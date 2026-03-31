search
Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mita pentru permisul auto, „generalizată” la Suceva. Șase instructori auto au fost trimiși în judecată. Cum funcționa schema de promovare a probei de traseu

0
0
Publicat:

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au trimis în judecată șase instructori auto acuzați de dare de mită și complicitate la dare de mită, în legătură cu promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere. Faptele ar fi fost comise în cursul anilor 2024 și începutul anului 2025.

Şase instructori auto au fost trimişi în judecată. FOTO Călin Gavrilaș
Potrivit anchetatorilor, inculpații ar fi intermediat sau oferit sume cuprinse între câteva sute de lei și până la 300–400 de euro pentru ca unii candidați să promoveze proba de traseu. Banii ajungeau la un polițist examinator care, în realitate, era colaborator autorizat și a furnizat probe procurorilor.

În total, dosarul cuprinde 18 infracțiuni de dare de mită și 10 infracțiuni de complicitate la dare de mită, relatează Radio Top Suceava.

Un fenomen „generalizat”

Instructorii ar fi dezvoltat mai multe modalități prin care colectau banii de la candidați, fie direct, fie prin intermediul altor instructori.  Sumele ajungeau ulterior la examinatorul colaborator, cu scopul de a facilita promovarea examenului practic pentru categoria B.

„Actele de urmărire penală efectuate în cauză au conturat faptul că, la nivelul anilor 2024- 2025 inculpații din prezenta cauză au conceput diferite metode prin care erau primite sume de bani de la candidați, direct sau prin intermediul altor instructori auto, sume de bani care ajungeau în final la colaboratorul autorizat, examinator auto în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava în scopul facilitării promovării examenului practic pentru obținerea permisului de conducere categoria B”. precizează Parchetuli de pe lângă Tribunalul Suceava.

Dosarul actual a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava.

Procurorii arată că fenomenul mitei pentru promovarea probei de traseu era unul „generalizat” în perioada analizată, relatează sursa citată.

În decembrie 2025, alți șase instructori auto și trei examinatori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări Suceava au fost trimiși în judecată pentru fapte similare.


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere Oanei Țoiu la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării. Ce conține petiția
gandul.ro
image
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
mediafax.ro
image
Adrian Mutu, selecționerul României în locul lui Mircea Lucescu. Scenariul SF pe care „Briliantul” l-ar fi acceptat imediat
fanatik.ro
image
Trei experți în legile războiului explică cum SUA, Israel și Iran încalcă normele internaționale în conflictul din Orientul Mijlociu
libertatea.ro
image
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
digisport.ro
image
Curge șampania în parlamentul israelian: spânzurarea devine pedeapsă implicită pentru palestinienii din Cisiordania. Reacții dure la nivel internațional
stiripesurse.ro
image
ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord
antena3.ro
image
De la injecții de slăbit la "miere" pentru potență. Ce riscuri ascund medicamentele cumpărate online
observatornews.ro
image
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
cancan.ro
image
Casa de Pensii a înființat o Companie ca să trimită pensionarii la băi. Doar directorul toca 370.000 lei/an
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Facebook pe bani în România, mesajele pe care le primesc utilizatorii și...
playtech.ro
image
Cine este, de fapt, antrenorul care va sta pe banca României în Slovacia. De ce îl cheamă Tersinio
fanatik.ro
image
Criza petrolului va duce la prăbușirea nivelului de trai? „În ultimii 36 de ani nu am mai trăit o criză ca cea de acum. Fără o reacție rapidă, ne așteaptă colapsul”
ziare.com
image
FOTO Imaginile! Cum au apărut iranienii la lovitura dată în Turcia
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
A 14-a pensie, vouchere și facilități de transport, plus plata chiriei!
romaniatv.net
image
Trei zodii care vor avea parte de surprize uriașe după ce Mercur a ieșit din retrograd. Cine sunt norocoșii horoscopului
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul lui Dan Bittman de la Holograf? La ce a scăzut prețurile. Părerea turiștilor: „Te simți ca acasă”
click.ro
image
Soțul Laurei Cosoi s-a dat de gol! Cosmin Curticăpean a dezvăluit, fără să vrea, sexul celui de-al cincilea copil
click.ro
image
La ce gest a recurs Cristina Spătar: „Am luat și pastile”. A ajuns piele și os din cauza problemelor în căsnicie. Regina R&B nu mai merge cu Maybach-ul oferit de soț
click.ro
Sydney Sweeney, Instagram (2) jpg
Sydney Sweeney se transformă în model OnlyFans! Senzația blondă de la Hollywood, poziții indecente la filmări
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
image
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul lui Dan Bittman de la Holograf? La ce a scăzut prețurile. Părerea turiștilor: „Te simți ca acasă”

OK! Magazine

image
"Andrew și-a vândut fiicele pentru a-i plăti datoriile lui Fergie!" Alte secrete sordide ies la iveală

Click! Pentru femei

image
Celine Dion face o schimbare majoră în timp ce continuă lupta cu boala ei incurabilă

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?