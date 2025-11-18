Trump a rămas fără voce după ce a țipat în timpul unei discuții despre comerţ: „Sunt proști, m-am enervat”

Preşedintele american Donald Trump a părut răguşit la o conferinţă de presă luni, după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ.

„Am ţipat la unii oameni pentru că sunt proşti în legătură cu o problemă comercială într-o ţară şi am lămurit-o, dar cu aceşti oameni m-am enervat”, a spus preşedintele când a fost întrebat despre vocea sa răguşită.

Totuși, Trump a ținut să-i asigure pe toţi că nu este bolnav şi se simte „bestial”, potrivit Agerpres.

Liderul american a explicat jurnaliștilor că o ţară „a încercat să renegocieze termenii acordului său comercial”, lucru care l-a deranjat. A evitat, însă, să dezvăluie despre ce țară este vorba.

Potrivit sursei citate, Donald Trrump a făcut aceste remarci în timpul unei conferinţe de presă în Biroul Oval alături de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, unde cei doi au anunţat că Statele Unite vor accelera procesarea vizelor pentru fanii care au achiziţionat bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026.