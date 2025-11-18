L-a depășit pe marele Pelé la goluri marcate pentru națională, dar tot nu este mulțumit: „Pot să marchez și 100 de goluri, dar...”

Anglia, cu un singur titlu mondial în palmares (în 1966, după 16 ediții bifate, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022), a fost prima națională din Europa calificată la turneul final de anul viitor, din SUA, Canada și Mexic.

S-a ocupat de asta căpitanul Harry Kane, care a ajuns la 78 de goluri în 112 meciuri pentru „Three Lions”.

Britanicul l-a depășit pe marele Edson Arantes do Nascimento, cunoscut ca Pelé, care a realizat 77 de goluri în 92 de selecții pentru țara sa, Brazilia.

Pus să comenteze situația, Kane, 32 de ani, a spus: „Pot să marchez și 100 de goluri în sezonul acesta, dar dacă nu câștig Liga Campionilor sau Cupa Mondială, nu vor putea câștiga Balonul de Aur”.

Kane a început sezonul furibund, cu 25 de goluri în 18 apariții la formația germană Bayern Munchen și la naționala Angliei.

Recordul lui „Lewa”

Robert Lewandowski (37 de ani) a marcat din nou aseară, în minutul 32 al partidei Malta - Polonia 2-3, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Starul polonez a stabilit cifre impresionante în urma acestei reușite și l-a egalat pe Leo Messi (38 de ani). Robert Lewandowski a marcat împotriva a 39 de echipe de-a lungul carierei sale

Malta este a devenit al 39-lea adversar împotriva căruia atacantul polonez a marcat. Astfel, Lewandowski a egalat performanța lui Messi. Doar Cristiano Ronaldo îi depășește pe cei doi, după ce a marcat împotriva a 48 de adversari diferiți, conform Mundo Deportivo.

De-a lungul carierei sale, Robert Lewandowski a bifat 163 de selecții la prima reprezentativă a Poloniei, pentru care a marcat 88 de goluri.

La finalul acestui sezon, vârful își va încheia contract la Barcelona. Robert Lewandowski a ajuns la gruparea blaugrana în 2022, iar de atunci a bifat 159 de meciuri în care a marcat 108 goluri și a oferit 20 de pase decisive. În actualul sezon, Lewandowski are 7 goluri în 12 meciuri din La Liga și Champions League.