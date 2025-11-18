Hotelul din Istanbul unde o femeie și doi copii au murit în mod suspect a fost evacuat. A decedat și tatăl copiilor

Un hotel din Istanbul, Turcia, a fost evacuat după ce o femeie germano-turcă și cei doi copii ai săi au murit, iar soțul lor, tatăl copiilor, a decedat luni, după ce a petrecut câteva zile în stare critică la spital. Ancheta în acest caz se dovedește extrem de dificilă, relatează mass-media locală.

„Soțul femeii și tatăl copiilor a murit luni după ce a petrecut câteva zile în spital în stare critică”, a scris Abdullah Emre Guner, șeful regional al sănătății din Istanbul, pe X.

Alți doi turiști cazați în același hotel din cartierul Fatih au fost spitalizați sâmbătă, prezentând simptome de greață și vărsături, potrivit publicației DW.

Ancheta se complică: posibile substanțe chimice

Deși inițial anchetatorii s-au concentrat pe o posibilă intoxicație alimentară, s-a descoperit că o cameră de la parterul hotelului fusese recent pulverizată cu substanțe chimice, probabil pesticide, potrivit site-ului Hurriyet. Poliția a reținut un angajat al hotelului și doi lucrători de la dezinsecție, iar alte surse, precum ziarele Cumhuriyet și Sabah, menționează și arestarea unui brutar din apropiere. În total, opt persoane sunt cercetate în legătură cu decesele.

Când CNN Türk a întrebat despre o posibilă intoxicație alimentară, unul dintre proprietarii hotelului a spus că nu există restaurant și că oaspeților li se oferă doar apă. Anchetatorii au prelevat deja probe din apa potabilă.

Ce a mâncat familia înainte să se îmbolnăvească

Potrivit cotidianului Sabah, familia s-ar fi îmbolnăvit după ce a consumat midii umplute de la un vânzător ambulant și preparate precum supă și kokorec, un fel de mâncare din intestine de vițel, de la un alt magazin. Se știe, de asemenea, că au cumpărat delicatese turcești, apă și, conform agenției Anadolu, au consumat și pui.

Cei doi copii, în vârstă de 3 și 6 ani, au fost internați miercuri pentru greață și vărsături, dar au fost inițial externați. Starea lor s-a agravat noaptea, iar întreaga familie a fost readmisă în spital. Copiii au murit la scurt timp, urmați de mamă. Cei trei au fost înmormântați sâmbătă într-un oraș din provincia Afyonkarahisar, vestul Turciei.

Patru dintre cei opt reținuți sunt vânzători de mâncare stradală, potrivit autorităților. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei.