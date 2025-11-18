search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Aurus, limuzina preferată a lui Putin, trece sub controlul Gazprom. Gigantul rus devine acţionar majoritar al producătorului de maşini de lux

Producătorul rus de maşini Aurus a fost preluat în proporţie de 51% de o divizie a gigantului rus Gazprom. Compania produce automobile de lux folosite de oficialii de rang înalt din Rusia, inclusiv de preşedintele Vladimir Putin.

Limuzina din gama Aurus, folosită de Putin FOTO: EPA-EFE
Limuzina din gama Aurus, folosită de Putin FOTO: EPA-EFE

Valoarea tranzacţiei este estimată la aproximativ 13 miliarde de ruble (160 milioane de dolari) şi include participaţia de 36% deţinută anterior de fondul Tawazun din Abu Dhabi, precum şi o parte din participaţia companiei de stat NAMI.

Limuzina preşedintelui rus Vladimir Putin este considerată un buncăr pe patru roţi. Aurus Senat poate face faţă unui bombardament cu rachete sau cu arme chimice. Este denumită „bestia” deoarece maşina are 600 de cai putere şi poate atinge 250 kilometri pe oră. 

Compania plănuieşte să lanseze modele mai accesibile la fabrica sa din Sankt Petersburg, care a aparţinut anterior constructorului japonez Toyota.

Putin, la volanul unei mașini Aurus Foto: Arhivă, Adevărul
Putin, la volanul unei mașini Aurus Foto: Arhivă, Adevărul

Tranzacţia face parte din eforturile autorităţilor ruse de a reporni producţia internă de automobile, după ce multe uzine au fost abandonate în urma retragerii constructorilor auto străini, ca efect al invaziei Ucrainei în februarie 2022, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, datele Ministerului Industriei şi Comerţului arată că vânzările de maşini noi în Rusia au scăzut cu 22% în primele zece luni din 2025, continuând declinul din prima jumătate a anului, când scăderea a fost de 28%. Vânzările de vehicule electrice au scăzut şi mai mult, cu 38%, la circa 10.400 unităţi.

În schimb, cota de piaţă a vehiculelor produse pe plan intern a crescut, ajungând la 55% în perioada ianuarie-octombrie 2025.

Numai în luna octombrie s-au vândut 183.400 de maşini noi, cu 34% mai mult decât în septembrie, dintre care circa 100.700 unităţi erau produse intern, în creştere cu 9% faţă de aceeaşi lună a anului trecut.

Conform firmei ruse de analiză Autostat, cele mai populare mărci pe piaţa internă rămân Lada, Haval, Geely şi Chery, iar şapte dintre primele zece mărci din Rusia sunt chinezeşti.

