sud-estul Europei care își lansează propriul parfum.

→ Imaginea 1/10: Suveniruri marca Brukenthal Foto Muzeul Național Brukenthal jpg

„Facem un parfum de nișă, de magazin de muzeu”

Firma cu care colaborează Muzeul Brukenthal Sibiu folosește uleiuri esențiale naturale. Iar prețul, mai spune managerul, este dat și de faptul că e vorba despre un parfum în ediție limitată, cel puțin pentru început, la fel ca în cazul edițiilor princeps la cărți.

„Diferența este că nu facem apă de colonie, iar un parfum care se respectă pe piața de astăzi nu îl găsim sub un anumit preț. În plus, ar trebui subliniat și faptul că facem un parfum de nișă, de magazin de muzeu. Nu vom putea să scoatem acum 7.000 de bucăți deodată. Cu siguranță, dacă am scoate 10.000 de bucăți deodată, prețul ar fi diferit. Trebuie să luăm în considerare și că ambalajul, pachetul și tot ce intră în realizarea unui parfum se vor face în străinătate: confecționarea sticluței, a cutiei ș.a.m.d..”, specifică Alexandru Chituță.

Brukenthal și Sofia, parte din planul de marketing al muzeului

Deocamdată nu a fost găsit încă un producător pentru ambalaj. „Se caută cele mai bune soluții în țările cu tradiție în astfel de chestiuni, în principiu în Italia, Anglia, Germania, Franța. Pentru că nu avem fabrică de sticluțe de parfumuri în România, din păcate”, regretă Chituță.

S-a intrat însă în linie dreaptă cu parfumul. „Realizarea acestuia face parte din planul de marketing al Muzeului Național Brukenthal. După cum știți, vizitatorii pot să cumpere mai multe suveniruri marcă proprie (suvenir Brukenthal - n.red.): ciocolată, cafea, vin (VEZI GALERIA FOTO - n.red.), dar și alte produse promoționale, toate realizate cu ajutorul firmelor mici și medii din România”, enumeră managerul.

Încă din 2007, de când Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, Palatul Brukenthal găzduiește un magazin de suveniruri, parte din planul de marketing Brukenthal, amplasat în apropierea casei de bilete, la fel ca toate muzeele mari ale lumii. De aici, turiștii pot opta pentru amintiri personalizate cu simboluri ale muzeului – „I love Brukenthal”: reproduceri după operele expuse, imprimate pe diverse obiecte: cană, breloc, carte, catalog, magnet, puzzle, geantă, sacoșă etc., dar și sigilii medievale, medalii aniversare cu blazonul baronului Brukenthal și multe altele.

De altfel, Brandul Brukenthal a și fost primul brand de muzeu din România, fiind o altă posibilitate de promovare Sibiu, din iar între timp, pe lângă magazinul central din Palatul Brukenthal s-au mai deschis și alte magazine sau puncte de vânzare în muzeele aflate în administrare.

Premiera Brukenthal din cadrul FITS30

Tot în premieră, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, cel mai mare eveniment al artelor spectacolului din România și al treilea din Europa (23 iunie - 2 iulie 2023), Muzeul Brukenthal va avea opt expoziții, dintre care cea mai interesantă va fi dedicată Papei Francisc.

Cu această ocazie, a fost expus în curtea palatului din Sibiu primul Papamobil românesc, după ce în prealabil a fost anul trecut și la Muzeul Național de Istorie a României.

„Ca noutate, în cadrul acestei expoziții de la Sibiu vom aduce și piesele care au fost folosite de Sanctitatea Sa la Blaj, în cadrul vizitei din 2019. Este vorba despre obiectele sacre folosite la liturghia canonizării martirilor Bisericii Greco-Catolice”, arată Alexandru Chituță.