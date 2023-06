Jurnal de FITS. „Jocuri, vorbe, greieri…”

Mă întorc, în această săptămână, la acest blog pentru a povesti despre ceea ce am văzut cu o zi în urmă la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), aflat la cea de-a 30 ediție. Voi prelua, la final, câteva dintre recomandările zilei – highlighturi pe care nu ar trebui să le ratați dacă treceți, astăzi, prin Sibiu. FITS se desfășoară în perioada 23 iunie-2 iulie în orașul de pe Cibin.

Am venit cu o strângere de inimă la Sibiu. Festivalul nu mai e același fără prezența caldă, în același timp, plenară și tutelară, a lui George Banu. Mi-a fost teamă să trec pe lângă terasa, în care anul trecut, am stat împreună la un pahar de vorbă și l-am privit, pe Biță, în ochi pentru ultima dată. Și, totuși, show must go on…Conferințele de la Sibiu în limba engleză sunt moderate, în continuare, de neobositul Octavian Saiu, iar în cele în limba franceză au fost preluate de Matei Vișniec, care îmi spunea ieri, cu tristețe, că a ridicat ștacheta de la George Banu și că trebuie să o ducă mai departe.

Am văzut, ieri, două spectacole, Jocuri, vorbe, greieri, de Silviu Purcărete și Cel mai bun spectacol UNITER 2023 Seaside Stories de la Teatrul de Stat Constanța, la Fabrica de Cultură.

Pe muzica lui Vasile Șirli, în scenografia lui Dragoș Buhagiar și coregrafia Adrianei Bârză-Cârstea, Jocuri, vorbe, greieri…, de la Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu îl are personaj central pe Constantin Chiriac care prezintă, cu tandrețe, ironie și tristețe, un potpuriu din lirica românească și universală, în care am recunoscut, printre altele, poezii de Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Vasile Voiculescu. Au fost recitate fragmente din Povestea vorbei de Anton Pann, Chiriac a rostit, în genunchi, o rugăciune către Maica Domnului sau ni l-a adus pe Uriașul cu ochi albaștri de Nazim Hikmet. A emoționat încă o dată povestea uriașului care ne spune că a rămas singur pe lume…Singur de tot/ Dar și-a dat seama/Că dragostea lui de uriaș/ Menită să înalțe un întreg oraș,/Nu ar fi putut încăpea/ Într-o casuță foarte mică, ca aceea dorită de femeia iubită.

Actorul, multiplicat în două păpuși îmbrăcate ca el în costume bej și tricouri albe, apare într-un dans funambulesc, la puterea a treia, și ne vorbește, în imaginile picturale ale lui Purcărete și Buhagiar, despre viaţă, moarte, destin, credinţă şi, mai ales, despre iubire, aducând în prim-plan întrebările fundamentale ale omului în raport cu sine şi cu creatori. Chiriac, împreună cu 17 actori ai Naționalului Sibian, ne face să visăm, chiar dacă dansează metaforic și cu moartea, reprezentată printr-un personaj pe tocuri, îmbrăcat în negru, care ține un cățel alb în brațe. Ne amintim, încă o dată, că FITS 30, fără George Banu, nu mai este la fel…

„M-am salvat că am plecat din România”

O altă prezență care m-a marcat, ieri, a fost Gloria Luca, o artistă multimedia care trăiește și lucrează în Madrid. Am împărțit cu ea aceeași mașină, de la București la Sibiu și, după discuții, m-a făcut curioasă să înțeleg ce face. Gloria e o persoană directă, stăpână și sigură pe mijloacele sale, cu un discurs ferm, ce mi-a amintit de franchețea lui Dan Perjovschi. Ieri, a avut, în festival, două evenimente: Artist Talk: Gloria Luca: Know-Why. Derive în peisajul urban' și Artist Talk: Gloria Luca și Dan Perjovschi la zid. Despre album și proiectul Ziarul orizontal 2010-2023.

În practica sa, Gloria lucrează mai ales cu fotografie, instalație și text, prin intermediul cărora abordează teme legate de nedreptatea socială, rasism, migrație, și ascensiunea discursului naționalist populist pe teritoriul Uniunii Europene încă de la începutul războiului civil sirian. În prezent, ea realizează o investigație artistică asupra peisajului urban într-un proiect fotografic prin intermediul căruia reevaluează tradiția peisajului occidental, căutând în același timp să îi conteste funcția decorativă. Prin intermediul proiectului său în curs de desfășurare, Gloria investighează modul în care noile abordări ale peisajului ar putea forja perspective noi asupra valorilor eco-sociale și a emancipării transculturale.

Gloria Luca este, de asemenea, autoarea cărții Dan Perjovschi: Ziarul orizontal, o carte lansată de Curtea Veche Publishing în septembrie 2022, pe care ieri, a prezentat-o alături de acesta în discuția Despre album și proiectul Ziarul orizontal 2010-2023.

Gloria a urmat cursul post-masterat Critical Images la Royal Institute of Art din Stockholm (2019), deține un master în fotografie și Video Art (2016) și o diplomă de licență în Istoria și Teoria Artei (2011) de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, România.

În prezent, Gloria este cercetător rezident în cadrul programului de cercetare Conjunctive Tissues (Țesuturi conjunctive) la Centrul de studii Museo Reina Sofía din Madrid.

„M-am salvat ca artist că am plecat din România”, a declarat Gloria, ieri, la întâlnirea cu Dan Perjovschi. Nu știu dacă să ne bucurăm sau să ne întristăm pentru acest lucru.

Recomandări FITS30, 26 iunie 2023

-„Romeo și Julieta”, de data aceasta în viziunea regizorală a lui Andriy Zholdak, cel care, de altfel, și-a pus semnătura și pe scenografie (alături de Daniel Zholdak), muzica, lumini, video și scenariu, se vede de la ora 16:00 la Sala Mare a TNRS. Readaptare modernă a textului shakespearian, spectacolul bine-cunoscutului „copil teribil” al teatrului european este o experiență poetică despre abisurile sufletului tânăr și despre forța sa de a-și găsi salvarea prin iubire.

-De altfel, tot Shakespreare, însă „Macbeth/ O căsnicie de pomină”, este și propunerea trupei Tiyatro BeReZe (Turcia), la Sala Studio a TNRS, de la ora 21.00. -La ora 17.00, la Filarmonica de Stat, FITS ne oferă o altă montare pe baza unui text clasic, de data aceasta este vorba de Molière și „Căsătoria cu de-a sila”, de la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale (Moldova).

-Juan Carlos Avecilla Flamenco Dance Company (Spania) prezintă „Flamenco Fusion” în Piața Habermann de la ora 19.30 și de la ora 21.45, un spectacol care concentrează esența tradiției dansului spaniol – dansul stilizat, dansul bolero și flamenco. Trei stiluri de dans complet diferite, dar care se contopesc perfect.

- De la ora 20.00, la Fabrica de Cultură UniCredit, Sala Lulu, se poate vedea „Mamă”, în regia Marianei Cămărășan, cu Diana Văcaru-Lazăr și Cendana Trifan, care, pentru această interpretare, a primit Premiul pentru rol secundar UNITER 2023.

Conferințe:-ora 10.00 - Therme Forum: Teatru și arhitectura: Perspective Globale: Miracol (Online)

-ora 14.00 - Octavian Saiu în dialog cu Constantin Chiriac (Filarmonica de Stat)

-ora 14.00 – se reia seria Conversații Culturale de la Atrium Café - eveniment inclus în agenda Bursei de spectacole, care se deschide mâine.

Gazde: Teresa Brayshaw și Lisa Kendall de la Universitatea Leeds Beckett (UK)