 DIICOT: Un cubanez cu legături în serviciile secrete ruse, acuzat că a coordonat tentativa de sabotaj din România dejucată în 2024. A fost emis mandat de arestare | adevarul.ro
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DIICOT: Un cubanez cu legături în serviciile secrete ruse, acuzat că a coordonat tentativa de sabotaj din România dejucată în 2024. A fost emis mandat de arestare

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Procurorii DIICOT susțin că un cetățean cubanez stabilit în Federația Rusă s-ar afla în spatele tentativei de sabotaj dejucate de autoritățile române în 2024, caz în care un columbian a fost condamnat ulterior la șase ani de închisoare. Printre țintele vizate se aflau un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde petroliere și o stație de reglare a gazelor naturale, situate în proximitatea unui complex industrial din județul Ilfov.

Columbianul ROMAGOZA DURRUTHY OEMIS
Columbianul ROMAGOZA DURRUTHY OEMIS Foto: Poliția Română

Curtea de Apel București a admis cererea de arestare preventivă în lipsă a cubanezului Romagoza Durruthy Oemis, cercetat pentru instigare la acte de diversiune.

Potrivit DIICOT, cubanezul, în vârstă de 35 de ani, este suspectat că l-a recrutat și finanțat pe cetățeanul columbian pentru a desfășura activități de documentare în vederea atacării unor obiective considerate de importanță strategică pentru România.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada iunie-iulie 2024, prin oferirea unor sume de bani, inculpatul (35 de ani) l-a determinat pe un coinculpat, cetățean columbian (condamnat definitiv la data de 22.09.2025 în acest dosar penal), să se deplaseze pe teritoriul României și să desfășoare o activitate de documentare pentru punerea în aplicarea a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective în România, cu importanţă deosebită, de natură să pună în pericol securitatea națională”, au transmis procurorii.

Conform anchetatorilor, planul a depășit faza intenției și a intrat în etapa pregătirilor operative.

„Instigarea a fost urmată de anumite acte de executare, având în vedere că cel din urmă a procedat la efectuarea recunoașterii în teren a obiectivelor pe care intenţiona să le distrugă în modalitățile menționate și a realizat fotografii și filmări ale acestora”, arată DIICOT.

Procurorii precizează însă că atacul nu a mai fost dus la capăt datorită intervenției autorităților.

Legături cu serviciile secrete ruse

DIICOT susține că suspectul este investigat și de autoritățile din mai multe state occidentale pentru fapte similare.

Potrivit procurorilor, bărbatul este cercetat în Statele Unite, Letonia, Polonia și Cehia pentru coordonarea unor acte de sabotaj. 

„Inculpatul, cetățean cubanez, face și obiectul unor investigații ale autoritățile americane care au confirmat, printr-un comunicat publicat pe pagina de internet aparținând Departamentului de Justiție din S.U.A. apartenența sa la serviciile de informații din Federația Rusă. De asemenea, acesta este cercetat și de autoritățile judiciare din Letonia, Polonia și Cehia pentru coordonarea unor acte de sabotaj pe teritoriul acestor state.Activitățile judiciare de pe teritoriul României au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul DIICOT - Structura Centrală și au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații”, mai arată DIICOT.

Planul dejucat în 2024

La sfârșitul anului 2024, autoritățile române au anunțat destructurarea unei operațiuni de sabotaj care viza obiective strategice din județul Ilfov. În dosar a fost arestat un cetățean columbian, identificat de procurori drept Murillo Diosa Luis Alfonso, care a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare.

Columbian condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj în România. Ce obiective viza

Potrivit procurorilor DIICOT, Murillo Diosa a ajuns în România în iulie 2024, cu scopul clar de a documenta și pregăti distrugerea unor obiective de interes strategic. Printre țintele vizate se aflau un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde petroliere și o stație de reglare a gazelor naturale, situate în proximitatea unui complex industrial din județul Ilfov.

În perioada 28-30 iulie 2024, columbianul a fost observat desfășurând activități de recunoaștere, cartografiere a zonelor, identificare a căilor de acces și fotografiere a obiectivelor, totul indicând faptul că pregătea un atac cu potențial exploziv sau incendiator.

Murillo Diosa Luis Alfonso (stânga) a fost condamnat anul trecut la 6 ani de închidoare. FOTO: SRI
Murillo Diosa Luis Alfonso (stânga) a fost condamnat anul trecut la 6 ani de închidoare. FOTO: SRI Foto: SRI

Manipulare în presa pro-rusă

După arestarea sa, canale de Telegram asociate propagandei ruse au încercat să acrediteze ideea că o grupare de rezistență ucraineană a atacat un „centru logistic” din Bragadiru, presupus implicat în aprovizionarea Ucrainei cu combustibil.

Cubanezul Romagoza Durruthy Oemis dat acum în urmărire internațională este considerat persoana care ar fi coordonat și finanțat întreaga operațiune, în beneficiul intereselor serviciilor de informații ruse.

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