search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Prognoza meteo a fost actualizată. Unde sunt așteptate ploi și ninsori

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Meteorologii au transmis că vremea de marți, 18 noiembrie, se va menține rece  și vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Va ploua în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea unde se vor acumula cantităţi de apă de 20...30 l/mp. În Transilvania şi Moldova vor fi precipitaţii mixte, iar în noaptea de marţi spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge şi local se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 2...6 cm şi izolat de 10...12 cm”, anunţă Administrația Națională de Meteorologie (ANM), potrivit News.ro.

Potrivit acestora, la munte, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste unde va depăşi 15 cm.

„Local şi temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul şi centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40...60 km/h”, a mai transmis ANM.

Sursa citată anunţă că vremea va intra într-un proces de răcire care va continua şi pe parcursul zilei de miercuri (19 noiembrie), când temperaturile maxime se vor situa între 4 şi 11 grade.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
digi24.ro
image
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
gandul.ro
image
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca doar în trailer”
fanatik.ro
image
Politician filmat uitându-se la poze cu femei dezbrăcate, în timp ce călătorea cu avionul, în SUA: „Dacă trebuie să zbori peste țară, te uiți la multe lucruri pe tabletă”
libertatea.ro
image
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Bătută cu ranga, cu presupusa complicitate a unei colege, a solicitat în instanță 247 de salarii
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Golirea Barajului Vidraru lasă fără apă potabilă Curtea de Argeș și încă 3 comune. De ce nu poate fi băută apa
antena3.ro
image
A supraviețuit dezastrului de la Cernobîl, dar a murit într-un atac rusesc. Cine a fost Natalia Hodemciuk
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cât se lasă jumările la foc ca să iasă crocante, dar moi în interior
playtech.ro
image
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Momentul în care Sara a fost resuscitată, SURPRINS pe camerele de supraveghere! DECIZIA luată de anchetatori în privința imaginilor din momentul tragediei
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!
romaniatv.net
image
Lacul Vidraru este golit din nou. Situație critică în Argeș
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Prințul Harry și Meghan au contactat-o pe ”astroloaga vedetelor”. Ce le rezervă destinul Ducilor?

Click! Pentru femei

image
Le preferă tinere și sexy! Pe ce blondină superbă a pus acum ochii Tom Cruise?

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?