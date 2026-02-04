Medic chirurg din Sibiu cercetat pentru luare de mită după ce a fost prins în flagrant

Un medic chirurg din Sibiu este cercetat pentru luare de mită după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 1.000 de lei pentru efectuarea unei intervenții chirurgicale, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Potrivit procurorilor, la data de 3 februarie 2026, lucrători de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu s-au sesizat din oficiu, ca urmare a unui denunț făcut prin Call Center Anticorupție.

„În fapt, o persoană de sex masculin a denunțat faptul că un medic, angajat în cadrul unui spital public din municipiul Sibiu la care s-a deplasat mama sa în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale, i-a solicitat acesteia suma de 1.000 lei, cu titlu de mită, pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu, în concret, efectuarea acestei intervenții chirurgicale”, a transmis Parchetul.

Miercuri, procurorul de caz, împreună cu organele de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au intervenit și au constatat în flagrant fapta. Suma de 1.000 de lei primită cu titlu de mită a fost ridicată și consemnată într-un proces-verbal.

„Prin ordonanța din data de 4 februarie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale împotriva medicului, acesta dobândind calitatea de suspect, urmând ca în următoarea perioadă să se aprecieze asupra oportunității luării unor măsuri preventive”, a mai transmis sursa citată.

Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc fapta.