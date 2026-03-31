Mita pentru permisul auto, „generalizată” la Suceva. Șase instructori auto au fost trimiși în judecată. Cum funcționa schema de promovare a probei de traseu

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au trimis în judecată șase instructori auto acuzați de dare de mită și complicitate la dare de mită, în legătură cu promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere. Faptele ar fi fost comise în cursul anilor 2024 și începutul anului 2025.

Potrivit anchetatorilor, inculpații ar fi intermediat sau oferit sume cuprinse între câteva sute de lei și până la 300–400 de euro pentru ca unii candidați să promoveze proba de traseu. Banii ajungeau la un polițist examinator care, în realitate, era colaborator autorizat și a furnizat probe procurorilor.

În total, dosarul cuprinde 18 infracțiuni de dare de mită și 10 infracțiuni de complicitate la dare de mită, relatează Radio Top Suceava.

Un fenomen „generalizat”

Instructorii ar fi dezvoltat mai multe modalități prin care colectau banii de la candidați, fie direct, fie prin intermediul altor instructori. Sumele ajungeau ulterior la examinatorul colaborator, cu scopul de a facilita promovarea examenului practic pentru categoria B.

„Actele de urmărire penală efectuate în cauză au conturat faptul că, la nivelul anilor 2024- 2025 inculpații din prezenta cauză au conceput diferite metode prin care erau primite sume de bani de la candidați, direct sau prin intermediul altor instructori auto, sume de bani care ajungeau în final la colaboratorul autorizat, examinator auto în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava în scopul facilitării promovării examenului practic pentru obținerea permisului de conducere categoria B”. precizează Parchetuli de pe lângă Tribunalul Suceava.



Dosarul actual a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava.

Procurorii arată că fenomenul mitei pentru promovarea probei de traseu era unul „generalizat” în perioada analizată, relatează sursa citată.

În decembrie 2025, alți șase instructori auto și trei examinatori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări Suceava au fost trimiși în judecată pentru fapte similare.



