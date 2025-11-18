search
Fără avertisment. ANAF începe blocarea conturilor odată cu emiterea deciziilor de impunere

0
0
Publicat:

ANAF și-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizarea procedurii ce se încheie cu decizia de impunere.

Cineva face calcule cu lupa lângă el și niște grafice
ANAF a început să blocheze conturi și să sechestreze bunuri când emite decizii de impunere

Spre deosebire de prima parte a anului, în ultimele 3 luni Fiscul a început să blocheze conturile și să sechestreze bunurile, concomitent cu emiterea deciziei de impunere, susțin avocații specializați în relația cu Fiscul.

Potrivit acestora, dacă Pachetul 2 fiscal va intra în vigoare în integralitatea sa, amenzile uriașe de sute de mii de lei vor fi și ele „protejate” prin decizii de măsuri asigurătorii. În plus, autoritatea fiscală va putea să atragă și răspunderea solidară a asociaților și administratorilor, fără să trebuiască să dovedească vreo rea-credință a acestora.

Verificarea documentară este o procedură fulger care se soldează cu o decizie de impunere, adică nu precum controlul Antifraudă cu procese verbale. Mai nou, concomitent cu deciziile de impunere se emit și decizii de instituire a unor măsuri asigurătorii. Practic, nu doar că ești dator la ANAF într-un timp record, dar ai și conturile blocate din prima secundă”, a declarat avocata Luisiana Dobrinescu, Partener, Dobrinescu Dobrev SCA.

Măsurile asigurătorii constau în sechestru și poprire executorie menite să conserve disponibilitățile contribuabililor în eventualitatea unei iminente executări.

Deciziile de măsuri asigurătorii trebuie însă emise numai în cazuri excepționale, conform Codului de procedură fiscală. Acestea se iau doar în situația în care se constată pericolul ca contribuabilul să se sustragă, să-și ascundă ori să-și risipească patrimoniul.

Practic, nu trebuie emisă o decizie de măsură asigurătorie imediat ce ai o decizie de impunere sau în simpla eventualitate a unei decizii de impunere, explică specialiștii. Emiterea deciziilor de măsuri asigurătorii trebuie făcută în mod excepțional în cazul în care inspectorul vede că acel contribuabil deja începe să-și înstrăineze din bunuri: vinde bunuri cu încasare ulterioară sau împrumută sume mari de bani.

Din păcate, printre motivele invocate de ANAF când pune sechestru și poprire, ca măsuri asigurătorii, se află și faptul că societatea nu are în conturi suma pe care ar trebui să i-o plătească. Într-o astfel de interpretare, oricine se va califica pentru instituirea de măsuri asigurătorii, pentru că puține sunt situațiile în care firmele chiar au în conturi disponibilități la nivelul potențialelor sume pe care ar putea să le impună Fiscul”, a mai afirmat Luisiana Dobrinescu.

Nu ai timp să formulezi contestație

Poziția procesuală din care începi să te aperi este principala problemă”, a explicat aceasta, adăugând că, în cadrul verificării documentare, nici Fiscul și nici contribuabilul nu au timp să furnizeze explicații detaliate și nici să administreze un probatoriu amplu.

Ești dator dintr-o dată, la câteva zile distanță de momentul la care Fiscul îți solicită primele (și ultimele) explicații. Adică nu ai apucat să elaborezi mai mult ca în cadrul unei inspecții fiscale, să ai discuții cu inspectorii. În același timp, te trezești și cu conturile blocate și bunurile sechestrate, fără a avea un minim răgaz între momentul impunerii și momentul executării silite”, a mai declarat reprezentanta Dobrinescu Dobrev SCA.

Codul de procedură fiscală spune că deciziile de măsuri asigurătorii devin executorii, adică banii inițial blocați prin măsurile asigurătorii ajung la ANAF imediat ce expiră termenul de plată conform deciziei de impunere.

Aceasta are termen de plată mai puțin de 30 de zile, în funcție de data comunicării. Dacă se comunică înainte de 15 ale lunii ai până pe 5 a lunii următoare, iar dacă se comunică între 15 – 31, ai până pe data de 20. Deci în toate combinațiile, ai mai puțin de 30 de zile.

Este imposibil în sistemul de drept actual ca cineva să formuleze contestație împotriva deciziei de măsuri asigurătorii și un judecător să o judece în acest timp. Din acest motiv, chiar dacă ai încerca asta în instanță, în așteptarea termenului ești deja cu conturile blocate și ele devin executorii. Deci se trag banii. Atunci, potrivit legii, contestația rămâne fără obiect pentru că deja s-a întâmplat executarea”, explică Luisiana Dobrinescu.

În ultimele două luni s-au emis decizii de măsuri asigurătorii nu numai pentru sumele stabilite la verificările documentare, ci și pentru amenzile aplicate. Odată cu Pachetul 2 de măsuri fiscale, dacă se va adopta în forma făcută publică acum mai bine de o lună, vom avea o multitudine de amenzi consistente (între 40.000 și 300.000 lei), care vor intra sub umbrela „protectoare” a sechestrelor și popririlor asigurătorii.

În opinia avocatei, cel mai probabil, din primăvară vom vorbi și despre atragerea automată (în lipsa oricărei rele-credințe) a răspunderii solidare a asociatului și a administratorului.

