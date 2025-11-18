Antrenoarea Camelia Voinea, filmată în timp ce își ciupea și își drăcuia fiica: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!”

Apar noi mărturii despre metodele de lucru ale antrenorarei Camelia Voinea (55 de ani), acuzată că le abuza pe gimnaste. Mărturiile scoase la iveală arată că Voinea nu făcea diferența între fiica sa, Sabrina, și alte gimnaste. Cu toate se comporta la fel, inuman.

Camelia Voinea a fost acuzată de două gimnaste de abuzuri fizice, psihice și verbale. Victimă a comportamentului agresiv al Cameliei Voinea a fost inclusiv Sabrina Voinea, fiica ei, pe care o pregătește în cadrul Federației Române de Gimnastică.

Golazo a intrat în posesia unor înregistrări din sala de antrenament în care se observă cum Camelia Voinea își ciupește fiica, o jignește, deși aceasta îi spune, în repetate rânduri, că nu mai poate.

După ce Sabrinei nu-i iese un element la bară, Camelia Voinea își bagă unghiile în carnea fiicei sale și o pune, chiar dacă sportiva plânge în hohote, să facă din nou exercițiul. Când o vede pe mama sa apropiindu-se, Sabrina Voinea se ferește din instinct, ca și când s-ar fi temut că va fi pocnită.

„Mami, nu mai pot!”, îi spune Sabrina, afectată de efort. Camelia Voinea n-are milă și îi cere să se întoarcă la paralele și să repete exercițiul până îi iese bine. Sabrina mai are o tentativă: „Nu mai pot, mă dor coatele! Nu mai pot să mai fac!”.

„Du-te dracului! Hai!” și „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!” sunt remarcile suburbane ale antrenoarei.