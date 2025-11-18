Analistul politic Cristian Hrițuc a analizat situația complicată în care se află România, atât pe plan extern, cât și intern, dar și social, politic și economic. Situația este gravă, susține Hrițuc, care consideră că alegerile alegerile locale din București vor reprezenta un barometru și ne vor arăta în ce stadiu ne aflăm.

Cu o economie fragilizată de deficitul bugetar uriaș și cu situația socială pe muchie de cuțit, România este de neinvidiat, consideră analistul Cristian Hrițuc. De altfel, situația este cu atât mai gravă, susține expertul, cu cât România se confruntă concomitent cu mai multe crize, pe lângă cele două. Într-o analiză făcută pe blogul său, Hrițuc explică în detaliu ce se întâmplă, de fapt.

„România pe muchie: când toate crizele se întâlnesc”, e titlul articolului său în care descrie situația aparent fără ieșire în care ne aflăm.

Situație complicată

„Tensiunea se acumulează în societate și nu există nicio supapă. Economic: situația nu este roză. Economia are de suferit, așa cum are de suferit în toată Europa. Bugetar: deocamdată suntem în situația în care am luat un medicament de răceală, deși pacientul are un cancer avansat. Social: frustrări imense, inechități, inegalități; oamenii simt că ei duc greul. Politic: partidele sunt la o cotă foarte redusă de încredere. Coaliția funcționează când și când, în funcție de interesul politic de moment. PSD face un joc de protejare a intereselor politice imediate. Instituțiile sunt, în mare parte, decredibilizate. Oamenii nu mai au încredere în capacitatea lor de funcționare”, este tabloul crizei grave interne din plan politic, social și economic.

Nici în plan extern, lucrurile nu stau absolut deloc bine, avertizează Cristian Hrițuc. Cu Statele Unite ale Americii tot mai slăbite, Uniunea Europeană nu contează în plan extern, iar regimurile nedemocratice sunt mai unite ca oricând într-o axă împotriva NATO și a Uniunii Europene.

„Extern: război hibrid, război convențional la graniță. Lumea e într-o mișcare profundă: SUA are probleme, UE are probleme, regimurile dictatoriale au făcut front comun și încearcă să redeseneze sferele de influență”, explică Hrițuc.

O nouă „elită”

Mai departe, Cristi Hrițuc vorbește despre influența uriașă a rețelelor sociale, în special TikTok, dar și despre noua „elită”.

„Rețelele sociale: acestea au ajuns să aibă o influență din ce în ce mai mare în formarea opțiunii de vot. Un om pe TikTok poate avea mai multă influență în propagarea ideilor decât o instituție serioasă sau un mijloc media echilibrat. A apărut o «elită» care vrea să conducă. Nu contează câtă școală are sau dacă știe ce vorbește, dar poate avea o influență mai mare și poate coagula în jurul lui o mulțime de oameni. Presa: chiar dacă există încă mulți ziariști profesioniști și instituții media respectabile, există mult mai mulți oameni în presă care nu fac presă. Fac doar propagandă, se folosesc de ceea ce scriu pentru a-și atinge interesele, pentru a obține venituri. Sunt trusturi partizane folosite de partide doar pentru propagandă — bani contra propagandă. E din ce în ce mai greu pentru un om simplu să discearnă știrea de fake news, analiza de editorial, adevărul de minciună”, precizează Hrițuc, fără să dea nume.

Războiul aparent dintre o parte a politicienilor și magistrați este un alt aspect remarcat de Cristi Hrițuc. Politicienii ies șifonați de aici.

„Peste toate aceste lucruri se amplifică războiul dintre magistrați și puterea politică. Există o evidentă nemulțumire în societate privind faptul că magistrații ies la pensie la 48 de ani și că au o pensie egală cu salariul. Această nemulțumire este reală și, indiferent de mesajele pe care le dă CSM, nimeni nu poate accepta această situație, mai ales că omul judecă prin comparație. Unii dintre magistrați au avut declarații prin care nu au făcut altceva decât să inflameze opinia publică. Din aceste declarații s-a putut citi un singur mesaj: «Statul suntem noi!» Și da, au dreptate: statul sunt ei acum. Nu există o soluție juridică pentru ca forța politică să reducă aceste inechități. Cu alte cuvinte, politicienii sunt blocați la mantă. Pe de o parte e presiunea străzii, care vrea reducerea inechităților; pe de altă parte sunt asociațiile magistraților, care spun: «Nu cedăm, nu ne interesează ce vrea poporul.» Magistrații au dovedit că nu îi interesează ce vrea poporul în urmă cu câteva zile. Decizia CCR demonstrează asta. Ea a fost dată după mai multe amânări, astfel încât ”politicul” să fie cu spatele la zid. Fie acceptă condițiile puse de magistrați, fie pierd banii din PNRR. Un șantaj simplu, pentru că CCR este ultima redută a magistraților. «Pe aici nu se trece» sau se trece doar în forma agreată cu noi. Statul suntem noi cei care decidem ce trece și ce nu”, adaugă Hrițuc.

Rețetă pentru dezastru

Vestea proastă este că nu există nicio soluție prin care situația s-ar putea rezolva. Pe fondul inegalităților sociale tot mai mari, spiritul de frondă al populației crește tot mai mult, iar beneficiare sunt partidele din opoziție.

„Nu există pârghie legală pentru a rezolva acest conflict. Pur și simplu, dacă magistrații nu cedează, politicul nu are soluție, nu are nicio cale de urmat. Nu îi plâng pe politicieni. Ei au cea mai mare parte din vină pentru că s-a ajuns aici, dar acum nu este vorba despre vinovați, ci despre soluții. Ce ar trebui să știe domnii magistrați este că, atunci când avem o situație de acest gen, e nevoie doar de o mică scânteie pentru ca „bomba” socială să explodeze. Revoltele și/sau revoluțiile au pornit întotdeauna în istorie atunci când exista un tablou asemănător cu cel pe care îl avem acum în România. Nu se pot baza pe faptul că forța coercitivă a statului poate impune ordinea, pentru că „bomba” este prea mare și e greu să o mai dezamorsezi prin mijloace convenționale”, mai scrie Hrițuc.

Alegerile locale din București, barometru pentru România

În curând, susține Cristian Hrițuc, alegerile locale din București ne vor arăta cu exactitate unde ne aflăm, iar riscul cel mare este ca actualul sistem democratic, cu bunele și neajunsurile sale și imperfecțiunile evidente, poate fi „măturat”.

„Vom avea în scurt timp un barometru de etapă: alegerile locale din București. Votul de protest poate va fi mare, dar aceasta va fi doar o supapă mică. Nu se va elibera nici 5% din tensiune, dar poate fi elementul care să arate: «Da, putem avea o revoluție cu care să măturăm sistemul democratic.» Dumnezeu cu milă … însă ce pui în loc?”, încheie Cristi Hrițuc.