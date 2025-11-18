Prețul petrolului rusesc se prăbușește: India și China își reduc achizițiile înainte de termenul-limită al sancțiunilor SUA

Prețurile petrolului rusesc au înregistrat o scădere puternică după ce rafinăriile din India și China și-au redus achizițiile în așteptarea termenului-limită al sancțiunilor impuse de SUA, care vizează producătorii de stat Rosneft și Lukoil.

Prețul petrolului Urals, principalul sortiment exportat de Rusia, a scăzut la 36,61 dolari pe baril la sfârșitul săptămânii trecute pentru cargo-urile încărcate din Novorossiysk, conform datelor Argus Media, citate de Bloomberg. Discountul față de benchmark-ul Brent din Marea Nordului a ajuns la 23,51 dolari pe baril, cel mai mare nivel înregistrat din martie 2023.

Anterior anunțării ultimelor sancțiuni americane, petrolul Urals se tranzacționa cu un discount de aproximativ 12-13 dolari pe baril. Diferența s-a dublat aproape complet și se apropie de recordul din începutul anului 2023, de 40 dolari.

Impactul sancțiunilor asupra achizițiilor internaționale

Vânzările au accelerat pe măsură ce se apropie termenul-limită din 21 noiembrie, până la care toate tranzacțiile cu Rosneft și Lukoil trebuie să fie încheiate.

Mai mulți mari rafinatori indieni, Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals și HPCL-Mittal Energy, au oprit deja achizițiile directe de la cele două companii, care cumpărau anterior aproximativ 1 milion de barili de petrol rusesc pe zi.

Rafinăriile de stat chineze Sinopec și PetroChina, împreună cu unele unități private, au suspendat, de asemenea, cumpărăturile directe. Potrivit datelor Rystad Energy citate de Bloomberg, „greva cumpărătorilor” a afectat aproape 45% din exporturile rusești de petrol către China.

Creșterea stocurilor flotante

Scăderea bruscă a cererii a lăsat furnizorii ruși cu volume tot mai mari de petrol stocate pe mare. JPMorgan estimează că aproximativ o treime din exporturile maritime ale Rusiei, adică aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi, stau acum în tancuri folosite ca depozit flotant.

„Exporturile de petrol ale Rusiei intră într-o nouă fază de perturbare, pe măsură ce sancțiunile care vizează Rosneft și Lukoil urmează să intre în vigoare, determinând cei doi cei mai mari clienți ai săi - India și China să își reducă drastic achizițiile din decembrie”, au scris analiștii JPMorgan.

Impactul asupra bugetului Rusiei

Kremlinul se pregătește pentru un nou impact asupra veniturilor bugetare, care au scăzut deja cu peste 20% în acest an, potrivit Bloomberg. Rosneft și Lukoil reprezintă aproximativ jumătate din exporturile rusești de petrol, adică 2,2 milioane de barili pe zi. Dacă se includ și Surgutneftegaz și Gazprom Neft, deja supuse sancțiunilor americane de blocare, aproximativ 70% din volumele de export ale Rusiei sunt acum afectate.