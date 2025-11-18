Un economist avertizează că perioada grea pe care o va traversa România nu se reduce doar la 2026: „Ne-am întins mai mult decât ne e plapuma”

Economiștii sunt tot mai pesimiști privind perspectivele economice din România, pe fondul deficitului uriaș și al lipsei reformelor. Un expert în fiscalitate a avertizat că această perioadă grea pe care o vor traversa românii nu se reduce la anul 2026.

Gabriel Biriș, avocat și expert în fiscalitate, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a declarat pentru Antena 3 CNN că situația economică s-a înrăutățit în România în ultimele luni, pentru că Guvernul nu a luat măsuri la timp pentru scăderea deficitului bugetar.

„Ne va fi ceva mai dificil (în 2026, n.r.) decât acum, pentru că ne-am întins mai mult decât ne e plapuma. Să nu uităm că dacă vorbim acum de o reducere de 13.000 a numărului de angajați la stat, anul trecut vorbeam de 30.000 în plus și anul dinainte de alți 30.000 în plus și tot așa. Deci ne-am întins în mod evident mult mai mult decât ne este plapuma”.

Gabriel Biriș a spus că perioada grea pe care românii o vor traversa nu se reduce la anul 2026.

„Din 2027 informațiile mele spun că nu avem cum să ne relaxăm pentru că noi trebuie să reducem deficitul bugetar, să facem o ajustare de 6%, plus 3% la Apărare, plus pensionarea decrețeilor, deci undeva în jur de 11% din PIB în următorii 6 ani.

Mie nu îmi dă vreun optimism. Dacă vom continua cu măsurile astea antieconomice luate de Guvernele Ciolacu, din 2023, mă refer la impozitul minim pe cifra de afaceri, la impozitul pe construcții și la multe altele care blochează orice apetit de a investi în România nu avem nicio șansă să ne redresăm”.

El a mai spus că Guvernul Bolojan acționează „precum pompierii”, pentru a stinge efectele măsurilor luate de guvernele precedente și a subliniat că în acest moment pare că reformele sunt blocate.

„Înțeleg că reforma administrației locale e cam pusă pe hold, problema pensiilor speciale nu e rezolvată…să ne așteptăm și la alte creșteri de taxe, în special de TVA. Va reveni spectrul downgrade-ului și a blocării fondurilor europene”.

Pe de altă parte, Guvernul nu va mai putea să crească taxele, fără să scadă cheltuielile la buget: „Efectiv nu mai pot fi tolerate aceste risipe, excese, privilegii pe bani publici”.

În ceea ce privește creșterea salariului minim, Gabriel Biriș a spus că nu poate fi luată în discuție această măsură, pentru că mediul de afaceri abia ar mai putea să plătească angajații.

Comisia Europeană a revizuit în scădere prognoza de creștere a PIB-ului României, estimând un avans modest de 0,7% în 2025 și 1,1% în 2026, pe fondul consolidării fiscale care frânează atât consumul privat, cât și pe cel public, deja afectat de inflația ridicată.

Comisia avertizează însă că, în lipsa unor măsuri suplimentare de consolidare fiscală şi de lărgire a bazei de impozitare, deficitul ar putea rămâne persistent ridicat, menținând datoria publică pe o traiectorie ascendentă în anii următori. Cheltuielile cu pensiile şi salariile din sectorul public, precum şi subvențiile, continuă să apese semnificativ asupra bugetului, în timp ce veniturile fiscale raportate la PIB rămân printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.