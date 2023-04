Festivalul Internațional de Teatru Sibiu, 800 de evenimente sub semnul Miracolului: „Va fi unicat” FOTO

Cea de a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), singurul din lume care are scenă digitală, va avea loc în acest an în perioada 23 iunie – 2 iulie.

FITS 2023, cu tema „Miracol”, se va desfășura sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Marți, 25 aprilie, a avut loc, la Sibiu, o conferință de presă, ocazie cu care s-a anunțat că festivalul din acest an va găzdui timp de 10 zile peste 800 de evenimente, din care mai bine de 300 sunt spectacole indoor și outdoor, online, cu acces gratuit sau contracost, oferite de invitați din 29 de țări.

De la show-uri cu drone și lasere, la spectacole inedite de teatru, circ contemporan, concerte de stradă, dans, pictură, fotografie, film, expoziții, FITS 2023 (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu) vine cu o serie de surprize. Parada ecvestră cu un prototip de cal în mărime naturală, creaturile gigant formate din baloane, muzica electronică mixată live de un DJ, personajul gigant de opt metri înălțime care va străbate centrul orașului până în Piața Mare, teatroscopul – cea mai mare structură europeană din zona artelor spectacolului, concertul celor șapte orgi găzduit de Catedrala Evanghelică în deschidere, uriașele roți de lumini de șapte metri înălțime, flamenco, dansul israelian și acrobațiile sunt menite să-i uimească (galeria foto) pe toți cei care vor fi prezenți la Sibiu în perioada menționată.

Monica Anghel, Paula Seling, Alternosfera, Mahala Rai Banda, Voltaj vor concerta, de asemenea, în cadrul festivalului.

Prețul biletelor a rămas la fel ca în anii trecuți

Lista miracolelor ce se vor produce în cele 10 zile de FITS va fi nesfârșită, au promis organizatorii.

„Este o întâmplare unică pe care o trăim și ne bucurăm că la 30 de ani putem să venim cu acest dar profesionist, ca toți spectatorii, din România și din lume, să aibă acces online la toate spectacolele pe care le prezentăm, să consulte programul și să cumpere bilete începând de miercuri, 26 aprilie”, a menționat Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național „Radu Stanca” și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, subliniind că în ciuda faptului că s-au dublat și chiar triplat costurile, prețul biletelor a rămas la nivelul celor din anii trecuți.

Acestea vor putea fi achiziționate cu prețuri cuprinse între 30 și 150 de lei: „Nici un alt festival din lume nu a ținut prețurile așa. La biserici, prețul va varia între 30 – 40 de lei. Există discount-uri pentru diverse categorii. În cele două weekenduri vor fi concerte în fiecare seară”.

În plus, doritorii se vor putea deplasa rapid în toate zonele orașului în care se organizează evenimente cu ajutorul bicicletelor pe care le vor putea închiria, pentru întreaga perioadă, cu 80 de lei.

Peste 300 de spectacole gratuite sau contracost, prin tot orașul

„Avem peste 330 de spectacole indoor, outdoor și online. Anul trecut am avut pe site mai mult de 100.000 de vizitatori, dintre care cei mai mulți au intrat de pe mobil. Motiv pentru care în acest an spectacolele pot fi găsite în funcție de data desfășurării, dar și după categorie unde se poate vedea și de câte ori se joacă. Există posibilitatea selectării spectacolelor în funcție de preferințe: indoor, outdoor etc.. Vor fi mai multe spectacole înregistrate în direct, și prin urmare, mult mai multe în online față de anul trecut”, au mai menționat organizatorii.

Evenimentele se vor desfășura atât în municipiul Sibiu cât și în localități din afara orașului: Săliște, Gura Râului, Cisnădioara, Biertan. În Sibiu, spectatorii se vor putea delecta în Piața Mare și Piața Mică, Piața Habermann, în parcuri, gară, în parcarea Teatrului Național Radu Stanca, pe pietonala Nicolae Bălcescu, pe Strada Cetății, în diverse instituții, precum teatre, muzee, inclusiv în lăcașuri de cult: catedrale, sinagogă etc..

„Tot ceea ce vom face va fi unicat și va ține de zona miracolului”

Spectacolul din deschiderea și închiderea festivalului va fi diferit de cel de anul trecut: „Este nevoie să protejăm mediul, deci ducem mai departe inițiativa de anul trecut, și în loc de artificii vom avea din nou deschiderea și închiderea cu drone... Doi muzicieni vor produce sunete speciale, veți vedea imagini superbe, vom folosi mult mai bine laserele, vom îmbunătăți și zona de sonorizare... Anul trecut au fost peste 100.000 de participanți. Cred că și de această dată va fi o nebunie!”.

În ceea ce privește bugetul alocat pentru ediția din acest an, președintele FITS s-a ferit să ofere o estimare a tuturor costurilor pe care le implică un festival de asemenea dimensiuni: „Este bine că nu vin toți banii prin noi, pentru că ar fi atât de mult de muncă și atât de mult de dat seamă, încât e foarte bine că mă ocup numai de ce înseamnă transport și cazare a invitaților, cea mai mare parte fiind suportată de parteneri”.

Constantin Chiriac a recunoscut însă că mai puțin de 20% din bugetul festivalului reprezintă finanțare publică, menționând că aproximativ 10 milioane de lei vor fi alocate de către Primăria Sibiu, 4,5 milioane de lei de Ministerul Culturii, iar de Consiliul Județean Sibiu - 30.000 de lei, plus alte facilități.

„Tot ceea ce vom face va fi unicat și va ține de zona miracolului... Sunt atât de multe surprize cât nu vă închipuiți. Veniți la Sibiu, este locul cu Stea (referire la Aleea Celebrităților din Sibiu - n.red.) care a arătat de-a lungul timpului ce înseamnă să aduci la viață spații moarte, precum Fabrica de Cultură, Habermann... Îmi doresc ca la Muzeul Tehnicii Populare să apară o scenă pe apă, să putem face acolo un spectacol special cu tot ce înseamnă zonă de folclor care este sub patronaj UNESCO... ”, a mai menționat Constantin Chiriac care este cel mai longeviv director al unui festival internațional din lume invitând pe toți românii și pe toți turiștii care se vor afla în zonă în perioada evenimentelor să fie parte din „Miracol”!