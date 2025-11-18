Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei

O femeie de 70 de ani care a mers la o prezentare așa-zis gratuită a unor dispozitive medicale s-a trezit cu un credit de 3.000 de euro pe numele ei. Nepotul femeii spune că aceasta a fost convinsă de reprezentanții societății comerciale să le dea buletinul și telefonul, iar cu datele ei au încheiat un credit pentru cumpărarea unor dispozitive medicale pe care femeia le refuzase. Și nu ar fi singura situație de acest gen.

A mers la centru pentru proceduri gratuite, dar a fost îndemnată să cumpere produse

Totul a început în luna august, după un telefon, spune nepotul femeii, care dorește să își păstreze anonimatul.

,,A fost contactată de o pretinsă clinică medicală, Centru Elixir, care a invitat-o la prezentarea unor produse așa-zis medicale. O prezentare în cadrul căreia, spuneau ei, va primi și niște proceduri gratuite de drenaj limfatic. Ea are niște probleme medicale care necesită procedurile astea în mod constant. Deci ei știau când au sunat-o și probabil că aveau informații despre starea ei medicală. De unde au obținut datele. Și atunci au sunat-o țintit, știind că va răspunde probabil pozitiv la invitația asta. Ea a acceptat invitația, a mers undeva la Piața Romană (n.r. zonă din București) într-o clădire de birouri".

Acolo, povestește nepotul, a avut loc și o tombolă. Iar mătușa sa a fost declarată câștigătoare.

,,După tombolă, a fost invitată într-un birou alăturat, unde un domn a început să facă presiuni asupra ei să cumpere produsele care fusese reprezentate: o saltea, un purificator de apă și un generator de ozon. Ea a explicat că nu o interesează produsele acelea, că a mers strict pentru procedurile medicale. A zis << Da, da, da, veți beneficia și de acela, dar haideți totuși să vedem>>. Că e ,,o oportunitate", că ,,aveți o reducere". Probabil cunoașteți metodele acestea foarte persoasive. Le-a zis că nu".

Femeia de 70 de ani le-ar fi explicat că a venit doar pentru procedurile gratuite și că nu își permite să cumpere produsele. În acel moment, i-ar fi propus un credit, pe care l-a refuzat. Numai că lucrurile nu s-au oprit aici, spune nepotul:

,,Între timp, a mai apărut un domn, care aparent era superior al acestei persoane. Au insistat, au zis <<haideți măcar să vă arătăm, chiar dacă nu aveți bani, putem să facem o simulare. Dați-ne buletinul, doar așa, ca să vă trecem în baza noastră de dată și să facem o simulare>>. Insistând, tot făcând presiune asupra ei, le-a dat buletinul. I-au cerut și o adresă de mail. Ea le-a spus: <<Nu știu care e adresa mea de mail, am o adresă de mail pe telefon, dar nu știu să folosesc>>. Și a răspuns: <<Păi dați-mi mie telefonul, că vă caut eu>>. Unul dintre indivizi a dispărut cu telefonul și cu buletinul, s-a întors cu niște hârtii, cât o ținea celălalt de vorbă. I-a spus: <<trebuie doar să semnați aici, ca să vă înregistrăm noi în baza de date și să facem o simulare. Atât, dar nu presupune nimic din partea dumneavoastră>>. Ea a semnat, după ce am înțeles că toată chestia asta cu presiunea asta a durat vreo 20 de minute, jumătate de oră. A plecat acasă cu hârtiile și a descoperit că a încheiat un contact de vânzare-cumpărare pentru trei produse medicale pe care le prezentaseră ei acolo, în valoare de 3.000 de euro".

Credit bancar fără să își dea acordul

A doua zi, femeia de 70 de ani s-a reîntors la sediul societății comerciale și le-a spus că nu își dorește produsele și că a fost înșelată să semneze. A cerut de asemenea, să înceteze contractul. Potrivit acesteia, un reprezentant al firmei i-a comunicat că este posibil și că trebuie doar să depună o cerere, iar mai apoi va fi contactată, în decurs de câteva zile. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat, iar femeia s-a reîntors la sediu în luna septembrie, când i s-a spus că nu se mai poate face nimic, deoarece produsele din contract i-ar fi fost deja predate. Lucru care nu se întâmplase.

,,După două luni de zile a primit o înștiințare de la bancă că o înregistrează restantă la un credit efectuat cu două luni de zile în urmă. A descoperit că, pe numele ei, fusese încheiat un credit de nevoi personale în valoare de 3.000 de euro, sumă ce fusese virată acestei societăți. Acum, eu am înțeles că s-a întâmplat, am și făcut demersuri față de societatea aceasta. Ei cât au ieșit, după ce i-au luat cartea de identitate și telefonul, practic au făcut un credit de pe telefon. Nu știu cum e posibil, nu cunosc exact mecanismul prin care se poate realiza creditul ăsta fără identificarea persoanei în cauză. Presupunerea mea este că cei de la societatea asta au niște complici la bancă pentru că altfel..."

Nepotul femeii crede că este vorba despre o practică, nu de un caz singular

În cele din urmă, femeia a reușit să își recupereze banii, după ce a apelat la avocat. Dar suspiciunea nepotului este că nu ar fi fost singura înșelată:

,,Propunerea avocatei acestei societăți a fost aceea de a i se restitui mătușii banii, iar la data la care i se restituie banii să dea o declarație notarială prin care să arate faptul că a încasat suma respectivă și că nu mai are niciun fel de pretenții de natură civilă față de această societate. (...) Am solicitat să ne pună și nouă la dispoziție, înainte de a merge la notar, modelul acestei declarații, să vedem despre ce este vorba. Când a trimis modelul de declarație, a trimis o poză cu o declarație care deja fusese dată de altcineva, unde a încercat să anonimizeze datele persoanei respective ștergându-le cu pixul. Dar totuși se văd, se poate desluși numele persoanei și despre ce sumă este vorba".

Suma din acea declarație se ridica la nu mai puțin de 10.000 de euro.

,,Dar ce este relevant e că aici apare o altă societate, de unde am dedus că au un număr mai mare de societăți care fac același lucru, au aceeași schemă, aceasta de a vinde fel și fel de produse, care sunt plătite prin intermediul unor credite obținute online sau prin telefon", crede nepotul, care vrea să tragă un semnal de alarmă. A depus, de asemenea, sesizări către ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului) și Banca Națională.

Societatea comercială nu a oferit niciun punct de vedere

Adevărul a luat legătura cu societatea comercială pentru a afla punctul lor de vedere cu privire la situație, dar și dacă sunt acreditați să ofere servicii de sănătate și welness, așa cum prezintă pe pagina de Facebook. Așa-zisul centru nu are niciun site oficial.

După ce ni s-a spus că vom fi contactați de un reprezentant al Centrului Elixir, nu a mai revenit nimeni până la momentul publicării articolului.